DeCard e Polygon Labs innovano pagamenti con stablecoin accettate in 150 milioni di negozi globali

Il potenziale delle stablecoin per i pagamenti quotidiani

Le stablecoin si presentano come una risorsa fondamentale nel panorama finanziario digitale, pur non avendo ancora raggiunto la diffusione auspicata nei pagamenti di tutti i giorni. Con una capitalizzazione globale di circa 300 miliardi di dollari, solo una porzione limitata viene effettivamente utilizzata per transazioni quotidiane, pari a circa 30 miliardi di dollari al giorno, ossia meno dell’1% dei flussi monetari mondiali. Questo dato evidenzia una disparità significativa tra il potenziale intrinseco di queste criptovalute e il loro impiego reale nell’economia giornaliera.

Molti detentori considerano le stablecoin esclusivamente come asset da custodire o negoziare in ambito finanziario, senza avviare un utilizzo concreto per acquisti o pagamenti. Tale atteggiamento limita l’adozione di queste soluzioni, nonostante le caratteristiche di stabilità e sicurezza che le rendono particolarmente adatte per transazioni quotidiane.

Per colmare questo divario, si affermano iniziative volte a semplificare e rendere intuitivo l’uso delle stablecoin per i consumatori, permettendo loro di impiegare questi strumenti digitali con la stessa facilità con cui si utilizza una carta di pagamento tradizionale. L’obiettivo è trasformare le stablecoin da mera riserva di valore in un mezzo di pagamento efficiente, accessibile e accettato a livello globale, abilitando così una nuova dimensione di finanza digitale integrata nella vita quotidiana.

DeCard e Polygon: innovazione e integrazione tecnologica

La collaborazione tra DeCard e Polygon Labs rappresenta un’evoluzione significativa nel mondo dei pagamenti digitali, combinando l’esperienza consolidata nel settore delle carte di pagamento con le più avanzate tecnologie blockchain. L’integrazione della rete Polygon all’interno dei servizi DeCard consente agli utenti di depositare direttamente stablecoin come USDT e USDC su Polygon nei loro conti DeCard, semplificando in maniera drastica l’accesso e l’utilizzo di queste valute digitali.

Grazie a questa sinergia, si abbattono le barriere tecniche tradizionali, garantendo pagamenti rapidi, sicuri e a costi praticamente nulli. La rete Polygon, leader nel settore per commissioni inferiori a 0,001 dollari e tempi di regolamento inferiori ai cinque secondi, potenzia così la fruizione dei prodotti DeCard, consentendo transazioni istantanee presso oltre 150 milioni di esercizi commerciali nel mondo.

DeCard, con la sua offerta distintiva e il conto digitale D-Vault, fornisce agli utenti un controllo completo sulle proprie finanze, integrando funzioni avanzate di riconciliazione e monitoraggio. Questa piattaforma permette una gestione fluida di spese e rimborsi, combinata all’adozione delle stablecoin, facilitando l’utilizzo quotidiano di asset digitali in un contesto familiare e affidabile.

Verso un futuro di pagamenti Web3 accessibili e globali

L’evoluzione verso pagamenti Web3 accessibili e globali si concretizza attraverso l’integrazione tecnologica tra DeCard e Polygon, verso un sistema di spesa digitale realmente inclusivo e universale. L’unione delle capacità di DeCard, basata su decenni di esperienza nell’emissione di carte di pagamento, con l’ecosistema innovativo di Polygon Labs, apre nuove prospettive per l’adozione su vasta scala delle stablecoin come strumenti di pagamento quotidiani.

DeCard Luminaries incarna questa visione futuristica, offrendo ai pionieri del Web3 non solo un prodotto all’avanguardia, ma anche privilegi esclusivi e funzionalità avanzate, mantenendo al contempo un’interfaccia semplice e sicura. L’esperienza consolidata di DCS assicura affidabilità e integrazione efficace con le infrastrutture finanziarie tradizionali e digitali.

Nel contesto di Polygon, la rete Proof-of-Stake e il protocollo Agglayer favoriscono un ambiente interoperabile e scalabile, in grado di gestire miliardi di dollari in stablecoin con costi minimi e rapidità senza precedenti. La tecnologia zero-knowledge, sviluppata grazie al contributo di Polygon Labs, rappresenta ulteriori garanzie di sicurezza e privacy per gli utenti, portando avanti un modello di blockchain trasparente ma invisibile nella fruizione.

Questa sinergia crea un nuovo standard per i pagamenti digitali, eliminando le complessità tipiche delle tecnologie blockchain e offrendo un’esperienza immediata e globale. Gli utenti possono impiegare i propri asset digitali in stablecoin per qualsiasi acquisto, da beni di consumo a servizi, in una rete che supera le limitazioni geografiche e dei tradizionali circuiti di pagamento.