Partecipa all’evento: THE PEOPLE’S TOKEN: DIVENTA UN IMPRENDITORE IN BLOCKCHAIN

Le iscrizioni per l’evento del 6 marzo sono ancora aperte su https://www.galaxyproject.show/

L’evento che spiega come diventare Imprenditori Digitali nel mondo Blockchain e Crypto

L’industria della Blockchain sta cambiando velocemente.

Come tenere il passo?

La velocità con cui la Blockchain ha stravolto l’economia globale è stata, ed è tutt’ora, impressionante.

Rispetto a 50 anni fa il mondo va molto più veloce, c’è chi dice che è un bene, c’è chi dice che è un male.

Ma il punto in realtà è che la velocità con cui la tecnologia cambia è un fatto che non si può né cambiare né controllare ed è un fatto che essa tenderà ad accelerare ulteriormente nei prossimi anni.

La domanda vera è: Come si può sfruttare questo a nostro vantaggio?

Solo attraverso una costante formazione e facendo networking è possibile non rimanere indietro.

Le possibilità di guadagno crescono ogni giorno.

Basti pensare che da poche settimane Apple e Mastercard hanno dato la possibilità di fare acquisti anche utilizzando bitcoin.

Per questo eventi con “The People’s Token” che si terrà il 6 Marzo, sono eventi da non perdere.

Il 6 marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.00 ci sarà il secondo dei 5 eventi online LIVE, dedicati alle opportunità di business nel mondo Blockchain e Crypto.

“The people’s Token” è un evento virtuale che parla delle possibilità che il mondo dei token e delle cryptomonete offre.

In questo secondo incontro del 6 marzo, parleremo di:

Crypto opportunity

Coinshare: Il token della condivisione

Crypto Partners

Crypto rewards

In particolare si andrà ad analizzare vari sistemi di guadagno con le monete digitali, partendo dalle basi fino a dare strumenti concreti per iniziare fin da subito a guadagnare con essi.

Grazie ai nostri esperti, leader e imprenditori del settore:

Luigi Maisto – Imprenditore, Trendsetter e Presidente Galaxy

Negli ultimi 25 anni ha contribuito alla crescita di oltre 300.000 persone e sono stati attivati o venduti dalle sue aziende oltre 8 milioni di prodotti e servizi.

Oggi è Co-Founder del gruppo Rocket Enterprise ltd, segue personalmente lo sviluppo del progetto CoinShare (www.coin-share.com) ed è riconosciuto come uno dei più importanti esperti di Blockchain, moneta digitale, tokenizzazione.

Durante l’evento Live ti racconterà come ha raggiunto il suo Successo e come, le nuove tecnologie, i nuovi Business Trend possono aiutarti nella tua attività.

Stefano Tresca – Esperto di Fondi di Investimento Crypto e CEO di Cryptoric

Imprenditore Seriale, Autore Bestseller e Investitore in nuove

tecnologie.

Ex n° 8 per Wind con un exit di 12 miliardi di euro

È stato menzionato in “20 Must-Read on the Future of Work” assieme personaggi del calibro di Satya Nadella, Eric Ries, e Tim O’Reilly.

Il suo discorso al TEDx è uno dei video più visti sull’accesso al mercato, inclusione finanziaria e FinTech nelle economie emergenti.

Il suo lavoro è stato pubblicato dai principali media tra cui la BBC e Wired.

Michele Ficara – Fintech & Cryptovalute Evangelist e Director at SB Consortium

Indissolubilmente Geek, Life Hacker e portatore sano di Bitcoin viene considerato tra i maggiori Evangelist italiani e svizzeri nel settore Fintech & Cryptovalute tenendo docenze nei principali atenei universitari, come ospite televisivo in talk show di rilievo sulle reti nazionali e come Advisor di numerose ICO di successo. E’ CEO e Fondatore di Novaretis società svizzera con sede a Lugano specializzata nella consulenza strategica per la realizzazione di ICO – Initial Coin Offering e nella creazione attiva di modelli vincenti di Tokenomics – Token Economics. E’ da oltre 15 anni Direttore Editoriale di assodigitale.it storica Testata Editoriale Digitale tra le più autorevoli e seguite sui topics emergenti della rete Internet con un particolare focus sulle criptovalute e sulla vita digitale in generale. #senzatimore è il suo hashtag da sempre e identifica la voglia di innovare senza mai fermarsi e senza mai avere paura. Testimonial e trendsetter di successo per importanti Brand internazionali nel mondo professionale è spesso al fianco di importanti aziende per il lancio di nuovi prodotti e servizi. Da sempre pioniere nell’evoluzione dei media digitali, è stato definito nell’anno 2000 da Prima Comunicazione “l’infomediario Italiano” per l’ideazione di Immediapress, la prima agenzia di stampa digitale italiana poi ceduta al Gruppo Adnkronos.

Diego D’Aquino – CMO Young Platform e uno dei massimi esperti del mondo Blockchain

Diego D’Aquilio è il CMO & Head of International Expansion di Young, startup FinTech italiana con sedi a Torino e Londra che ha come mission quella di rendere Bitcoin e il mondo delle criptovalute accessibili a tutti.

Diego è entrato a far parte del team Young ad inizio 2019,

contribuendo attivamente al successo della campagna di equity

crowdfunding sulla piattaforma UK Seedrs grazie alla quale

l’azienda ha potuto raggiungere negli scorsi mesi tutti gli obiettivi prefissati tra cui spiccano il lancio del prodotto di punta, l’exchange Young Platform, l’allargamento del team a 18 persone full-time e l’apertura di un nuovo aumento di capitale.

Da diversi anni ricopre il ruolo di Mentor per i più prestigiosi

programmi dedicati all’innovazione, acceleratori di impresa ed

incubatori di startup tra i quali Techstars, European Innovation

Academy (EIA), Startupbootcamp e Founder Institute.

Elisa Giudici – Sales Funnel & Email Automation Specialist e CMO Galaxy

Elisa è un’impreditrice seriale con due exit, investritrice tech in 20+ Startup e mentor per aspiranti imprenditrici alla Charie Blair Foundation e a diverse startup di TechItalia Labs.

Ha creato il suo primo sito web negli anni ‘90 quando aveva solo 15 anni e da allora la passione per la digital transformation e nuove tecnologie non l’ha più lasciata.

Da molti anni gestisce tutti i suoi business da remoto, per questo si è guadagnata il soprannome di “remote business lady”.

Elisa è anche Founder di Expanse, il Global Virtual Summit of Impact Investing in Tech, che unisce le forze trainanti che stanno dietro l’innovazione tech di impatto sociale. Expanse connette leaders, imprenditori, investitori, instituzioni e tutto l’ecosistema che genera innovazione rivoluzionaria di impatto sociale in tutte le aree delle nuove tecnologie, come Fintech, Blockchain, A.I., Healthtech e molto altro.

Angelica Finatti – Direttrice The Blockchain Academy

Studia a Maastricht University School of Law e successivamnete viene mandata in oversea a Xiamen, Cina dove studia legge internazionale e cinese. Li si innamora della cultura e del paese che la ospitera’ per i successivi 4 anni, completando il ciclo di studi magistrale in legge internazionale finanziaria alla Shanghai University of Finance and Economics. Inizia la sua carriera in crypto proprio a Shanghai lavorando come Head of Western Europe per un Exchange asiatico. Adesso e’ Business Relationship Officer e si occupa della comunicazione e delle relazioni del gruppo Rocket Enterprise, di cui fa parte Coinshare. Ha Condotto Imprenditori in Blockchain, programma TV su SKY 511 in collaborazione con Forbes Italia ed il gruppo Rocket Enterprise. Dirige, inoltre, il progetto Blockchain Academy: accademia di formazione dedicata alla Blockchain ed alle criptovalute, con una missione: rendere accessibile a tutti la conoscenza di questo mondo.

Vittorio Cozzoni – Direttore Commerciale Galaxy

Vittorio è anche Founder & President del gruppo Cercaziende.it dal 2000.

Già nel 1997 il suo interesse per le nuove tecnologie lo ha portato ad essere tra i pionieri del web e ad aprire Italweb, una delle prime aziende italiane operante nel settore web per offrire alle aziende italiane visibilità su internet. Che in pochissimo tempo è diventate una realtà di riferimento per moltissime aziende grazie all’utilizzo di tecnologie di ultima generazione e all’imponente traffico di utenti e, di conseguenza, alla visibilità che le aziende riescono a trarne. Nel 2000 ItalyWeb diventa CercAziende.it proseguendo il suo percorso di successi.