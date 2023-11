Six collabora con la BNS Banca Nazionale Svizzera per l’emissione della wCBDC del Franco Svizzero

SIX collabora con la Banca nazionale svizzera per pilotare l’emissione all’ingrosso di CBDC in Svizzera

La Svizzera, leader globale nell’innovazione finanziaria, sta compiendo un significativo passo avanti grazie agli sforzi di collaborazione dei partecipanti ai mercati finanziari per sviluppare i mercati finanziari digitali del futuro.

SIX, la Banca nazionale svizzera (BNS) e sei banche commerciali, collaboreranno a un progetto pilota innovativo incentrato sulla moneta tokenizzata della banca centrale per gli istituti finanziari (denominata valuta digitale della banca centrale all’ingrosso o wCBDC).

Questo progetto pilota, Helvetia Phase III, vedrà, per la prima volta, l’orchestrazione di un vero franco svizzero wCBDC che regola le transazioni di titoli digitali. SIX Digital Exchange (SDX), l’infrastruttura del mercato finanziario (FMI) per asset digitali basata sulla Distributed Ledger Technology (DLT) completamente regolamentata e pionieristica a livello mondiale, fungerà da gateway affidabile e ospiterà il progetto pilota sulla sua piattaforma di asset digitali. Il progetto pilota si basa sui risultati delle precedenti fasi Helvetia del BRI Innovation Hub, della Banca nazionale svizzera (BNS) e dell’operatore di infrastrutture finanziarie SIX (Helvetia Fase I e II).

La collaborazione coinvolgerà la Banque Cantonale Vaudoise, la Basler Kantonalbank, la Commerzbank, la Hypothekarbank Lenzburg, l’UBS e la Zürcher Kantonalbank come banche già membri dell’SDX. Oltre alla piattaforma SDX, il progetto pilota utilizza l’infrastruttura dello Swiss Interbank Clearing SIC, gestito da SIX e SIX SIS, il deposito centrale nazionale di titoli (CSD) del mercato finanziario svizzero e un deposito centrale internazionale di titoli (ICSD). Il progetto pilota durerà da dicembre 2023 a giugno 2024.

L’obiettivo del progetto pilota è testare, in un ambiente di produzione dal vivo, il regolamento delle transazioni del mercato primario e secondario in wCBDC. Le banche partecipanti potranno emettere obbligazioni digitali in franchi svizzeri, che saranno regolate contro la wCBDC sulla base della consegna contro pagamento. Il progetto Helvetia Fase III si estenderà anche al regolamento delle operazioni pronti contro termine, che vengono avviate sulla piattaforma di negoziazione CO:RE di SIX Repo e amministrate dal Triparty Agent di SIX SIS. Queste transazioni, condotte in ambienti di test, saranno garantite da obbligazioni digitali idonee per le operazioni pronti contro termine della BNS e regolate su SDX in wCBDC.

Jos Dijsselhof, CEO di SIX : “La Svizzera è all’avanguardia nell’innovazione finanziaria digitale. Questa collaborazione tra SIX, la Banca nazionale svizzera, e sei banche commerciali sull’operazione pilota per la moneta tokenizzata della banca centrale è un passo pionieristico. È una testimonianza della nostra impegno per il futuro della finanza digitale e sottolinea il potere di trasformazione della DLT nel sistema finanziario.”

La collaborazione sottolinea il ruolo della DLT come catalizzatore per l’adozione delle risorse digitali, dimostrando una maggiore trasparenza ed efficienza nel sistema finanziario regolamentato. «La Svizzera ha assunto un ruolo guida in questa evoluzione tecnologica, guidata da un’ampia gamma di partecipanti ai mercati finanziari, tra cui SIX, SDX in particolare e i nostri membri e in collaborazione con la BNS. Questa iniziativa innovativa è pronta ad aprire una nuova era della finanza digitale e a modellare la traiettoria del settore finanziario globale”, aggiunge David Newns, Head SDX .