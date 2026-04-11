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Estrazioni SuperEnalotto del 11 aprile: i risultati ufficiali di oggi con numeri vincenti anche per Lotto e 10eLotto

SuperEnalotto risultati ufficiali di oggi con numeri vincenti anche per Lotto e 10eLotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto dell’11 aprile 2026: tutti i numeri

Nella serata di oggi, 11 aprile 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato le combinazioni ufficiali di SuperEnalotto, Lotto, 10eLotto e Simbolotto, valide su tutto il territorio nazionale.
Le estrazioni, svolte come da calendario presso le sedi abilitate, definiscono le vincite per milioni di giocatori italiani che hanno convalidato le proprie schedine in ricevitoria fisica o tramite i canali online autorizzati.
L’analisi dei numeri di oggi, unita allo storico delle vincite 2026, consente di valutare l’andamento dei principali giochi numerici a totalizzatore e a quota fissa, in un comparto che continua a generare un volume rilevante di premi distribuiti.

In sintesi:

  • Pubblicate le combinazioni ufficiali di SuperEnalotto, Lotto, 10eLotto e Simbolotto dell’11 aprile 2026.
  • Nel 2026 il Lotto ha già distribuito vincite per oltre 362 milioni di euro.
  • SuperEnalotto: comunicata la sestina con relativo Numero Jolly e SuperStar.
  • Simbolotto di aprile abbinato alla ruota di Genova con cinque simboli estratti.

Per il SuperEnalotto la sestina vincente dell’11 aprile 2026 è: 38 – 48 – 85 – 77 – 28 – 19.
Numero Jolly: 59.
Numero SuperStar: 57.

Per il Lotto, le estrazioni riguardano tutte le ruote: Bari 9 – 14 – 8 – 2 – 60; Cagliari 50 – 76 – 13 – 81 – 49; Firenze 8 – 75 – 5 – 77 – 51; Genova 54 – 83 – 12 – 86 – 30; Milano 62 – 87 – 60 – 68 – 20; Napoli 56 – 61 – 31 – 87 – 51; Palermo 9 – 85 – 24 – 88 – 18; Roma 47 – 56 – 68 – 63 – 38; Torino 23 – 58 – 89 – 77 – 46; Venezia 80 – 65 – 57 – 42 – 22; Nazionale 6 – 13 – 87 – 29 – 53.

Gli ultimi numeri estratti di ogni ruota costituiscono i Numeri Oro, cruciali per alcune opzioni di gioco abbinate. Nel 2026 le vincite complessive del Lotto hanno già superato i 362 milioni di euro, confermando la forte partecipazione degli italiani.

Numeri 10eLotto e Simbolotto, opzioni Oro, Doppio Oro ed Extra

Per il concorso serale dell’11 aprile 2026, la combinazione del 10eLotto legata al Lotto è: 12 – 14 – 18 – 22 – 28 – 41 – 48 – 49 – 53 – 57 – 58 – 61 – 67 – 68 – 72 – 74 – 75 – 79 – 80 – 86.
Numero Oro: 22.
Doppio Oro: 22 – 74.

L’opzione Extra del 10eLotto, associata alla stessa giocata, ha generato i seguenti numeri: 06 – 18 – 27 – 36 – 40 – 48 – 50 – 54 – 56 – 57 – 63 – 69 – 74 – 78 – 82.

Per il Simbolotto, gioco gratuito collegato al Lotto e abbinato nel mese di aprile alla ruota di Genova, sono stati estratti cinque simboli su 45 disponibili: 37 piano – 36 ombrello – 34 testa – 7 vaso – 19 risata.

Il Simbolotto assegna premi sulla base della corrispondenza tra i simboli stampati sulla schedina e quelli estratti, offrendo un’ulteriore possibilità di vincita senza costi aggiuntivi rispetto alla giocata tradizionale del Lotto.

Verifica delle schedine, responsabilità di gioco e prossime estrazioni

I giocatori sono tenuti a verificare le proprie giocate esclusivamente sui canali ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sul sito del Gioco del Lotto e sulle piattaforme autorizzate.

L’eventuale vincita va riscossa secondo le modalità previste per importo e canale di gioco (ricevitoria, online, pagamento diretto o tramite banca). È sempre raccomandato un approccio responsabile: i giochi numerici sono forme di intrattenimento, non strumenti di investimento.

Le prossime estrazioni di Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e Simbolotto seguiranno il calendario ufficiale settimanale. L’andamento delle combinazioni, unito ai montepremi futuri, continuerà a orientare l’interesse degli appassionati, soprattutto in caso di eventuali jackpot in crescita sul SuperEnalotto.

FAQ

Come verificare ufficialmente i numeri di Lotto e SuperEnalotto?

È possibile verificare ufficialmente i numeri su sito e app ADM, portale Gioco del Lotto, piattaforme autorizzate e ricevitorie abilitate con scontrino.

Entro quando posso riscuotere una vincita al Lotto o 10eLotto?

È possibile riscuotere entro 60 giorni dalla pubblicazione del bollettino ufficiale, seguendo le procedure previste per importo e canale utilizzato.

Qual è la differenza tra Numero Oro e Doppio Oro nel 10eLotto?

Il Numero Oro aumenta l’importo dei premi collegandolo a un numero estratto; il Doppio Oro raddoppia questa possibilità, coinvolgendo due numeri specifici.

Come funziona il Simbolotto abbinato alla ruota di Genova?

Il Simbolotto genera gratuitamente cinque simboli sulla ricevuta del Lotto; se coincidono con quelli estratti sulla ruota abbinata, assegnano premi dedicati.

Da quali fonti provengono i dati di questo articolo sulle estrazioni?

I dati derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it rielaborate dalla Redazione.

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