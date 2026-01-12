Email truffa replica comunicazioni ufficiali e ti reindirizza a un sito estero fasullo: ecco come evitarla

Allarme phishing sulla tessera sanitaria

Allarme phishing legato alla tessera sanitaria: una e‑mail costruita con linguaggio istituzionale e loghi ufficiali, apparentemente dal Ministero della Salute, invita al presunto rinnovo urgente del documento. Il messaggio riproduce toni formali e richieste perentorie per generare pressione psicologica e indurre al clic senza verifiche preventive.

La campagna è stata segnalata dal Cert‑AgID, struttura dell’Agenzia per l’Italia Digitale che monitora minacce verso cittadini e PA. Secondo le analisi, il dominio usato dai truffatori è stato registrato il 7 gennaio e sfrutta una filiera tecnica distribuita all’estero, scelta che ostacola i tempi di blocco e prolunga l’efficacia dell’attacco.

L’operazione ricalca pattern tipici del phishing: urgenza artificiale, richiamo a procedure amministrative familiari e sfruttamento della fiducia nelle istituzioni sanitarie. L’oggetto “rinnovo tessera sanitaria” è mirato perché il documento è percepito come essenziale e quotidiano, quindi ad alta probabilità di risposta impulsiva.

Il gancio è ingannevole anche perché fa leva su un equivoco ricorrente: il rinnovo della tessera non richiede azioni via e‑mail né compilazioni su link esterni. Questo scarto tra prassi reale e narrazione fraudolenta è il cuore della trappola, progettata per raccogliere dati personali e sensibili attraverso un percorso apparentemente ufficiale.

Il sito clone e la raccolta dei dati

Il clic sull’e‑mail conduce a un sito clone che replica layout, palette e lessico delle piattaforme del Ministero della Salute, inclusi loghi e riferimenti normativi per conferire verosimiglianza. La pagina mostra un modulo web che richiede dati anagrafici, contatti, numero di tessera e, in alcuni casi, estremi fiscali, mascherando la richiesta come “verifica d’identità” e “aggiornamento registri”.

Le analisi indicano un dominio registrato il 7 gennaio, instradato su infrastrutture estere, con hosting frazionato e CDN che complicano l’oscuramento rapido. La catena tecnica internazionale aumenta la resilienza del falso portale e concede ai criminali finestre operative più lunghe per la sottrazione dei dati.

Una volta inviato il modulo, le informazioni confluiscono su server fuori giurisdizione nazionale e vengono utilizzate per furti di identità, accessi non autorizzati a servizi online e rivendita nei mercati del cybercrime. Screenshot, favicon e certificati TLS legittimanti sono impiegati per superare diffidenze superficiali e aggirare controlli basati solo sull’aspetto grafico.

Indicatori tecnici ricorrenti comprendono URL con path anomali, footer incompleti, assenza di riferimenti a AgID o a Agenzia delle Entrate, e politiche privacy generiche. La richiesta di inserire credenziali e dati sensibili all’interno di un singolo passaggio “one‑click” è un ulteriore segnale di manipolazione progettato per accelerare l’azione dell’utente.

Come riconoscere e proteggersi dalla truffa

Diffidare di e‑mail che sollecitano il rinnovo urgente della tessera sanitaria: il documento viene inviato automaticamente e non richiede azioni via link. Verificare sempre il mittente, controllando dominio e sottodomini sospetti, errori ortografici e discrepanze rispetto ai siti istituzionali. Evitare di cliccare su pulsanti “Rinnova ora” o “Verifica identità” e non inserire dati personali in moduli esterni.

Accedere solo ai portali ufficiali digitando manualmente gli indirizzi di Ministero della Salute e Agenzia delle Entrate; controllare certificato TLS e presenza di contatti verificabili. In caso di dubbio, contattare i canali ufficiali e segnalare l’e‑mail sospetta al Cert‑AgID. Aggiornare browser, sistema operativo e antivirus per intercettare domini malevoli e bloccare script fraudolenti.

Indicatori chiave: richieste di dati sensibili in un unico passaggio, inviti a pagamenti o upload di documenti, informative privacy generiche, footer incompleti, URL con path anomali. Se si è inoltrato il modulo, cambiare subito le credenziali collegate, attivare l’autenticazione a due fattori e monitorare movimenti su servizi online. Presentare denuncia e conservare la catena di prova (e‑mail, header, URL) per supportare eventuali interventi.

FAQ