DS N°7, svelato il nuovo SUV premium che punta a rivoluzionare il segmento con stile e tecnologia

Design e dimensioni

DS N°7 segna una discontinuità strategica rispetto a DS 7, a partire dal nome: una scelta che rafforza la nuova identità stilistica del marchio e crea coerenza di gamma con la recente DS N°8. La convivenza tra i due modelli è studiata per presidiare aree complementari del segmento premium elettrificato, con linguaggi affini ma caratteri distinti.

Le proporzioni della DS N°7 privilegiano equilibrio e razionalità: lunghezza attorno a 4,7 metri, passo esteso e sbalzi ridotti per una presenza su strada moderna e ben piantata. Il frontale adotta una firma luminosa sottile e allungata, in continuità con N°8, mentre i gruppi ottici posteriori a “L” definiscono una coda più scolpita e riconoscibile.

Il profilo laterale evidenzia attenzione all’efficienza aerodinamica: maniglie a scomparsa e posteriori integrate nel montante contribuiscono alla pulizia delle superfici, suggerendo un’impostazione solida e strutturata che non rinuncia al carattere. Le immagini condivise da Thierry Métroz (design director) mostrano un prototipo camuffato, ma lasciano intravedere volumi importanti e un’impronta visiva coerente con il nuovo corso del brand.

Piattaforma e motorizzazioni

Costruita sulla piattaforma STLA Medium, la DS N°7 nasce per l’elettrificazione, con architettura ottimizzata per pacchi batteria di ultima generazione e gestione termica evoluta. La base modulare consente layout a trazione anteriore o integrale, elettronica di potenza aggiornata e software di gestione energia di nuova release.

La variante 100% elettrica è attesa con potenze fino a circa 345 CV, accoppiate a un’autonomia superiore a 600 km WLTP, grazie a chimiche ad alta densità e aerodinamica affinata. La ricarica supporterà profili ad alta potenza in corrente continua, con mappatura intelligente per preservare la vita utile del pacco.

Accanto all’elettrico puro, la gamma includerà soluzioni Mild Hybrid e Plug‑in Hybrid, per presidiare mercati e normative differenti. Le ibride plug‑in punteranno su efficienza e percorrenze in modalità EV utili nell’uso urbano, mentre le mild offriranno un ingresso d’accesso con consumi contenuti e tassazione più favorevole in alcuni Paesi.

Produzione e lancio

La produzione di DS N°7 è programmata nello stabilimento Stellantis di Melfi, hub strategico per i modelli elettrificati del gruppo, con catene dedicate all’assemblaggio su piattaforma STLA Medium e processi orientati all’efficienza industriale.

Il debutto commerciale è previsto entro la fine del 2026, con una roadmap che include fasi di pre‑serie, validazioni di qualità e omologazioni sui principali mercati europei prima dell’avvio delle consegne. Il posizionamento di listino è studiato per mantenere il prezzo d’attacco sotto i 58.000 euro, soglia che preserva la competitività e aggira la tassazione sui “veicoli di lusso” nel Regno Unito.

La strategia di lancio affiancherà la già presente DS N°8, creando complementarità di gamma nel premium elettrificato. La progressiva estensione delle versioni — dal 100% elettrico alle varianti Hybrid — consentirà una copertura flessibile dei mercati, con priorità ai Paesi a maggiore penetrazione BEV e PHEV.

FAQ