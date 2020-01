#InsideDubaiNews

E’ possibile che presto molti di noi si rechino a Dubai in occasione dell’esposizione mondiale Expo2020 oppure che, alla ricerca di nuove opportunità lavorative, vi si stabilisca permanentemente. E’ giunto quindi il momento di chiedere a Fulvio un consiglio su quale sia l’atteggiamento giusto da tenere per evitare problemi che possono rivelarsi anche molto seri.

MB: Fulvio, chi si reca in visita o a vivere a Dubai e negli Emirati, che cosa deve sapere per evitare piccoli e grandi problemi?

FM: In effetti una volta arrivati negli Emirati vi sono una serie di consuetudini e di comportamenti da evitare accuratamente. Vediamone alcuni.

Gesti delle mani

Fare gestacci che sono tipici della cultura europea, può costare caro.

Anche se pensi che sia un gesto comune e innocuo, ad esempio “mandare a quel Paese” qualcuno, ciò si può tradurre in una denuncia penale con conseguenze medio-gravi; meglio considerare la sensibilità e i punti di vista culturali degli Emirati Arabi Uniti e della regione.

Littering

È molto facile buttare fuori dal finestrino dell’auto o del taxi un involucro di caramella o un mozzicone di sigaretta, ma questo atto spontaneo potrebbe costare molto, sia per te (multe salate) che per l’ambiente.

Attraversa le strade con attenzione

Potresti avere fretta e potrebbe anche essere molto soleggiato e caldo, ma un attraversamento illegale, ancorché casuale, potrebbe costarti.

Oltre ad essere estremamente pericoloso, dato il traffico spesso veloce anche in città, potresti essere obbligato a pagare una multa di 400 Dirhams (125 dollari). Per attraversare le strade usa sempre il passaggio pedonale, i ponti oppure le stazioni della metropolitana.

Nessun linguaggio volgare nei messaggi whatsapp o sms

Hai forse usato un linguaggio volgare o emoticon che significano parolacce?

Se il destinatario del tuo messaggio decide di portare il proprio cellulare alla Polizia, sarai tenuto a pagare una multa. Nel peggiore dei casi, questa tua azione potrebbe persino portare alla prigione o all’espulsione dal Paese.

Solo fotografie consentite

Potresti considerarti un buon fotografo social, ma scattare o pubblicare foto di persone senza la loro esplicita autorizzazione è considerato illegale negli Emirati Arabi Uniti.

Le multe per questo crimine informatico potrebbero variare da Dh150,000 a Dh200,000 (ossia fino a 60,000 dollari) oltre a ciò esiste il rischio che venga comminata anche una pena detentiva.

Lava la tua macchina solo all’autolavaggio

Sapevi che lavare gli autoveicoli in parcheggi pubblici o davanti agli edifici è illegale negli Emirati Arabi Uniti ?

Quindi, se vuoi evitare una multa, è meglio che tu vada dagli esperti dell’autolavaggio più vicino!

Raccolte fondi a scopo di beneficenza

Secondo le leggi degli Emirati Arabi Uniti, non è consentito, come individuo o gruppo, raccogliere fondi online (o offline) per qualsiasi causa o per beneficenza.

Per essere in regola lo devi fare solo per conto di un’organizzazione di volontariato o di beneficenza registrate negli Emirati Arabi Uniti. L’elemosina è anch’essa illegale.

Privacy

Spifferare un segreto personale o un gossip su un amico comune, oppure raccontare alcune informazioni che hai ottenuto in ufficio, potrebbe costarti una multa e una pena detentiva, se la persona o l’azienda in questione decidesse di lamentarsi presso la Polizia in seguito all’inopportuna condivisione di informazioni.

La privacy, la diffamazione e la riservatezza sono prese molto sul serio dalle leggi degli Emirati Arabi Uniti.

Assegni bancari

Nel momento in cui il pagamento di un assegno, anche di minima entità, viene rifiutato per mancanza di fondi, il fatto diventa automaticamente un reato oltre che un grande problema nei rapporti futuri che avrai con tutto il sistema finanziario locale.

Ti consiglio di tenere traccia di tutti gli assegni che firmi, non importa quanto piccoli e in caso di annullamento, segui la pratica fino a quando non ricevi di ritorno l’assegno in questione.

MB: Tante cose che sembrano scontate non lo sono per niente! Quindi cosa ci consigli?

FM: A buon intenditor….