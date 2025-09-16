De Martino affronta Scotti e la reazione di Gerry agli ascolti televisivi più recenti

Stefano De Martino sulla sfida con Gerry Scotti

Stefano De Martino ha affrontato in modo pragmatico e disincantato la competizione con Gerry Scotti e il suo programma La Ruota della Fortuna. Durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha chiarito che non vede alcuna competizione diretta tra di loro, sottolineando come entrambi operino per aziende distinte con obiettivi differenti. De Martino ha infatti usato una metafora professionale, paragonandosi a Scotti a due commercianti con vetrine sulla stessa strada, che si limitano a fare il proprio lavoro senza conflitti, contribuendo anzi ad animare il contesto televisivo complessivo. Questa posizione riflette un atteggiamento maturo e pragmatico, che evita polemiche e si concentra esclusivamente sulla propria performance e responsabilità professionale.

Le strategie della Rai e la reazione di De Martino

La Rai, consapevole della supremazia di Affari Tuoi nel prime time di accesso, ha adottato un approccio strategico per riequilibrare lo scenario degli ascolti. La sostituzione di Striscia la Notizia con La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti, si è rivelato un azzardo che ha ottenuto risultati sorprendenti, arrivando persino a superare il game show di De Martino. Questa mossa ha evidenziato una chiara volontà della Rai di consolidare la propria leadership in questa fascia oraria, puntando su un format storico e un conduttore di grande esperienza. Stefano De Martino ha reagito con professionalità, evitando di alimentare contrapposizioni inutili e mantenendo alta la concentrazione sul proprio lavoro. La sua dichiarazione denota un equilibrio raro nel panorama televisivo, dove la competizione è spesso accompagnata da tensioni fuori onda: De Martino privilegia un confronto sano, orientato alla valorizzazione del proprio prodotto più che alla demolizione del concorrente.

La prudenza di Gerry Scotti sugli ascolti

Gerry Scotti adotta un approccio prudentemente strategico nel valutare i risultati degli ascolti della sua trasmissione La Ruota della Fortuna. Secondo fonti vicine al conduttore, Scotti preferisce mantenere un profilo misurato, evitando di trarre conclusioni affrettate sulle performance rispetto ad Affari Tuoi, trasmissione concorrente di De Martino. La sua attitudine professionale si traduce in una cauta attesa dei dati consolidati delle prossime settimane per comprendere l’effettivo andamento dello share. Questa posizione riflette un equilibrio tra consapevolezza del valore della propria proposta e la necessità di leggere con lucidità il panorama competitivo, confermando la sua esperienza e sicurezza nel gestire situazioni di alta pressione mediatica.

 

