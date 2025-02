Elon Musk critica astronauta ESA e propone deorbitazione anticipata della ISS

### Elon Musk e le sue dichiarazioni controverse

Recentemente, Elon Musk ha scatenato un acceso dibattito sui social network, in particolare su X (ex-Twitter), dove ha rilasciato commenti fortemente polemici riguardanti la presenza di due astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). In un video, Musk ha affermato che i due astronauti, Butch Wilmore e Suni Williams, sono stati lasciati nello spazio per “ragioni politiche”. Questo intervento ha generato immediatamente un’ondata di critiche e reazioni, suscitando l’indignazione non solo di colleghi astronauti, ma anche di professionisti del settore spaziale.

Non sprecare soldi comprando pubblicità programmatica ma investi su contenuti eterni. ==> LEGGI QUI perchè.

Musk ha suggerito che SpaceX si era offerta di riportare i due astronauti a casa con una navetta Crew Dragon diversi mesi fa, ma ha sostenuto che il piano sia stato rifiutato dai funzionari governativi. Questa accusa ha colto di sorpresa molti, considerando la prudenza generalmente adottata dalla NASA nelle operazioni spaziali, che tende a garantire sempre la sicurezza degli astronauti.

Le parole di Musk sono state interpretate da molti come una critica pesante nei confronti della NASA, la quale ha sempre svolto un ruolo di primo piano nella programmazione spaziale mondiale e nella cura dei suoi equipaggi. Queste dichiarazioni alimentano preoccupazioni su come tali affermazioni possano influenzare l’immagine del settore spaziale, nonché la fiducia nei programmi internazionali che coinvolgono astronauti e missioni abitabili.

### Reazioni degli astronauti e della NASA

Le affermazioni di Elon Musk hanno suscitato una risposta immediata e vigorosa da parte della comunità spaziale. Tra i primi a reagire è stato l’astronauta dell’ESA Andreas Mogensen, che ha contrattaccato su X, definendo le parole di Musk “una bugia” e rimarcando che la partenza di Wilmore e Williams era programmata, in risposta alle mere suggestioni politiche avanzate dal miliardario. La sua replica ha messo in evidenza l’esperienza e il professionalismo degli astronauti, sottolineando come il ritorno sulla ISS non fosse solo una questione di tempistiche, ma una pianificazione condivisa e metodica tra le agenzie coinvolte. Mogensen ha continuato richiamando l’attenzione sulla verità dei fatti, chiarendo che gli astronauti in questione sarebbero rientrati secondo i programmi stabiliti.

In aggiunta, l’astronauta Scott Kelly, ex comandante della ISS, ha preso le difese di Mogensen, descrivendo l’astronauta danese come uno dei professionisti più competenti e rispettabili del settore. Le parole di Kelly, condivise sempre su X, hanno offerto un sostegno stoico ai colleghi astronauti in un momento in cui l’integrità del lavoro nella NASA veniva messa in discussione. Musk ha replicato con un tono altrettanto incerto, riferendosi ai commenti come provocazioni infondate, aggravando ulteriormente un dibattito già teso.

La NASA, dal canto suo, ha cercato di mantenere un profilo basso di fronte a questa escalation. Ha emesso comunicati che hanno delineato chiaramente la propria linea riguardo alla missione Crew-9, evidenziando che il rientro degli astronauti era previsto e che ogni decisione era stata assunta con la massima cura e attenzione alla loro sicurezza. La volontà dell’agenzia spaziale di non entrare nel merito di questa polemica, bensì di focalizzarsi sulle proprie missioni e sui piani futuri, ha dimostrato un approccio pragmatico nel gestire situazioni di conflitto pubblico, mantenendo l’attenzione sui propri obiettivi scientifici e di esplorazione.

### Futuro della ISS e piani di deorbiting

Le recenti affermazioni di Elon Musk sulla possibile deorbitazione della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) hanno posto interrogativi significativi sul futuro della stazione orbitante. Musk ha affermato che “è tempo di iniziare i preparativi per far deorbitare la ISS”, sostenendo che la stazione ha già assolto il suo scopo e suggerendo un’accelerazione verso missioni extraterritoriali, come quelle destinate a Marte. La proposta di una deorbitazione anticipata, tuttavia, non è semplice da attuare, richiedendo un coordinamento multi-agenzia e una pianificazione meticolosa che coinvolge partner come NASA, ESA, Roscosmos, e JAXA.

La NASA è stata cauta nel rispondere a queste proposte. Incoraggiata a chiarire la situazione, l’agenzia ha ribadito che esistono piani precisi per la ISS, incluso il suo utilizzo per esperimenti scientifici vitali e preparazione per future missioni verso la Luna e Marte. Tra le considerazioni logistiche, l’agenzia ha confermato che l’operazione di deorbiting deve essere eseguita in modo sicuro e coordinato, considerando che eventuali decisioni premature potrebbero avere ripercussioni significative. La situazione è ulteriormente complicata dall’arrivo di Jared Isaacman come amministratore della NASA, il quale ha legami stretti con Musk.

Inoltre, il dialogo in corso sulla deorbitazione della ISS esprime tensioni più ampie riguardo al ruolo futuro delle stazioni spaziali e all’esplorazione spaziale. Le dichiarazioni di Musk, pur sollevando contributi potenzialmente provocatori, appaiono più avventate rispetto alle reali politiche e accordi internazionali già stabiliti. Lo scontro di opinioni su X ha messo in luce la necessità di un approccio più equilibrato e collaborativo, enfatizzando che il progresso nell’esplorazione spaziale richiederà unità e coordinamento tra le agenzie coinvolte, piuttosto che toni conflittuali e singole visioni di breve termine.

Non sprecare soldi comprando pubblicità programmatica ma investi su contenuti eterni. ==> LEGGI QUI perchè.