Editori di giornali denunciano Google per concorrenza sleale con AI Overviews

Editori di giornali denunciano Google per concorrenza sleale con AI Overviews

reclamo degli editori contro google e motivazioni

Gli editori di giornali italiani, rappresentati dalla Fieg, hanno ufficialmente presentato un reclamo formale all’Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, per denunciare l’attività di Google attraverso il servizio AI Overviews. Questo servizio, recentemente introdotto in Italia, è ritenuto dagli editori una pratica di concorrenza sleale che compromette gravemente il sistema dell’informazione tradizionale digitale. La denuncia sottolinea come Google, con l’implementazione anche della nuova funzione AI Mode, violerebbe diverse disposizioni fondamentali contenute nel Digital Services Act (DSA) europeo, generando effetti negativi sia sugli utenti sia sulle imprese editoriali italiane.

La Fieg ha esteso questa segnalazione anche ai coordinatori europei dei servizi digitali, con l’obiettivo di attivare un procedimento a livello comunitario presso la Commissione europea. Al centro della controversia c’è la modalità con cui Google integra nelle proprie risposte sintetiche, generate dall’intelligenza artificiale, i contenuti informativi senza riconoscere né valorizzare adeguatamente le fonti originali. Questo comportamento, secondo gli editori, configura una violazione delle normative volte a garantire equità e tutela del pluralismo informativo.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

impatto di ai overviews e ai mode sul traffico e la visibilità

L’introduzione dei servizi AI Overviews e AI Mode da parte di Google ha determinato un significativo impatto negativo sul traffico web dei siti editoriali e sulla loro visibilità online. La Fieg evidenzia come Google, attraverso AI Overviews, fornisca agli utenti risposte sintetiche direttamente nella pagina dei risultati, rendendo superfluo il clic sulle fonti originali. Questo fenomeno si traduce in una considerevole riduzione del traffico verso le testate giornalistiche, compromettendo la loro capacità di attrarre visitatori.

La situazione si aggrava ulteriormente con AI Mode, che modifica l’interfaccia del motore di ricerca spostando i link delle fonti in una colonna laterale e assegnando l’intera area centrale alla risposta generata dall’intelligenza artificiale. Questa disposizione deprime ulteriormente la visibilità dei contenuti editoriali, riducendo drasticamente l’interesse degli utenti a interagire con i siti delle testate.

Nel complesso, questi strumenti di Google agiscono come veri e propri traffic killer, penalizzando la capacità degli editori di mantenere una presenza rilevante nel mercato digitale. L’effetto combinato è un calo sostanziale delle visite e, di conseguenza, una contrazione degli introiti pubblicitari che rappresentano una parte fondamentale delle risorse economiche delle aziende editoriali.

conseguenze per l’informazione e richieste alla commissione europea

Le conseguenze di AI Overviews e AI Mode si estendono ben oltre la semplice perdita di traffico verso i siti editoriali, minacciando in modo diretto la qualità dell’informazione e la pluralità dei contenuti nel panorama digitale italiano ed europeo. La Fieg sottolinea che la riduzione della visibilità delle testate giornalistiche compromette la sostenibilità economica delle aziende editoriali, con un impatto negativo sulla capacità di produrre contenuti giornalistici approfonditi e di qualità.

In questo contesto, viene messa seriamente a rischio la libertà e l’autonomia dell’informazione, elementi fondamentali per un dibattito pubblico sano e democratico. Il modello adottato da Google favorisce risposte sintetiche e impositive, indebolendo il pluralismo delle fonti e ampliando il pericolo di disinformazione, dal momento che gli utenti ricevono una sola versione sintetica senza accedere alle molteplici prospettive offerte dai diversi quotidiani e magazine online.

Per questo motivo, le associazioni degli editori invitano la Commissione europea ad aprire un’indagine approfondita ai sensi del Digital Services Act, nella quale siano valutate con attenzione le pratiche di Google alla luce dei principi di trasparenza, equità e tutela del pluralismo informativo sanciti dalla normativa.

Gli editori chiedono interventi che ripristinino l’equilibrio competitivo, come l’obbligo per i motori di ricerca di riconoscere esplicitamente le fonti delle informazioni utilizzate nell’AI Overviews e di garantire un trattamento paritario ai contenuti editoriali. Solo attraverso un quadro regolatorio chiaro e stringente sarà possibile tutelare il corretto funzionamento del mercato digitale dell’informazione e salvaguardare la qualità giornalistica di cui tutta la società beneficia.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 