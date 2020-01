Diversi anni fa ho letto un libro molto interessante scritto nel 2006 da HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, intitolato “My Vision: Challenges in the Race of Excellence”.

Ero molto affascinata e anche interessata a scoprire come, in così relativamente pochi anni, sia stato possibile convertire un’area desertica in una delle città più conosciute e ricche al mondo.

Consapevole della visione strategica e di lungo periodo di Sua Altezza lo Sceicco Al Maktoum, ho voluto chiedere al nostro amico di Dubai, Fulvio Magni, quale sia la destinazione del suolo e delle infrastrutture di Expo2020 una volta che l’esposizione sarà terminata.

MB: Cosa succederà al sito di Expo 2020 Dubai una volta terminata la kermesse nel 2021 ?

FM: Dubai non intende certo sprecare l’opportunità risultante dal sito di Expo 2020.

Quasi l’80% delle strutture e infrastrutture che si estendono su oltre tre milioni di metri quadrati, saranno conservate e ridenominate “Distretto 2020”.

Si prevede che questo distretto divenga una comunità futuristica e integrata che accoglierà innovatori, artisti e imprenditori.

Come parte dell’eredità della prima esposizione universale d’Oriente, il padiglione della sostenibilità diventerà un centro per l’infanzia e la scienza, il padiglione della mobilità diverrà un edificio commerciale e offrirà spazi per uffici di alto livello mentre il padiglione nazionale degli Emirati Arabi Uniti sarà gestito dal governo.

Il Dubai Exhibition Centre verrà conservato come parte fondamentale dell’eredità di Expo 2020. Inoltre, il sito ospiterà attrazioni artistiche e culturali, aree di lavoro collaborative, comunità residenziali caratterizzate dal design futuristico, centri espositivi e parchi, spazi aperti.

District 2020 sarà accessibile tramite un percorso dedicato della metropolitana, denominato “Route 2020“, che collega altre comunità chiave dell’area metropolitana di Dubai.

L’imminente Expo, che aprirà le porte ad ottobre, servirà a rafforzare la posizione di Dubai come centro globale di affari e tempo libero, sostenendo nel contempo la domanda di settori chiave nel lungo periodo.

Oltre l’Expo, l’esposizione universale offrirà anche una straordinaria opportunità a Dubai di modellare la sua economia futura e promuovere una crescita sostenibile a lungo termine.