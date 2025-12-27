Electronic Arts annuncia chiusura server di tre giochi a gennaio 2026: cosa sapere e alternative disponibili

Date di spegnimento dei server

Electronic Arts ha programmato lo spegnimento dei server di tre titoli nel gennaio 2026: le date precise sono distribuite nell’arco del mese e riguardano giochi già ritirati dagli store. Questo calendario operativo impatta giocatori, servizi online e possibili conservazioni di contenuti salvati; di seguito le date ufficiali e le note essenziali sulle tempistiche di cessazione del supporto server per ciascun titolo coinvolto.

Il primo stop è fissato per il 12 gennaio 2026, quando i servizi online di Anthem saranno definitivamente disattivati. Il titolo di *BioWare*, lanciato nel 2019 e con sviluppo interrotto nel 2021, era già stato rimosso dagli store il 15 agosto 2025. La chiusura dei server segna la fine definitiva delle funzionalità multigiocatore e di tutte le componenti basate su cloud.

Il secondo intervento operativo è in calendario per il 24 gennaio 2026: a quella data The Sims Mobile cesserà di funzionare online. Modello mobile derivato da *The Sims 4*, il gioco era stato tolto dagli store il 21 ottobre 2025, e la disattivazione dei server implica la perdita delle modalità social, delle funzionalità premium e dell’accesso agli acquisti in-app legati ai profili utenti.

Il calendario si conclude il 30 gennaio 2026 con lo spegnimento dei server di NBA Live 19. Trattandosi dell’ultima iterazione della serie sportiva rimasta attiva, la data segna l’interruzione di tutte le modalità online, compresi i salvataggi con componente di rete e le classifiche, dopo la rimozione del gioco dai negozi nell’ottobre 2025.

Le tre date rappresentano scadenze definitive: dopo tali giorni non saranno più disponibili matchmaking, eventi online, progressi sincronizzati né funzioni dipendenti dall’infrastruttura server di Electronic Arts. Per i giocatori ciò comporta la necessità di esportare o documentare i propri dati locali prima delle scadenze, ove le opzioni previste lo consentano.

FAQ

Dettagli sui singoli titoli

Anthem è il primo titolo coinvolto, e la sua chiusura server il 12 gennaio 2026 segna la cessazione totale delle funzionalità online rimaste. Lanciato nel 2019 da *BioWare*, il progetto aveva già subito un abbandono dello sviluppo nel 2021 e la rimozione dagli store il 15 agosto 2025. Con lo spegnimento definitivo dei server, tutte le componenti dipendenti dall’infrastruttura di rete — matchmaking, missioni co-op persistenti, progressi sincronizzati e servizi di gioco in cloud — cesseranno di esistere. I giocatori che conservano salvataggi locali potranno mantenere solo la porzione single‑player o offline del client, qualora disponibile; ogni contenuto legato a eventi o premi online sarà inaccessibile dopo la data indicata.

The Sims Mobile vedrà l’interruzione dei servizi il 24 gennaio 2026. Nato come adattamento mobile di *The Sims 4*, il titolo aveva già lasciato gli store il 21 ottobre 2025. La disattivazione dei server determina la perdita delle funzionalità social — scambi di oggetti, visite tra profili, eventi temporanei e leaderboard — oltre all’impossibilità di effettuare acquisti in‑app o di recuperare valuta/pacchetti virtuali associati agli account. Qualsiasi progressione conservata esclusivamente sul server non sarà recuperabile; per i giocatori che hanno contenuti locali o screenshot resta solo la documentazione manuale delle proprie creazioni.

NBA Live 19 chiuderà i servizi online il 30 gennaio 2026. Trattandosi dell’ultimo capitolo attivo della serie, lo spegnimento comporta l’arresto di modalità online come match competitivi, classifiche globali e salvataggi sincronizzati. Il gioco era stato rimosso dagli store nell’ottobre 2025; alla data di disattivazione non sarà più possibile fruire di qualsiasi esperienza che richieda server EA, compresi aggiornamenti stagionali e microtransazioni ancora attive. I fan e i collezionisti possono conservare i client installati localmente, ma l’esperienza multigiocatore risultante sarà irrimediabilmente compromessa.

reazioni della community

La notizia dello spegnimento dei server ha suscitato una reazione immediata e variegata tra giocatori, content creator e comunità di appassionati, con enfasi su delusione, ironia e richieste di trasparenza. Nei forum e sui social le discussioni si sono concentrate su responsabilità aziendale, conservazione dei contenuti e sull’impatto pratico per chi aveva investito tempo e denaro nei titoli interessati. Commenti tecnici riguardano la perdita di dati e la possibile impossibilità di preservare certe esperienze di gioco legate ai server.

Molti utenti hanno espresso rammarico per Anthem, rimarcando come la chiusura definitiva cancelli l’unica speranza di revival per una IP che aveva già visto lo sviluppo interrotto. Tra i contenuti condivisi emergono filmati, guide e screenshot che i giocatori stanno rapidamente archiviando per evitare la perdita. Per The Sims Mobile la reazione è in parte differente: trattandosi di un prodotto mobile con numerose microtransazioni, l’indignazione è concentrata sui pagamenti effettuati in passato e sulla mancanza di compensazioni o migrazioni per i contenuti acquistati.

Per NBA Live 19 prevalgono commenti nostalgici e speranze di un ritorno della serie: i tifosi sottolineano che la rimozione dei server rappresenta la fine di una possibilità competitiva contro rivali come NBA 2K. Content creator e canali dedicati hanno già iniziato a pianificare video commemorativi e approfondimenti tecnici su come mantenere l’esperienza di gioco offline dove possibile.

I professionisti del settore e i moderatori delle community hanno inoltre evidenziato questioni pratiche: la necessità di linee guida chiare da parte di EA per l’esportazione dei dati, la gestione dei rimborsi per servizi non più fruibili e la protezione dei diritti dei consumatori. Diverse discussioni richiedono anche l’adozione di politiche aziendali che obblighino gli editori a fornire strumenti di archiviazione o build offline quando un gioco dipende pesantemente da infrastrutture server proprietarie.

Infine, l’eco della notizia si riflette sul piano economico: commentatori e analisti comunitari interpretano la mossa come una conseguenza naturale della bassa base utenti e del costo di mantenimento dei server. Tuttavia, non manca la critica circa la comunicazione preventiva e le tempistiche, ritenute insoddisfacenti da molti giocatori che avrebbero voluto più tempo per salvare o trasferire contenuti digitali rilevanti.

conseguenze per EA

La cessazione dei server per tre titoli a gennaio 2026 produrrà ripercussioni operative e reputazionali per Electronic Arts, sia nel breve che nel medio termine. Sul piano finanziario l’impatto diretto è limitato: i giochi interessati sono stati tolti dagli store mesi prima e la riduzione dei costi di gestione server rappresenta un risparmio operativo. Tuttavia, la chiusura espone fragilità gestionali in chiave strategica, con potenziali ricadute sui rapporti con i consumatori e sulla percezione degli investitori, particolarmente rilevante dopo l’approvazione della vendita della società per 55 miliardi di dollari.

Dal punto di vista legale e di compliance, EA si trova a dover gestire richieste di chiarimenti su rimborsi e diritti digitali. Le microtransazioni su The Sims Mobile creano obblighi di trasparenza: l’assenza di meccanismi di compensazione o di migrazione dei contenuti può generare segnalazioni da parte dei consumatori e interventi di autorità garanti. La società dovrà documentare con precisione le politiche adottate e comunicare tempistiche e procedure per eventuali rimborsi o misure alternative.

Sul fronte dell’immagine il rischio è la perdita di fiducia di una fetta di utenza attiva e dei content creator. La chiusura di un titolo sviluppato da *BioWare*, come Anthem, amplifica percezioni negative relative a gestione dei progetti e supporto post‑lancio: questo può complicare il lavoro di PR e richiedere campagne mirate per ricostruire credibilità, specie in vista di operazioni societarie importanti. Inoltre le comunità dei giochi sportivi vedono in NBA Live 19 un ulteriore segnale di debolezza competitiva rispetto a concorrenti come NBA 2K.

Operativamente EA dovrà implementare processi di conservazione dati e supporto clienti durante la fase di spegnimento: fornire tool per esportare profili, linee guida sui salvataggi locali e canali dedicati per richieste specifiche riduce attriti e contenziosi. La gestione tecnica dell’arresto dei servizi richiede inoltre piani di rollback e procedure di sicurezza per evitare esposizioni di dati sensibili durante la decommissioning dell’infrastruttura server.

Infine, sul piano strategico, la decisione evidenzia la necessità per l’industria di definire standard per la conservazione del patrimonio digitale videoludico. Electronic Arts potrebbe essere chiamata a partecipare a tavoli industriali e regolamentari per stabilire best practice su preservazione, diritti dei giocatori e obblighi di supporto a lungo termine per titoli dipendenti da server proprietari.

