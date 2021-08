Rivoluzione blockchain anche nei casinò online?

Quando si tratta di giochi online, c’è poco che può superare i casinò in termini di dimensioni e frequenza. Il mercato infatti è davvero ampio ed è destinato a crescere fino a raggiungere un valore di 114 miliardi di dollari entro il 2024.

Si tratta di un tasso di crescita anno su anno dell’11%. Tuttavia, come nella maggior parte dei settori al giorno d’oggi, la blockchain sta per capovolgere anche questo mondo. A tale proposito, ecco cosa c’è da sapere sulla tecnologia e sulla sua relazione con i casinò online.

Che cos’è la Blockchain?

La blockchain è un sistema di registrazione delle informazioni ossia n un modo che rende difficile impossibile modificare o hackerare un sito web.

Una blockchain è essenzialmente un registro digitale delle transazioni che viene duplicato e distribuito sull’intera rete di sistemi informatici. Ogni blocco della catena contiene un numero di transazioni e ogni volta che se ne effettua una nuova una registrazione la segue di pari passo.

Il database decentralizzato è tra l’altro gestito da più partecipanti e noto come Distributed Ledger Technology (DLT) in cui le transazioni vengono registrate con una firma crittografica immutabile chiamata hash.

L’ascesa della blockchain sul mercato finanziario

Proprio come il mercato dei casinò online, anche la blockchain è un settore in rapida crescita. Inoltre, essendo delle industrie che sono sempre alla ricerca di opportunità per migliorare le loro offerte, i casinò online spingeranno la blockchain a nuovi livelli.

Nonostante in Italia i leader del settore faticano ad entrare in questa ottica di gioco, tanti portali di macchinette da bar o bingo casino, come il sito di Bingo.it, dovranno pazientare un bel po’ di tempo prima di poter abbracciare questa tecnologia.

Dopotutto, la tecnologia decentralizzata di questo sistema ha molto da offrire al settore, come ad esempio la sicurezza nei pagamenti online oltre che tante nuove opportunità in un mercato che ormai rientra nel concetto di globalizzazione.

La sicurezza dei pagamenti offerti dalla blockchain

Che si tratti di incassare o prelevare, i casinò online facilitano molti scambi di denaro. Fortunatamente, i pagamenti effettuati tramite la blockchain non possono essere manomessi, grazie alla natura del registro distribuito della tecnologia.

Blockchain infatti è la struttura sottostante per le criptovaluta, oggi molto utilizzate proprio per facilitare gli scambi. Ogni volta che viene effettuata una nuova transazione crittografica, viene creato un “blocco” e controllato da più computer prima di essere aggiunto alla catena.

Una volta che diventa parte del libro mastro, è poi impossibile modificarlo in quanto la blockchain è crittografata, quindi i dati non possono essere letti. Molti casinò online proprio per questo coefficiente di sicurezza molto elevato stanno già accettando le criptovalute come forma di pagamento.

La blockchain per aggirare le regole finanziarie

Nonostante il loro potenziale unico per rilanciare l’economia, i casinò online possono e sono ancora limitati da molti paesi e stati, quindi non tutti hanno l’opportunità di giocare. Ad esempio, mentre i fornitori di poker online possono operare in Francia, le slot online sono vietate.

L’unica cosa che i governi locali possono regolare è il movimento di denaro da e verso le entità stabilite. Ciò significa che se si vive in Francia, è possibile facilmente accedere ai migliori casinò online con slot come Rizk e Jackpot Village, ma non usare i soldi per giocare. Tuttavia, se il casinò online accetta pagamenti in criptovalute, si può aggirare tale regolamento.

Ciò è principalmente dovuto al fatto che gli scambi di criptovalute avvengono proprio sulla blockchain, che non è governata da alcuna serie di regole.