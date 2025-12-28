Esercito svizzero: possibile integrazione di volontari nelle nuove strategie di difesa nazionale

Valutazione della proposta di volontariato militare

L’ipotesi di consentire ai militari in congedo di rimanere volontariamente nelle loro unità impone una valutazione pragmatica: la retention comporta benefici immediati in termini di esperienza e continuità operativa, ma solleva questioni organizzative e di equità. Dal punto di vista operativo, la presenza di volontari esperti può accrescere la prontezza e ridurre tempi di integrazione per attività non straordinarie. Tuttavia, la miscela tra personale obbligatorio e volontario richiede regole chiare su ruoli, responsabilità e catene di comando per evitare conflitti interni e per preservare l’efficacia del comando.

Sul piano giuridico, l’impiego prolungato di volontari deve rispettare il quadro normativo esistente che disciplina i compiti militari e la distinzione con funzioni di ordine pubblico. È essenziale definire limiti precisi alle attività affidabili ai volontari, esclusi compiti che ricadono nella competenza esclusiva delle forze di polizia. Ogni estensione temporale o funzionale rispetto al servizio obbligatorio necessita di base normativa, contratti di servizio e garanzie relative alla responsabilità civile e penale.

Quanto ai costi, la retention volontaria non è a costo zero: la formazione di aggiornamento, la gestione amministrativa e la possibile retribuzione generano oneri che vanno confrontati con i benefici attesi. Un’analisi economica deve calcolare il costo per ora-effettiva di servizio volontario rispetto all’impiego di personale in servizio attivo o all’assunzione di professionisti civili per compiti specifici. La sostenibilità finanziaria è condizione necessaria per un’iniziativa duratura.

Infine, l’impatto sociale e di coesione merita attenzione. La presenza di volontari permanenti può alterare la motivazione del personale di leva e creare distorsioni nella percezione di carriera e impegno. Regole trasparenti su selezione, durata dell’impegno e trattamento economico sono indispensabili per prevenire disparità e mantenere uno spirito unitario nelle formazioni.

Ruolo e limiti rispetto alla polizia

La distinzione netta tra le competenze del *Corpo militare* e quelle delle autorità di polizia è principio cardine per qualsiasi modello che preveda la permanenza volontaria di ex militari nelle unità. Il ruolo dell’Esercito è essenzialmente difensivo e di supporto in scenari straordinari; le attività quotidiane di mantenimento dell’ordine pubblico e di protezione civile rimangono prerogativa delle forze di polizia. Ogni proposta che ampli l’impiego dei volontari deve quindi evitare qualunque configurazione che trasformi l’Esercito in un sostituto della polizia.

Dal punto di vista operativo, i volontari possono apportare valore in compiti logistici, di supporto tecnico, di consulenza specialistica e in attività addestrative interne, dove la loro esperienza aumenta l’efficienza e riduce i tempi di formazione dei nuovi effettivi. Devono invece essere esclusi dai servizi di pattugliamento urbano, gestione delle manifestazioni pubbliche e funzioni investigative, per non compromettere la nettezza dei ruoli istituzionali e per rispettare le garanzie dei diritti civili.

Sul piano normativo occorrono definizioni contrattuali precise: ambiti di intervento, limiti temporali, status giuridico durante le missioni, responsabilità penali e civili. Una regolamentazione dettagliata evita zone grigie che potrebbero sfociare in abusi o in conflitti di autorità tra comandi militari e forze di polizia locali. È altresì necessario prevedere protocolli di coordinamento operativi in caso di supporto concordato, con comandi unici per la specifica attività e misure di supervisione civile.

Infine, per preservare la fiducia pubblica e la legittimità democratica è indispensabile comunicare chiaramente ruoli e limiti: informare i cittadini sulle finalità dell’impiego volontario, rendere pubblici i casi di attivazione e garantire meccanismi di controllo parlamentare e giuridico. Solo così si evitano equivoci che possano alimentare la percezione di militarizzazione delle funzioni di sicurezza e si tutela il principio di separazione tra ordine pubblico e difesa nazionale.

Posizioni dei rappresentanti politici

*Franziska Roth*, consigliere agli Stati e membro della Commissione della politica di sicurezza, esprime una posizione pragmatica: non è contraria all’idea che militari desiderosi di restare nelle unità possano farlo su base volontaria, purché l’impiego non travalichi competenze proprie delle forze di polizia. Roth sottolinea che l’Esercito non può essere trasformato in un «tappabuchi» per compiti di protezione e ordine pubblico; in casi di necessità, l’intervento deve avvenire attraverso personale in servizio attivo, adeguatamente formato e retribuito. La sua posizione evidenzia la priorità di preservare la distinzione istituzionale tra difesa e pubblica sicurezza.

Altri rappresentanti politici richiedono garanzie normative dettagliate: definizione dei compiti ammessi, limiti temporali dell’impiego volontario e chiari contratti che stabiliscano responsabilità civili e penali. Gruppi moderati e di centro propongono una sperimentazione controllata con progetti pilota e valutazioni costi-benefici, per misurare l’efficacia in ruoli di supporto tecnico e addestrativo senza estendere competenze operative sensibili. L’attenzione è concentrata su criteri di selezione trasparenti, misure di controllo parlamentare e monitoraggio indipendente degli impieghi.

Partiti di opposizione e forze sensibili alle libertà civili insistono sul rischio di fraintendimenti istituzionali e sulla necessità di evitare ogni forma di militarizzazione della sicurezza interna. Essi sollevano dubbi sul possibile effetto distorsivo per il personale di leva e sul rapporto costo-efficacia rispetto all’assunzione di professionisti civili o al potenziamento delle forze di polizia. Questi gruppi richiedono inoltre che qualsiasi iniziativa sia accompagnata da norme che garantiscano trasparenza e responsabilità pubblica, con poteri di vigilanza parlamentare rafforzati.

Nei dibattiti si fa anche spazio la prospettiva economica e amministrativa: alcuni parlamentari interrogano il governo sulla sostenibilità finanziaria, chiedendo stime precise dei costi di formazione, indennità e gestione amministrativa. La risposta auspicata è un quadro normativo che congiunga vincoli di bilancio a criteri operativi, evitando impegni economici permanenti non preliminarmente valutati. Si richiede inoltre che i contratti con i volontari prevedano tutele assicurative e sistemi di responsabilità adeguati alle attività svolte.

Infine, emerge consenso trasversale sull’urgenza di definire meccanismi di coordinamento interistituzionale per ogni attivazione dei volontari, con protocolli condivisi fra Ministero della Difesa, autorità locali e organi di polizia. I rappresentanti politici propongono modalità di attivazione chiare, limite di durata per le missioni non belliche e obblighi informativi verso il Parlamento, per preservare la separazione dei ruoli e assicurare che l’impiego volontario serva esclusivamente a integrare capacità tecniche e non a sostituire funzioni pubbliche essenziali.

Formazione e retribuzione dei volontari

Il testo esamina in dettaglio i requisiti formativi e il trattamento economico previsti per chi intende proseguire il servizio su base volontaria nell’*Esercito svizzero*. Vengono analizzati i percorsi di aggiornamento professionale necessari per mantenere standard operativi, le certificazioni obbligatorie in relazione al ruolo svolto, la compatibilità degli impegni con la vita civile e le forme di compenso previste. L’obiettivo è chiarire modalità pratiche, oneri amministrativi e strumenti di tutela giuridica e assicurativa per garantire un impiego efficace e sostenibile dei volontari.

La formazione continua rappresenta il nucleo imprescindibile per l’impiego volontario: i singoli devono sostenere corsi di aggiornamento periodici commisurati alle mansioni, con programmi che coprano procedure operative, norme di sicurezza, uso di equipaggiamenti e protocolli di interoperabilità con forze civili. È necessario definire tempi minimi di addestramento annuale per preservare competenze tattiche e tecniche, nonché prevedere valutazioni periodiche di idoneità che attestino la capacità di operare in scenari specifici. Laddove il volontario ricopra ruoli specialistici, occorrono certificazioni professionali equivalenti a quelle richieste al personale in servizio.

Dal punto di vista logistico-amministrativo, va istituito un percorso formativo modulare e riconoscibile, compatibile con gli impegni lavorativi civili: formazione serale, fine settimana dedicati o sessioni intensive a blocchi. La documentazione dell’addestramento deve essere digitalizzata e integrata nel fascicolo personale del militare, con tracciabilità delle ore e dei contenuti svolti per consentire verifiche e audit. Inoltre, è necessario prevedere procedure chiare per la reintegrazione in attività operative dopo lunghi periodi di inattività, con fase di re-training obbligatoria per ruoli critici.

La retribuzione e le indennità devono riflettere sia il valore delle prestazioni fornite sia la necessità di evitare distorsioni rispetto al personale in servizio. Devono essere definite tariffe orarie o indennità giornaliere commisurate al grado, alla qualifica e alla specificità dell’incarico, comprensive di coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. È altresì opportuno prevedere rimborsi spese per spostamenti e alloggio quando richiesto dall’attivazione e meccanismi di compensazione per perdita di reddito lavorativo, con clausole che garantiscano parità di trattamento rispetto ai contratti pubblici equivalenti.

Sul piano contrattuale, ogni rapporto con il volontario deve essere regolato da un contratto che specifichi durata, limiti operativi, obblighi formativi, trattamento economico e tutele assicurative. Il contratto deve prevedere inoltre clausole disciplinari e processi di gestione delle responsabilità penali e civili, nonché disposizioni in materia di protezione dei dati personali raccolti durante l’attività. L’articolazione contrattuale deve evitare ambiguità sullo status giuridico del volontario in servizio e chiarire le condizioni per la cessazione o la sospensione dell’impiego.

Infine, per assicurare qualità e sostenibilità, è indispensabile un sistema di monitoraggio e valutazione che misuri l’efficacia della formazione e l’adeguatezza delle retribuzioni: indicatori di performance, tassi di partecipazione, esiti delle valutazioni tecniche e analisi costi-benefici periodiche. Tali elementi permettono di adattare programmi formativi e politiche retributive alle esigenze operative reali, evitando oneri eccessivi e garantendo che i volontari mantengano livelli di professionalità comparabili a quelli del personale in servizio.

