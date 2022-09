Il Tesoro degli Stati Uniti ha invitato oggi il pubblico a commentare come le risorse digitali vengono utilizzate nella criminalità e cosa può fare il governo al riguardo.

In relazione all’ordine esecutivo di marzo del presidente Joe Biden per regolamentare il settore delle criptovalute, la richiesta di commento di lunedì mira a mitigare i rischi associati alle risorse digitali.

Elenca 23 domande che toccano una serie di argomenti, inclusi i rischi posti dalle NFT (token utilizzati per rappresentare la proprietà di oggetti digitali) e cosa può fare il governo per prevenire la criminalità legata alla DeFi: il mondo del trading decentralizzato, non detentivo, prestare, e prendere in prestito.

“Il crescente utilizzo delle risorse digitali nell’attività finanziaria aumenta i rischi di reati come riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e della proliferazione, schemi di frode e furto e corruzione”, afferma il documento del Tesoro.

“Queste attività illecite evidenziano la necessità di un controllo continuo dell’uso delle risorse digitali, della misura in cui l’innovazione tecnologica può avere un impatto su tali attività e dell’esplorazione di opportunità per mitigare questi rischi attraverso la regolamentazione, la supervisione, l’impegno pubblico-privato, la supervisione e la legge esecuzione”, ha proseguito il Tesoro.

La richiesta di commento tocca anche le valute digitali delle banche centrali, o CBDC, versioni centralizzate di moneta legale come il dollaro USA, che sono controllate dal governo.

Un CBDC non esiste ancora negli Stati Uniti, ma il governo sta ricercando tale tecnologia. Il documento di oggi chiedeva come il Tesoro potrebbe incorporare i controlli CFT (lotta al finanziamento del terrorismo) e AML (antiriciclaggio) in una futura CBDC.

Il governo degli Stati Uniti sta reprimendo le criptovalute: dall’ordine esecutivo di marzo, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha bandito Tornado Cash, un mixer di monete utilizzato per rendere anonime le transazioni di Ethereum.

E proprio la scorsa settimana, la Casa Bianca ha pubblicato il suo rapporto “Primo quadro completo per lo sviluppo responsabile delle risorse digitali”.

L’ordine esecutivo di marzo prevedeva che le agenzie federali, come la Federal Trade Commission e la SEC, lavorassero insieme per regolamentare l’industria delle criptovalute.

Le risposte alle domande del questionario di oggi devono essere ricevute entro il 3 novembre, afferma il documento.