Tre cose che i banchieri centrali possono imparare dal Bitcoin

Per i banchieri centrali, il gioco è cambiato l’estate scorsa quando Facebook ha presentato la sua proposta per il consorzio Libra .

Molti hanno risposto esplorando seriamente se e come dovrebbero emettere il proprio denaro digitale.

Probabilmente, tuttavia, il cambiamento più fondamentale ha più di un decennio.

È stato Bitcoin che per primo ha permesso di trasferire il valore digitale senza la necessità di un intermediario, un modello che compete direttamente con il sistema finanziario tradizionale.

La resilienza della rete contro gli aggressori suggerisce che esiste un altro modo di configurare il sistema.

Lo scorso fine settimana al Bitcoin Expo del MIT, tenutosi nel campus di Cambridge, nel Massachusetts, erano presenti esperti che hanno familiarità con le banche centrali e la criptovaluta.

In quella occasione si è discusso delle preoccupazioni pratiche che i banchieri centrali dovrebbero prendere in considerazione quando iniziano a progettare i propri sistemi di moneta digitale.

Un tema comune: i banchieri centrali hanno molto da imparare da Bitcoin.

La sicurezza può essere raggiunta attraverso la resilienza.

La Federal Reserve americana non ha in programma di emettere una valuta digitale della banca centrale (CBDC).

Ma se mai lo facesse, nove dei primi 10 requisiti riguarderebbero la sicurezza, ha affermato Bob Bench , direttore della ricerca applicata sul fintech presso la Fed di Boston. “Perché il secondo che la cosa va in diretta”, ha detto, “è il programma più attaccato al mondo”.

Bitcoin, con il suo mix di trasparenza, crittografia e incentivi economici, ha qualcosa da insegnare ai banchieri centrali sulla sicurezza dei dati, secondo Robleh Ali , ricercatore della Digital Currency Initiative del MIT Media Lab.

“È un sistema che esiste in un ambiente molto ostile e ha dimostrato di essere resistente a questo”, ha detto Ali.

È anche un modo fondamentalmente diverso di ottenere la sicurezza rispetto a come viene fatto nel sistema tradizionale: “Invece di cercare di nascondere i dati dietro i muri, sta cercando di rendere il sistema in modo intrinsecamente resistente.”

Mantienilo semplice.

I CBDC possono essere pensati come valute digitali di “terza generazione”, ha affermato Ali.

Se Bitcoin è la prima generazione, Ethereum e altre cosiddette piattaforme di smart contract, che includono linguaggi di programmazione relativamente complicati, possono essere viste come la seconda generazione.

Mentre potrebbe essere allettante aggiungere ancora più complessità a un sistema CBDC, questo sarebbe l’approccio sbagliato,

Ali ha detto, perché più complessità hai, più opportunità offri agli attaccanti. “Quello che vuoi nel la terza generazione è un sistema molto più semplice anche di Bitcoin “, ha detto.

“Si tratta più di togliere le cose che di aggiungerle, e penso che in termini di sicurezza, questa dovrebbe essere la mentalità”.

La privacy sarà molto complicata.

Ali ha affermato che non tutte le banche centrali che scelgono di emettere valuta digitale useranno lo stesso sistema, ma molti probabilmente perseguiranno un “ibrido” tra criptovalute basate su blockchain come Bitcoin e sistemi centralizzati più tradizionali.

Tali sistemi blockchain autorizzati, chiamati anche tecnologie di contabilità distribuita, potrebbero fornire alle banche centrali nuovi strumenti, come la capacità di programmare la valuta per svolgere funzioni specifiche, ha affermato Sonja Davidovic , economista del Fondo monetario internazionale.

Ad esempio, può consentire alle banche di automatizzare le loro risposte a determinati tipi di cambiamenti economici e di dare ai banchieri centrali un controllo più preciso sull’offerta di moneta.

Avrebbero anche una visibilità molto più dettagliata degli avvenimenti nelle rispettive economie. C’è un problema, tuttavia, ha detto Davidovic: “Non abbiamo ancora visto come proteggere la privacy”.

La privacy dei bitcoin è complicata. Sebbene gli utenti siano pseudonimi, il suo libro mastro di contabilità pubblica, chiamato blockchain, rende tracciabili tutte le transazioni. In che modo un sistema CBDC basato su blockchain mantiene privati i dati delle transazioni?

Come rappresenterebbe le persone sulla blockchain? A meno che il sistema consenta solo piccole transazioni, gli utenti dovranno identificarsi in qualche modo per conformarsi alle regole antiriciclaggio.

Come saranno protetti i loro dati di identità da furti, frodi o persino sorveglianza del governo?

Nel mondo delle criptovalute, le cosiddette monete sulla privacy come Zcash e Monero, che utilizzano tecniche crittografiche avanzate per nascondere i dati delle transazioni blockchain alla vista del pubblico, sono sorte come alternative al Bitcoin.

Ma anche se le banche centrali sono in grado di fare qualcosa di simile, potrebbe comunque essere possibile costruire profili di persone basati sui loro metadati, ha dichiarato Davidovic: “Non sono del tutto sicuro che questo sia un problema che solo la tecnologia può risolvere.”