La prima Cryptobanca Svizzera: Zuger Kantonalbank collabora con Sygnum

La Zuger Kantonalbank collabora con Sygnum per diventare la prima banca cantonale svizzera per lanciare un’offerta di criptovaluta ai propri clienti.

I clienti della Zuger Kantonalbank possono ora acquistare, detenere e scambiare una gamma delle principali criptovalute inclusi Bitcoin ed Ethereum, supportati da sicurezza di livello istituzionale

La Zuger Kantonalbank sfrutta la piattaforma B2B modulare e basata su API di Sygnum e si unisce ad oltre 15 Banche svizzere e istituti finanziari internazionali sulla piattaforma

Le transazioni in criptovalute vengono eseguite utilizzando l’app di e-banking e mobile banking della Banca Cantonale di Zugo

Da oggi i clienti della Zuger Kantonalbank possono investire in una gamma di criptovalute leader tra cui Bitcoin, Ethereum, XRP,

Polygon e Uniswap. Il gateway fiat-digital-asset di Sygnum consente loro di acquistare e scambiare comodamente

criptovalute tramite l’app di e-banking e mobile banking della Banca Cantonale di Zugo. Gli asset sono garantiti dalla soluzione multicustodia di Sygnum e mantenuti fuori bilancio, eliminando ogni rischio di controparte nei confronti di Sygnum.

L’istituto finanziario fondato 131 anni fa, con sede nella Crypto Valley svizzera, è la prima banca cantonale svizzera a rispondere alla crescente domanda del mercato e a offrire sia asset tradizionali che criptovaluti sulla sua piattaforma bancaria.

L’offerta di servizi ampliata della Zuger Kantonalbank è resa possibile dalla piattaforma bancaria B2B di Sygnum che fornisce l’accesso a un’ampia gamma di servizi bancari regolamentati dalla FINMA attraverso un unico punto di ingresso. La sua struttura modulare offre ai partner B2B la flessibilità di personalizzare i servizi al momento del lancio in linea con la loro strategia aziendale, nonché la capacità di scalare e automatizzare rapidamente i propri servizi tramite API.

La Zuger Kantonalbank si unisce a PostFinance e ad oltre 15 altre banche svizzere e istituti finanziari internazionali che utilizzano già la piattaforma B2B di Sygnum. La collaborazione con Sygnum li aiuta a rendere la loro offerta a prova di futuro, acquisendo una maggiore quota di qallet dai clienti esistenti, migliorando la loro posizione competitiva e lanciando rapidamente nuovi servizi.

Hanspeter Rhyner, CEO della Zuger Kantonalbank, afferma: “Siamo orgogliosi di essere la prima banca cantonale svizzera a integrare perfettamente asset tradizionali e crittografici sulla nostra piattaforma e a mettere a disposizione dei nostri clienti questi investimenti pronti per il futuro. La nostra partnership con Sygnum per costruire questa infrastruttura avanzata rappresenta una solida base per il nostro sviluppo futuro”.

Mathias Imbach, co-fondatore di Sygnum e CEO del gruppo, afferma: “Sygnum Bank è lieta di collaborare con Zuger

Kantonalbank e collegare i propri clienti a un nuovo mondo di opportunità di investimento in asset digitali, rafforzati da una fiducia completa. Crediamo che il futuro abbia una tradizione e la combinazione dei 131 anni di eccellenza del servizio della Zuger Kantonalbank con l’affidabile gateway di Sygnum per Future Finance ne è un esempio tangibile in azione.”

Fritz Jost, Chief B2B Officer della Sygnum Bank, aggiunge: “Da oggi i clienti della Zuger Kantonalbank hanno la possibilità di acquistare un Bitcoin letteralmente a portata di mano utilizzando la loro app di mobile banking. Siamo lieti di unire le forze con la Zuger Kantonalbank e consentire loro di essere la prima banca cantonale svizzera a lanciare un’offerta di criptovaluta regolamentata ai propri clienti”.