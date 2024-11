Elisabetta II e Meghan Markle, la verità dietro il loro rapporto complicato

Meghan e il calore della Regina

L’ingresso di Meghan Markle nella Famiglia Reale ha segnato uno dei momenti più significativi e dibattuti nella storia recente della monarchia britannica, soprattutto per il calore e l’apertura dimostrati da Elisabetta II. La Regina, figura emblematica e custode delle tradizioni, ha riservato a Meghan un’accoglienza senza precedenti. Fin dai primi approcci, Elisabetta ha mostrato segni di approvazione che, in un contesto regale, sono stati considerati straordinari.

Un gesto emblematico è stato l’invito rivolto a Meghan per trascorrere il Natale a Sandringham nel 2017. Questo privilegio, mai concesso a un partner non ancora sposato di un membro della Famiglia Reale, evidenziava non solo l’accettazione della futura duchessa, ma anche la volontà della Regina di integrare rapidamente Meghan nel suo mondo. Nel suo documentario su Netflix, Meghan ha descritto quel periodo con entusiasmo, sottolineando l’emozione di far parte di una “grande famiglia”, un desiderio che aveva coltivato per anni.

Il sostegno di Elisabetta II è proseguito ben oltre il Natale. In un’ulteriore dimostrazione di inclusione, Meghan è stata invitata a eventi ufficiali, come quello per il Commonwealth, prima ancora di pronunciare il suo “sì”. Questo approccio caloroso suggeriva un intento di facilitare un’armoniosa transizione per la nuova arrivata nel cuore della monarchia. Tuttavia, il percorso inizialmente promettente non ha tardato a mostrare delle crepe, preludendo a tensioni future.

Meghan Markle a palazzo: un’accoglienza fuori dal comune

Quando Meghan Markle si unì alla Famiglia Reale britannica, il suo ingresso fu caratterizzato da gesti di benvenuto notevoli da parte di Elisabetta II, la quale dimostrò un’apertura pe gli usi e costumi della monarchia che non si era mai vista con precedenti spose reali. Questo segnale fu particolarmente evidente quando, nel 2017, la Regina invitò Meghan a trascorrere il Natale a Sandringham, un onore riservato esclusivamente a membri della famiglia già sposati. Questo gesto emblematico non solo evidenziava l’affetto mostrato dalla sovrana, ma rappresentava anche un tentativo di integrare Meghan nel microcosmo della monarchia.

Meghan stessa ha rivelato nella sua serie Netflix quanto fosse significativo per lei quell’invito. Nel suo racconto, esprimeva entusiasmo e gioia, raccontando di aver messo in evidenza che si trattava di una “grande famiglia”, esprimendo il desiderio di far parte di un contesto affettivo e unito. La Regina, consapevole dell’importanza di tali gesti, fece quindi in modo che il passaggio della ex attrice nella vita reale fosse il più fluido possibile. In un ulteriore atto di accoglienza, la sovrana invitò Meghan a partecipare a eventi ufficiali già prima del matrimonio, puntando così su una integrazione tempestiva.

Tuttavia, nonostante questo inizio incoraggiante, si possono già osservare le prime crepe nella relazione tra le due donne, segni che prefiguravano le difficoltà future. I primi passi di Meghan all’interno delle dinamiche della Famiglia Reale hanno rivelato non solo un’accoglienza calorosa ma anche una serie di aspettative e protocolli rigidi che, col passare del tempo, avrebbero rappresentato un punto di collisione tra la visione innovativa della duchessa e la tradizione consolidata incarnata da Elisabetta II.

I primi dissapori e i dubbi della Regina

Con l’avvicinarsi del matrimonio tra Meghan Markle e il principe Harry nel 2018, iniziarono a emergere i primi segnali di tensione all’interno della Famiglia Reale, che suscitarono preoccupazioni in Elisabetta II. Nonostante l’apertura iniziale e il calore mostrato verso l’ex attrice, la Regina si trovò di fronte a scelte che mettevano in discussione le tradizioni consolidate della monarchia. Una delle prime controversie riguardò il noto “tiara-gate”, che rivelò i potenziali attriti non solo tra Meghan e il protocollo, ma anche nei rapporti con il personale di corte.

La Regina aveva concesso a Meghan l’accesso alla sua collezione privata di diademi, un gesto che incircostanze normali sarebbe considerato un grande onore. Tuttavia, il comportamento della duchessa nei confronti della storica dresser Angela Kelly sollevò interrogativi su quanto Meghan fosse in grado di rispettare le consuetudini. La sovrana, da sempre custode di un rigido protocollo, visse con crescente apprensione questi episodi, evidenziando una situazione che si indirizzava verso un disaccordo più profondo.

Le divergenze non si limitarono a questioni di protocollo. La scelta di Meghan di indossare un abito bianco per il suo secondo matrimonio suscitò un certo stupore nella Regina, che considerava il bianco un colore simbolico riservato per il primo matrimonio. Inoltre, la duchessa rifiutò di ricevere consigli da Sophie Rhys-Jones, moglie del principe Edoardo, suggerita dalla Regina come guida per navigare le dinamiche spesso intricate della vita reale. Tale rifiuto fu percepito non solo come un gesto di indipendenza, ma anche come una mancanza di rispetto nei confronti degli sforzi della sovrana per supportarla.

Questi fattori contribuirono a far emergere una crescente tensione tra Meghan e la Regina, tensione che fu solo amplificata dalla vasta copertura mediatica e dalle speculazioni esterne. Mentre Meghan cercava di affermare la propria identità, Elisabetta II si trovava a dover gestire non solo una nuora con un approccio poco convenzionale, ma anche la protezione di una tradizione che aveva sempre rappresentato. La distanza tra le due figure pubbliche iniziava a farsi palpabile, segnata da discrepanze di valori e l’incertezza sul futuro della Famiglia Reale.

Il deteriorarsi del rapporto

Il matrimonio tra Meghan Markle e il principe Harry, celebrato nel 2018, sembrava essere l’apice di un’intesa promettente tra la Regina e la nuova arrivata. Tuttavia, a pochi anni di distanza, i segnali di tensione sono emersi chiaramente, evidenziando una frattura complessa. Nonostante la continua disponibilità della Regina a supportare Meghan, la situazione è rapidamente deteriorata, culminando in una rottura che ha scosso la Famiglia Reale.

Elisabetta II non si limitò a benedire l’unione, ma incaricò Meghan di ruoli significativi all’interno della monarchia, come quello di patrona del National Theatre e Vicepresidente del Queen’s Commonwealth Trust. Questi ruoli non solo a dimostrazione della fiducia della Regina nella duchessa, ma anche un tentativo di incorporare Meghan nel tessuto della Famiglia Reale, visto il potenziale innovativo che portava con sé. Tuttavia, la decisione dei duchi di Sussex di abbandonare i loro doveri reali nel 2020 segnò un punto di non ritorno. La scelta di trasferirsi negli Stati Uniti, annunciata come parte di una ricerca di maggiore indipendenza, fu percepita da Elisabetta come un atto di ribellione, minando l’integrità della monarchia stessa.

Il colloquio con Oprah Winfrey, in cui Meghan espresse critiche aperte nei confronti della Famiglia Reale, fu interpretato come una proposta di frattura irreparabile. La Regina, simbolo di una tradizione che richiede riservatezza e rispetto, si trovò a dover affrontare accuse che colpirono al cuore della sua visione istituzionale. Nonostante la Sua Maestà abbia mantenuto un atteggiamento composto, la difficoltà di gestire una situazione così pubblica e carica di emozioni divenne evidente.

Inoltre, alcuni episodi evidenziarono divergenze profonde tra le due donne, come quando Meghan ha raccontato dettagli privati sulla sua vita all’interno della Monarchia, incluso un tentativo di imitazione della riverenza davanti alla Regina, visto da molti come un gesto irrispettoso. Tali momenti contribuirono a minare la relazione, creando una distanza che sembrava diventare sempre più insormontabile. L’escursus di Meghan dall’inclusione inizialmente calorosa a un clamoroso allontanamento ha dipinto un quadro drammatico e complesso della dinamica tra la duchessa e la Regina, trasformando ciò che era un ponte potenziale in una frattura difficilmente riparabile.

Elisabetta e Meghan, due visioni del mondo

Le differenze tra Elisabetta II e Meghan Markle non si limitano semplicemente a preferenze personali, ma evidenziano due visioni di vita e di ruolo all’interno della monarchia britannica che spesso si sono scontrate. Da un lato, la Regina rappresenta un simbolo della tradizione, custode di una eredità che si è consolidata nel corso di secoli. Dall’altro, Meghan incarna l’ideale di una modernità che desidera rompere con rigidità storiche, cercando di adattarsi a un mondo in evoluzione.

Elisabetta II ha riconosciuto il potenziale innovativo di Meghan, vedendo in lei una possibilità di aggiornare l’immagine della monarchia agli occhi di una nuova generazione. Tuttavia, questo tentativo di modernizzazione ha spesso incontrato resistenza da parte di una sovrana attenta al protocollo e agli usi consolidati. La necessità di bilanciare tradizione e innovazione ha generato tensione, in particolare quando Meghan ha mostrato un desiderio di esprimere la propria individualità in modi che non erano sempre in linea con le aspettative regali.

Le manifestazioni di questo scontro di unioni sono emerse in molte occasioni, non ultime le modalità con cui Meghan ha gestito il proprio ingresso nell’istituzione stessa. La duchessa, pur essendo stata accolta con calore, ha espresso fin da subito la sua intenzione di introdurre un nuovo modello di royal life, spesso affrontando il protocollo con un approccio più personale e diretto. Questo ha portato a conflitti, tra cui scelta di abbigliamento, interazioni con il personale e la gestione della propria immagine pubblica.

Il rapporto tra Elisabetta II e Meghan Markle non è stato tanto una questione di affetto o disprezzo, ma un riflesso di epoche diverse e di approcci divergenti al ruolo della monarchia. Mentre la Regina si sforzava di mantenere l’integrità e la stabilità di un’istituzione secolare, Meghan cercava di far emergere un volto più umano e accessibile della stessa, alimentando un confronto che ha segnato profondamente la loro relazione e la percezione pubblica della Famiglia Reale.