Fabrizio Corona, l’ex amico Zequila svela il retroscena nascosto nella villa di Lele Mora che nessuno racconta

Fabrizio Corona, rivelazioni di Zequila: “L’ho visto in una camera della villa di Lele Mora”

Lo scontro Zequila-Corona

Antonio Zequila ha alzato i toni contro Fabrizio Corona, accusandolo di attaccare Alfonso Signorini solo per ritorno economico e visibilità. In collegamento con il format di Fanpage Non è La Tv, l’attore napoletano ha definito l’ideatore di Falsissimo – Il Prezzo del Successo un personaggio disposto a tutto “per il Dio denaro”, senza alcun riguardo per le persone coinvolte nelle sue inchieste digitali. Secondo Zequila, chi oggi distribuisce giudizi morali dovrebbe prima fare i conti con il proprio passato.

L’ex gieffino ha lasciato intendere di conoscere retroscena delicati sul sistema dello spettacolo italiano, rivendicando una lunga esperienza tra set, salotti televisivi e management di star. Le sue parole arrivano dopo le recenti denunce per diffamazione e minacce mosse contro Corona da Mediaset e dopo l’esposto presentato da Signorini per la presunta diffusione di materiale privato.

Zequila sostiene che il successo virale di Falsissimo non giustifichi l’uso di metodi che, a suo dire, sfiorano il linciaggio mediatico: una linea rossa che, nel mondo della tv e dei social, sembra ormai sempre più labile.

La scena nella villa in Sardegna

Durante la stessa intervista, Zequila ha raccontato un episodio avvenuto anni fa nella villa di Lele Mora in Sardegna. Ospite dell’ex agente dei vip, l’attore afferma di essere entrato in una camera e di aver visto Mora e il suo “pupillo” sdraiati nello stesso letto, abbracciati. Di fronte a quella scena, avrebbe scelto di allontanarsi immediatamente, spiegando ironicamente di essersene andato “perché aveva appena mangiato”.

Interrogato dai tre conduttori di Non è La Tv su maggiori dettagli, Zequila ha evitato di entrare nel particolare, limitandosi a usare quell’episodio come monito contro quella che ritiene l’ipocrisia di chi oggi giudica la vita privata degli altri. Per lui, il passato di chi solleva scandali pubblici non sarebbe affatto più limpido delle vicende che porta alla luce.

Il racconto si inserisce nel solco delle molte testimonianze sul legame tra Mora e l’ex re dei paparazzi, un rapporto intrecciato a potere, affari e sentimenti, al centro di docuserie, interviste e confessioni incrociate.

Il rapporto tra Corona e Lele Mora

Nella serie Netflix Io Sono Notizia, lo stesso Lele Mora ha ammesso di essersi lasciato conquistare dal fascino di Fabrizio Corona, parlando apertamente di baci, carezze e “tante coccole” quando i due erano soli. Dichiarazioni che rendono plausibile, almeno nel quadro narrativo, le parole di Zequila.

Altri volti noti confermano un legame privilegiato: Costantino Vitagliano ha raccontato che, quando Corona chiedeva di parlare, Mora “scattava subito” per raggiungerlo; Platinette, sempre nella docuserie Netflix, ha evocato “dinamiche segrete” non riferibili pubblicamente, descrivendo un innamoramento profondo e generoso, fatto di presunti milioni di euro elargiti al giovane collaboratore.

In passato, Mora aveva già lasciato intendere che fra i due ci fosse stato anche qualcosa di fisico, mentre Nina Moric, in un’intervista a Chi, lo definì “una donna ferita” da Corona, arrivando a parlare di lui come di un terzo incomodo nel matrimonio e di un uomo che avrebbe saputo sfruttare la devozione dell’ex agente per ottenere importanti vantaggi economici.

FAQ

D: Chi ha reso pubbliche le nuove accuse nei confronti di Fabrizio Corona?

R: Le nuove accuse sono state rese pubbliche da Antonio Zequila durante un collegamento con il format Non è La Tv di Fanpage.

D: Che cosa sostiene Zequila di aver visto nella villa di Lele Mora?

R: Zequila dichiara di aver visto Lele Mora e il suo pupillo sdraiati nello stesso letto, abbracciati, in una camera della villa in Sardegna.

D: Perché Zequila critica duramente Fabrizio Corona?

R: Lo accusa di infangare Alfonso Signorini e altri personaggi televisivi soltanto per denaro e visibilità, senza riguardo per le conseguenze personali.

D: Come viene descritto il legame tra Corona e Lele Mora nella docuserie Netflix?

R: In Io Sono Notizia, Mora racconta un rapporto segnato da fascino, seduzione, baci, coccole e un coinvolgimento affettivo molto intenso.

D: Qual è la posizione di Costantino Vitagliano sul rapporto tra i due?

R: Vitagliano sostiene che Corona fosse il preferito di Mora e che l’ex agente corresse subito da lui ogni volta che lo richiedeva.

D: Che cosa aggiunge Platinette su questa vicenda?

R: Platinette parla di “dinamiche segrete” non rivelabili, descrivendo un innamoramento totale di Mora e importanti somme di denaro donate a Corona.

D: Come si è espressa Nina Moric riguardo a Lele Mora e Fabrizio Corona?

R: Nina Moric definì Mora “una donna ferita”, affermando che sarebbe stato un terzo incomodo nel matrimonio e che sarebbe stato ingannato allo stesso modo in cui si è sentita ingannata lei.

D: Qual è la fonte giornalistica originaria di queste ricostruzioni?

R: Le ricostruzioni derivano da un articolo pubblicato online dal sito Fanpage e da successive riprese mediatiche su Netflix, Chi e altri media nazionali.