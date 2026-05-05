Home / AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE / Critterz rivoluziona Hollywood e porta l’intelligenza artificiale al centro del red carpet di Cannes

Critterz, il film che mette alla prova l’uso dell’AI a Hollywood

Al Cannes Film Market 2026, il progetto d’animazione Critterz di AGC Studios porta nel vivo il confronto tra cinema e intelligenza artificiale. Il film, evoluzione di un corto virale del 2023, integra l’AI lungo l’intero workflow produttivo, dalla pre‑visualizzazione alla resa finale delle immagini, ma mantiene la scrittura e la regia in mani umane. Ambientato in un mondo naturale popolato da creature forestali, è diretto da Nik Kleverov con sceneggiatura di James Lamont e Jon Foster, e un budget di circa 30 milioni di dollari. Arriva mentre l’Academy ha appena introdotto regole più restrittive “contro” l’AI nelle candidature agli Oscar, e diventa così un caso di studio concreto su come utilizzare tecnologie generative riducendo costi e tempi senza scardinare la centralità autoriale.

In sintesi:

Film d’animazione indipendente da 30 milioni che integra AI in tutta la pipeline produttiva.

Sceneggiatura e regia sono totalmente umane, l’AI supporta solo la parte visiva e tecnica.

Cast vocale interamente umano e supervisione creativa mantenuta da AGC Studios e Vertigo Films.

Progetto simbolo del nuovo equilibrio tra regole dell’Academy e innovazione tecnologica.

Come Critterz riscrive l’equilibrio tra AI e produzione cinematografica

Critterz nasce dal successo di un corto del 2023 che aveva mostrato, tra i primi, l’uso creativo degli strumenti di OpenAI nell’audiovisivo. Il lungometraggio espande quell’intuizione in una narrazione più ampia: una protagonista timida parte alla ricerca del fratello scomparso, accompagnata da outsider imperfetti in un’avventura dichiaratamente ispirata al cinema anni ’80, come spiega Nik Kleverov. Il tono è nostalgico, ma il modello produttivo è radicalmente contemporaneo.

Il budget di circa 30 milioni di dollari, per un titolo indipendente, è già rilevante ma – sottolinea la produzione – sarebbe stato sensibilmente superiore senza l’uso di AI per layout, concept, iterazioni visive e alcune fasi di animazione. La scrittura resta però saldamente umana: James Lamont e Jon Foster hanno sviluppato la sceneggiatura senza alcun supporto generativo. L’AI entra solo dopo, come acceleratore operativo.

Fondamentale anche il mantenimento di un cast vocale umano, a rimarcare che la componente performativa e l’interpretazione restano elementi non delegati alle macchine. Accanto a AGC Studios e Vertigo Films figura il coinvolgimento di Chad Nelson, creative strategist di OpenAI, a conferma della crescente ibridazione tra tech company e studi tradizionali.

Dopo le regole dell’Academy, un laboratorio per il futuro dell’animazione

La scelta di separare con chiarezza ruoli creativi umani e supporto algoritmico rende Critterz un test cruciale nell’era post‑decisione dell’Academy sull’AI. AGC Studios e Vertigo Films insistono su un punto: l’intelligenza artificiale non firma scene, dialoghi o regia, ma comprime cicli produttivi costosi, dalla prototipazione agli aggiustamenti visivi.

L’obiettivo è dimostrare che è possibile ridurre barriere economiche e tecniche per l’animazione indipendente senza erodere tutele professionali e riconoscimento autoriale, temi centrali anche negli scioperi di sceneggiatori e attori. Se il modello reggerà artisticamente e al botteghino, potrebbe diventare un riferimento operativo per altri studi, favorendo un’adozione “regolata” dell’AI più accettabile per sindacati, Academy e piattaforme.

FAQ

Che cos’è il film d’animazione Critterz e di cosa parla?

Critterz è un lungometraggio d’animazione indipendente ambientato in un mondo forestale, incentrato sul viaggio di una giovane eroina alla ricerca del fratello scomparso e sulla crescita del suo gruppo di outsider.

In che modo viene usata l’intelligenza artificiale nella produzione di Critterz?

L’AI viene usata in modo dichiarato per pre‑visualizzazione, concept, iterazioni grafiche e alcune fasi tecniche, riducendo tempi e costi, senza intervenire su scrittura, regia o interpretazioni vocali.

Chi sono gli autori e i partner principali coinvolti nel progetto Critterz?

Il film è diretto da Nik Kleverov, scritto da James Lamont e Jon Foster, prodotto da AGC Studios con Vertigo Films e il contributo di Chad Nelson di OpenAI.

Perché Critterz è rilevante nel dibattito tra Hollywood e intelligenza artificiale?

Critterz offre un caso pratico di uso “assistivo” dell’AI dopo le nuove regole dell’Academy, mantenendo pieno controllo creativo umano ma sfruttando algoritmi per ottimizzare la catena produttiva.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni su Critterz e l’AI nel cinema?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.