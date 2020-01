Il sindaco di Konya Uğur İbrahim Altay ha recentemente annunciato che sono stati fatti i primi passi sul suo prossimo progetto di criptovaluta “City Coin”.

Il Congresso e la mostra di Smart Cities and Municipunes si terranno nell’ottobre 2020 a Konya e ci sono piani per un importante annuncio relativo alla blockchain. Secondo quanto riferito, il sindaco di Konya Uğur İbrahim Altay ha in programma di mettere in moto gli inizi del progetto “City Coin”.

Se avrà successo, significherebbe che Konya sarebbe tra le uniche città al mondo con la sua criptovaluta. La funzione della criptovaluta consentirebbe al comune di svolgere più facilmente i propri compiti.

Sarebbe inoltre utilizzato per riscuotere più efficacemente l’imposta sulle vendite. I dettagli sulla “City Coin” di Konya sono scarsi, tuttavia, e possiamo aspettarci maggiori dettagli alla conferenza di ottobre.

L’obiettivo a lungo termine è far sì che Konya abbia il suo ecosistema inclusivo correlato alla criptovaluta.

La Turchia ha spinto la tecnologia blockchain in modo molto aggressivo, soprattutto dallo scorso anno. Ad esempio, a luglio dello scorso anno che il governo stava lavorando attivamente al rilascio del proprio “denaro digitale” sostenuto dalla sua banca centrale.

Faceva parte dell’ultimo undicesimo piano di sviluppo del governo che cerca anche di trasformare Istanbul in una megalopoli globale per la finanza. Non è chiaro se la “City Coin” di Konya verrà o meno incorporata in questo piano, ma sembra probabile.

Altre città e stati stanno anche cercando di rilasciare le proprie criptovalute sostenute dallo stato per la prima volta.

La Cina è destinata a scuotere maggiormente l’economia mondiale con la sua criptovaluta DCEP che si dice abbia una transazione al secondo di 220.000.

Anche gli Stati Uniti hanno in programma di digitalizzare il proprio dollaro, che ha confermato nel novembre dello scorso anno.

Quindi, sebbene Konya sarà tra le prime città a supportare una criptovaluta basata su blockchain nativa, non sarà l’ultima.

I prossimi anni vedranno la competizione salire sul palcoscenico mondiale come la “corsa agli armamenti” tra stablecoin sostenute dallo stato.