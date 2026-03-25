Home / GAMES / Epic Games ridimensiona Fortnite e taglia mille posti di lavoro per frenare il calo di ricavi

Epic Games annuncia oltre 1.000 licenziamenti per il calo di Fortnite

Oltre 1.000 dipendenti di Epic Games, colosso dei videogiochi con sede in Carolina del Nord, saranno licenziati nelle prossime settimane.

La decisione, comunicata oggi tramite il blog aziendale, arriva dopo un prolungato calo dei giocatori di Fortnite, iniziato nel 2025 e aggravato da ricavi inferiori ai costi operativi.

L’azienda, guidata dal CEO Tim Sweeney, punta a ristabilire la sostenibilità economica in un mercato console in rallentamento e sempre più competitivo rispetto ad altre forme di intrattenimento digitale.

In sintesi:

Oltre 1.000 licenziamenti in Epic Games per ristabilire la sostenibilità finanziaria.

per ristabilire la sostenibilità finanziaria. Fortnite registra calo di giocatori e minore coinvolgimento rispetto agli anni di picco.

registra calo di giocatori e minore coinvolgimento rispetto agli anni di picco. Riduzione dei costi per oltre 500 milioni di dollari in contratti e marketing.

Focus strategico su mobile, nuove esperienze in-game ed eventi live dedicati.

Le cause economiche e strategiche dietro al ridimensionamento di Epic Games

Epic Games, nonostante un catalogo storico che include Unreal e Gears of War, basa ancora oggi gran parte del proprio business su Fortnite.

Il battle royale, reso globale dalla possibilità di accesso da console, PC, smartphone e tablet, non riesce però più a replicare i numeri record della fase post-lancio.

Nel comunicato, l’azienda riconosce che “le spese hanno superato i ricavi” e che l’intero settore gaming sta registrando una crescita più lenta, con acquisti meno frequenti da parte degli utenti.

Tim Sweeney spiega che “le console attuali vendono meno di quelle della generazione precedente e i videogiochi competono con altre forme di intrattenimento sempre più coinvolgenti”.

Il calo di engagement nelle stagioni più recenti di Fortnite si somma alle lunghe dispute legali con Apple e Google dopo la rimozione del gioco dagli store ufficiali, vicenda ora in fase di composizione con il ritorno su Google Play Store.

Per riequilibrare i conti, oltre ai circa 1.000 licenziamenti, la società ha annunciato un piano di taglio dei costi superiore a 500 milioni di dollari, agendo su contratti, marketing e blocco di alcune nuove assunzioni.

Sweeney precisa che i licenziamenti non sono legati all’adozione di intelligenza artificiale, ribadendo il sostegno agli sviluppatori e alla produzione di titoli “di alto livello”.

La priorità ora è rilanciare Fortnite con contenuti più mirati e modelli economici sostenibili.

Nuova strategia mobile e prossime mosse di Epic Games su Fortnite

Guardando al futuro, Epic Games concentrerà gli investimenti sul rilancio di Fortnite nel segmento mobile, oggi essenziale per intercettare pubblico giovane e mercati emergenti.

La società lavorerà su ottimizzazioni tecniche, interfacce dedicate agli schermi touch e cicli di aggiornamento più rapidi.

Sono previsti contenuti inediti, modalità di gioco specifiche per smartphone e tablet ed eventi live pensati per aumentare il tempo di permanenza e la spesa in-game.

Una riunione aziendale fissata a fine settimana servirà a illustrare alla forza lavoro rimasta una roadmap dei prossimi mesi, con obiettivi chiari su sviluppo, monetizzazione e partnership.

La sostenibilità del modello free-to-play di Fortnite sarà il banco di prova decisivo per capire se Epic Games riuscirà a trasformare questo momento di crisi in una fase di riposizionamento competitivo nel lungo periodo.

FAQ

Quanti dipendenti Epic Games saranno licenziati esattamente?

Il comunicato aziendale indica oltre 1.000 licenziamenti, parte di un piano di ristrutturazione globale mirato a ridurre i costi operativi.

Il calo di Fortnite è legato solo alla diminuzione dei giocatori?

Sì, principalmente. Il calo di giocatori e di coinvolgimento ha ridotto ricavi da microtransazioni, aggravato da minori vendite console e maggiore competizione nell’intrattenimento digitale.

L’intelligenza artificiale sostituirà sviluppatori in Epic Games?

No, secondo Tim Sweeney. L’azienda esclude che i licenziamenti siano legati all’uso di intelligenza artificiale e ribadisce il supporto ai team creativi.

Cosa cambierà per i giocatori di Fortnite su mobile?

Cambierà molto. Sono previste ottimizzazioni tecniche, modalità di gioco dedicate, interfacce migliorate ed eventi live pensati specificamente per dispositivi mobili.

Da quali fonti è stata ricavata l’elaborazione di questa notizia?

Questa analisi deriva da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.