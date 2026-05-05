michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

Critterz rivoluziona Hollywood e porta l’intelligenza artificiale al centro del red carpet di Cannes

Critterz rivoluziona Hollywood e porta l’intelligenza artificiale al centro del red carpet di Cannes

Critterz, il film che mette alla prova l’uso dell’AI a Hollywood

Al Cannes Film Market 2026, il progetto d’animazione Critterz di AGC Studios porta nel vivo il confronto tra cinema e intelligenza artificiale. Il film, evoluzione di un corto virale del 2023, integra l’AI lungo l’intero workflow produttivo, dalla pre‑visualizzazione alla resa finale delle immagini, ma mantiene la scrittura e la regia in mani umane. Ambientato in un mondo naturale popolato da creature forestali, è diretto da Nik Kleverov con sceneggiatura di James Lamont e Jon Foster, e un budget di circa 30 milioni di dollari. Arriva mentre l’Academy ha appena introdotto regole più restrittive “contro” l’AI nelle candidature agli Oscar, e diventa così un caso di studio concreto su come utilizzare tecnologie generative riducendo costi e tempi senza scardinare la centralità autoriale.

In sintesi:

  • Film d’animazione indipendente da 30 milioni che integra AI in tutta la pipeline produttiva.
  • Sceneggiatura e regia sono totalmente umane, l’AI supporta solo la parte visiva e tecnica.
  • Cast vocale interamente umano e supervisione creativa mantenuta da AGC Studios e Vertigo Films.
  • Progetto simbolo del nuovo equilibrio tra regole dell’Academy e innovazione tecnologica.

Come Critterz riscrive l’equilibrio tra AI e produzione cinematografica

Critterz nasce dal successo di un corto del 2023 che aveva mostrato, tra i primi, l’uso creativo degli strumenti di OpenAI nell’audiovisivo. Il lungometraggio espande quell’intuizione in una narrazione più ampia: una protagonista timida parte alla ricerca del fratello scomparso, accompagnata da outsider imperfetti in un’avventura dichiaratamente ispirata al cinema anni ’80, come spiega Nik Kleverov. Il tono è nostalgico, ma il modello produttivo è radicalmente contemporaneo.

Il budget di circa 30 milioni di dollari, per un titolo indipendente, è già rilevante ma – sottolinea la produzione – sarebbe stato sensibilmente superiore senza l’uso di AI per layout, concept, iterazioni visive e alcune fasi di animazione. La scrittura resta però saldamente umana: James Lamont e Jon Foster hanno sviluppato la sceneggiatura senza alcun supporto generativo. L’AI entra solo dopo, come acceleratore operativo.

BOTTONE COMPRA BRANDED CONTENT SU ASSODIGITALE SMALL

Fondamentale anche il mantenimento di un cast vocale umano, a rimarcare che la componente performativa e l’interpretazione restano elementi non delegati alle macchine. Accanto a AGC Studios e Vertigo Films figura il coinvolgimento di Chad Nelson, creative strategist di OpenAI, a conferma della crescente ibridazione tra tech company e studi tradizionali.

Dopo le regole dell’Academy, un laboratorio per il futuro dell’animazione

La scelta di separare con chiarezza ruoli creativi umani e supporto algoritmico rende Critterz un test cruciale nell’era post‑decisione dell’Academy sull’AI. AGC Studios e Vertigo Films insistono su un punto: l’intelligenza artificiale non firma scene, dialoghi o regia, ma comprime cicli produttivi costosi, dalla prototipazione agli aggiustamenti visivi.

L’obiettivo è dimostrare che è possibile ridurre barriere economiche e tecniche per l’animazione indipendente senza erodere tutele professionali e riconoscimento autoriale, temi centrali anche negli scioperi di sceneggiatori e attori. Se il modello reggerà artisticamente e al botteghino, potrebbe diventare un riferimento operativo per altri studi, favorendo un’adozione “regolata” dell’AI più accettabile per sindacati, Academy e piattaforme.

FAQ

Che cos’è il film d’animazione Critterz e di cosa parla?

Critterz è un lungometraggio d’animazione indipendente ambientato in un mondo forestale, incentrato sul viaggio di una giovane eroina alla ricerca del fratello scomparso e sulla crescita del suo gruppo di outsider.

In che modo viene usata l’intelligenza artificiale nella produzione di Critterz?

L’AI viene usata in modo dichiarato per pre‑visualizzazione, concept, iterazioni grafiche e alcune fasi tecniche, riducendo tempi e costi, senza intervenire su scrittura, regia o interpretazioni vocali.

Chi sono gli autori e i partner principali coinvolti nel progetto Critterz?

Il film è diretto da Nik Kleverov, scritto da James Lamont e Jon Foster, prodotto da AGC Studios con Vertigo Films e il contributo di Chad Nelson di OpenAI.

Perché Critterz è rilevante nel dibattito tra Hollywood e intelligenza artificiale?

Critterz offre un caso pratico di uso “assistivo” dell’AI dopo le nuove regole dell’Academy, mantenendo pieno controllo creativo umano ma sfruttando algoritmi per ottimizzare la catena produttiva.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su Critterz e l’AI nel cinema?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla DIVISIONE COMMERCIALE.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la DIVISIONE DI SUPPORTO.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache