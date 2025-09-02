Dentro La Notizia ascolti 1 settembre risultati prima puntata e analisi dati tv aggiornati

Ascolti della prima puntata di Dentro la Notizia

La prima puntata di Dentro La Notizia, andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5, ha ottenuto risultati di ascolto moderati, totalizzando 1.277.000 telespettatori con il 18,2% di share nella prima parte. Nel prosieguo della trasmissione, l’audience si è mantenuta stabile con 1.220.000 spettatori e il 16,0% di share, mentre il segmento conclusivo ha registrato 1.219.000 spettatori pari al 14,0% di share. Questi dati riflettono una partenza cauta per il nuovo programma condotto da Gianluigi Nuzzi, che sostituisce il precedente Pomeriggio 5 nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Il palinsesto si è focalizzato su temi di forte attualità e cronaca giudiziaria, come la scarcerazione del rapitore del piccolo Tommy e casi di omicidio che hanno segnato l’opinione pubblica, elemento che ha distinto il programma e strutturato l’attenzione del pubblico. Sebbene i risultati non abbiano raggiunto picchi elevati, l’avvio di Dentro La Notizia dimostra una base solida su cui il programma potrà costruire la propria identità nel panorama televisivo pomeridiano.

Confronto con Pomeriggio 5 di Myrta Merlino

Il confronto tra Dentro La Notizia e Pomeriggio 5, trasmissione che nei mesi scorsi è stata affidata a Myrta Merlino, evidenzia un calo significativo negli ascolti del nuovo prodotto televisivo rispetto al passato. Nel 2023, la prima puntata di Pomeriggio 5 con la conduzione di Merlino aveva registrato un’audience complessiva superiore a 1,6 milioni di spettatori, con uno share oltre il 21% nella prima parte. Al contrario, i dati della veste attuale mostrano un pubblico diminuito a circa 1,1 milioni con share che non supera il 15%.

Nell’anno corrente, la prima puntata di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino aveva numeri ancora più bassi rispetto al 2023, attestandosi su poco più di 900.000 spettatori nel segmento finale, con una percentuale di share scesa a valori intorno al 10%. Questo decremento ha inevitabilmente influenzato le aspettative sul nuovo programma targato Canale 5, che non è riuscito a recuperare terreno rispetto al passato.

Il dato comparativo tra le due edizioni sottolinea come la transizione da un format consolidato a uno in costruzione, come quello di Dentro La Notizia, necessiti ancora di tempo per consolidare la propria audience, in un contesto competitivo dominato da programmi con un’identità editoriale ben definita e con un pubblico fidelizzato.

Prospettive e dichiarazioni di Gianluigi Nuzzi

Gianluigi Nuzzi, al debutto con Dentro La Notizia, ha scelto un approccio pragmatico e senza enfasi riguardo ai risultati di ascolto, sottolineando come il programma sia in una fase di definizione e sperimentazione. Secondo il conduttore, l’obiettivo principale resta quello di costruire un contenuto che risponda a esigenze reali del pubblico, piuttosto che inseguire immediatamente dati d’ascolto elevati.

Nuzzi ha dichiarato: “La sfida con La Vita in Diretta? Ognuno gioca la propria partita. Stiamo lavorando per definire esattamente i confini e le caratteristiche di questo nuovo format, che dovrà acquisire un’identità netta nel tempo. Sarà il pubblico a decretare la validità del progetto, non solo i numeri della prima puntata”. Questo evidenzia una strategia di lungo termine, che punta alla costruzione di un prodotto robusto e riconoscibile, ancorato a tematiche di attualità e cronaca approfondita.

Le prospettive sul futuro del programma sono quindi orientate verso un processo di calibratura e affinamento dei contenuti, in attesa di un consolidamento degli ascolti. La linea editoriale, marcata dalla componente giornalistica, dovrà confrontarsi con una platea diversificata e una concorrenza agguerrita, ma con margini di crescita grazie alla qualità delle indagini e delle inchieste proposte.