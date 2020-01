Ora puoi pagare le tasse in Bitcoin anche a Zermatt in Svizzera

Il comune di Zermatt, in Svizzera – sede dell’iconico Cervino – è ora la terza sede in Svizzera (dopo Chiasso e Zugo) in cui i contribuenti sono ufficialmente autorizzati a pagare le loro tasse in Bitcoin ( BTC ).

Per sbloccare la nuova opzione di pagamento fiscale, le autorità di Zermatt hanno stretto una partnership con la principale società svizzera di servizi finanziari crittografici Bitcoin Suisse.

Bitcoin Suisse per convertire Bitcoin in franchi svizzeri

Secondo un annuncio di Bitcoin Suisse, il 28 gennaio 2020 Zermatt ha iniziato ad accettare Bitcoin come mezzo di pagamento per le tasse e le transazioni locali.

Grazie alla collaborazione con Bitcoin Suisse, le autorità di Zermatt sono ora in grado di convertire i Bitcoin dei contribuenti in franchi svizzeri attraverso Bitcoin Suisse che trasferisce quindi l’importo in valuta legale sul conto bancario del comune.

I contribuenti sono in grado di pagare online o tramite il dispositivo point of sale di Bitcoin Suisse

In particolare, i contribuenti locali saranno in grado di pagare le loro tasse in Bitcoin tramite uno strumento di punto vendita installato nel municipio di Zermatt o un portale di pagamento online. Tuttavia, per pagare le tasse con Bitcoin online, i contribuenti dovranno rivolgersi direttamente all’Ufficio delle imposte di Zermatt per una soluzione di pagamento crittografico, le note di annuncio.

Romy Biner-Hauser, il sindaco di Zermatt, ha sottolineato che la nuova opzione di pagamento fiscale mira a soddisfare la crescente domanda di pagamenti fiscali basati su Bitcoin:

“Uno spirito innovativo e pioneristico è uno dei marchi di fabbrica di Zermatt, motivo per cui siamo felici di supportare i residenti nel fornire loro le soluzioni di cui hanno bisogno.”

La città di Zugo è diventata la prima in Svizzera ad accettare pagamenti con Bitcoin nel 2016, ha dichiarato Bitcoin Suisse.

La capitale della Svizzera “Crypto Valley” ha iniziato ad accettare pagamenti in Bitcoin per alcuni servizi cittadini come servizi pubblici nel maggio 2016. Secondo quanto riferito, il pagamento è stato limitato a 200 franchi di Bitcoin.

Mentre la Svizzera continua ad espandere il suo settore dei servizi di cripto-finanza in termini di pagamenti fiscali basati su Bitcoin, alcune autorità globali hanno recentemente ritenuto tale opzione troppo rischiosa a causa dell’alta volatilità di Bitcoin.

L’8 gennaio, i legislatori del legislatore statale del New Hampshire negli Stati Uniti hanno ritirato un disegno di legge che avrebbe consentito alle agenzie statali di accettare la criptovaluta come pagamento delle tasse.

Secondo i legislatori l’iniziativa era “inopportuna legiferare” poiché il prezzo del Bitcoin non è stabile.