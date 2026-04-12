Home / SPETTACOLI & CINEMA / Cristiano Malgioglio a Verissimo rivela il dramma del tentato suicidio

Cristiano Malgioglio a Verissimo racconta il suo tentativo di suicidio

Il paroliere e volto televisivo Cristiano Malgioglio ha rivelato, in collegamento con Silvia Toffanin a Verissimo, di aver tentato il suicidio.

La confessione è andata in onda su Canale 5 nel weekend del 12 aprile 2026, durante un’intervista dal tono insolitamente intimo.

L’episodio risale ai giorni successivi alla morte della madre, avvenuta a Ramacca, in Sicilia: un lutto che lo ha precipitato in una lunga depressione creativa ed esistenziale.

Malgioglio ha spiegato di aver vissuto per anni senza riuscire a scrivere, né a immaginare un futuro senza quella che definisce il “pilastro” della sua vita. La scelta di raccontare oggi quel momento estremo nasce, secondo le sue parole, dal bisogno di condividere il dolore per aiutare chi vive situazioni simili.

In sintesi:

Cristiano Malgioglio a Verissimo confessa per la prima volta un tentativo di suicidio.

a Verissimo confessa per la prima volta un tentativo di suicidio. Il crollo psicologico è legato alla morte della madre a Ramacca .

. Per cinque anni ha smesso di scrivere, cadendo in una profonda depressione.

L’artista collega questa rivelazione al tema del dolore e della fragilità emotiva.

Il lutto per la madre e gli anni di silenzio creativo

Nel dialogo con Silvia Toffanin, Cristiano Malgioglio ha ricostruito il momento in cui ha compreso di aver perso la madre.

Di ritorno da un concerto, mentre si preparava a prendere un volo per Milano, quattro poliziotti in aeroporto lo hanno invitato a rientrare a Ramacca. *“E lì ho capito che mia madre mi aveva lasciato”*, ha raccontato.

La notte precedente, durante l’esibizione, aveva avvertito *“come un colpo al cuore”* dopo un problema tecnico sul palco, un presagio che lo aveva profondamente turbato.

L’artista ha spiegato di essere precipitato in una depressione durata cinque anni: *“Non sapevo vivere senza mia madre, non potevo vivere senza di lei”*. In quel periodo aveva persino pensato di lasciare tutto e trasferirsi in India.

Già a Belve, con Francesca Fagnani, aveva ricordato di aver deposto sul cuore della madre una lettera con tutto ciò che lei *“non aveva mai saputo”* di lui, simbolo di un rapporto intenso ma anche pudico.

Verissimo, un weekend di testimonianze difficili e nuove consapevolezze

La rivelazione di Cristiano Malgioglio arriva in un fine settimana in cui Verissimo ha dato spazio a più testimonianze di dolore e resilienza.

Nella puntata precedente, Stefania Orlando aveva infatti raccontato per la prima volta una molestia subita a 18 anni, collegandola a un percorso terapeutico che le ha permesso di affrontare il trauma.

La scelta di Malgioglio di parlare apertamente di depressione e tentato suicidio si inserisce in un’evoluzione del racconto televisivo: dalle maschere ironiche alla vulnerabilità esplicita, soprattutto quando a parlare sono volti popolari.

Concludendo il suo intervento, l’artista ha ammesso: *“È la prima volta che lo racconto, non so se ho fatto bene o male, ma è giusto che lo racconti”*. Una frase che evidenzia la tensione tra pudore personale e responsabilità pubblica nel condividere esperienze di sofferenza estrema.

FAQ

Cosa ha rivelato Cristiano Malgioglio nell’intervista a Verissimo?

Ha dichiarato di aver tentato il suicidio dopo la morte della madre, raccontando una profonda depressione durata anni e la sospensione totale della propria creatività.

Perché la morte della madre ha segnato così profondamente Malgioglio?

Perché, come ha spiegato, la madre era il “pilastro” della sua vita, l’unica figura che lo capiva pienamente, rendendo insopportabile l’idea di vivere senza di lei.

Che ruolo ha avuto Verissimo nel racconto di queste esperienze dolorose?

Il programma di Silvia Toffanin è diventato spazio televisivo dove personaggi noti condividono traumi personali, contribuendo alla discussione pubblica su lutto, abusi e salute mentale.

Cristiano Malgioglio aveva già parlato in tv del dolore per sua madre?

Sì, a Belve con Francesca Fagnani aveva raccontato i cinque anni senza scrivere e la lettera lasciata sul cuore della madre.

Da quali fonti è stata rielaborata questa notizia dalla redazione?

La notizia è frutto di una elaborazione redazionale basata congiuntamente su contenuti e dispacci di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.