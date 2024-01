Grazie agli ETF Bitcoin arriverà a 50.000$? FOMO, Halving e avidità come influenzeranno il mercato?

Bitcoin al Massimo in 21 Mesi: L’Attesa Cresce per un ETF che Investa in Bitcoin

Il Bitcoin ha raggiunto nuove vette, superando i 45.000 dollari per la prima volta in quasi due anni. La criptovaluta leader ha registrato un aumento del 4,3%, raggiungendo quota 45.355 dollari alle 12:25 ora di Singapore, mentre anche altre criptomonete, come Ether, hanno visto un notevole aumento del 2,6%. Questo rialzo è accompagnato da un crescente interesse da parte degli operatori finanziari verso l’approvazione di un ETF (Exchange-Traded Fund) Bitcoin. Nel nostro approfondimento, esploreremo le ragioni di questo boom del Bitcoin, l’attesa per l’approvazione dell’ETF e l’impatto del prossimo dimezzamento programmato per maggio 2024.

Bitcoin: Un Rialzo del 20% in Dicembre:

Il Bitcoin ha registrato un impressionante aumento del 20% dall’inizio di dicembre, alimentato in parte dall’attesa dell’approvazione dell’ETF Bitcoin da parte della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC). Questa approvazione è stata richiesta da grandi gestori di asset, tra cui il gigante finanziario BlackRock. L’interesse crescente dimostra la sempre maggiore presenza di capitali in cerca di opportunità di investimento in questa asset class.

Halving di Bitcoin e Aspettative Positive:

L’halving di Bitcoin, il processo che dimezza la ricompensa per i “miners” ogni quattro anni, è previsto per maggio 2024. Questo fenomeno ha tradizionalmente rafforzato la tendenza rialzista della criptovaluta. La fintech CheckSig, specializzata in prodotti cripto, sottolinea l’effetto positivo dell’halving e la crescente ottimismo tra gli investitori.

Frenesia degli Investitori:

La prossimità dell’approvazione dell’ETF Bitcoin ha scatenato una vera e propria frenesia tra gli investitori. Alcuni trader negli Stati Uniti ed in Europa non vogliono perdere questa opportunità unica e hanno iniziato a comprare Bitcoin sin dal primo gennaio, la mattina di Capodanno. Hayden Hughes, cofondatore della piattaforma di social-trading Alpha Impact, commenta questa tendenza.

Scommessa su quota 50.000 Dollari:

I trader di opzioni stanno facendo scommesse audaci sull’obiettivo di raggiungere quota 50.000 dollari da parte del Bitcoin. Questa fiducia è alimentata dall’ottimismo generato dall’ETF e dalla prospettiva dell’halving. Cici Lu McCalman, fondatrice della società di consulenza blockchain Venn Link Partners, analizza la situazione e sottolinea la necessità di nervi d’acciaio per gli investitori.

Il Fenomeno dell’Halving di Bitcoin:

L’halving di Bitcoin è un evento cruciale che si verifica circa ogni quattro anni, quando la ricompensa di blocco di Bitcoin viene dimezzata ogni 210.000 blocchi. Questo meccanismo è scritto nel protocollo delle criptovalute e ha portato a record di valore dopo ognuno degli ultimi tre dimezzamenti. Questo meccanismo ha giocato un ruolo significativo nel rialzo di quasi il 160% del Bitcoin nell’anno precedente.

Il Bitcoin e il suo Rendimento rispetto alle Azioni Globali e all’Oro:

Il Bitcoin ha dimostrato un notevole rendimento rispetto alle azioni globali e all’oro nel periodo recente. Tuttavia, nonostante il rialzo significativo, il Bitcoin si trova ancora al di sotto del record stabilito durante l’era della pandemia nel 2021, quando il suo valore sfiorava i 69.000 dollari. Questo dato riflette la volatilità e l’imprevedibilità del mercato delle criptovalute.

In conclusione, il Bitcoin sta vivendo un periodo di notevole rialzo, alimentato dall’attesa per l’approvazione dell’ETF Bitcoin e dall’anticipazione dell’halving previsto per maggio 2024. Gli investitori stanno scommettendo sull’obiettivo dei 50.000 dollari, ma rimane da vedere come si evolverà la situazione nel mercato delle criptovalute. Il Bitcoin continua a dimostrarsi una classe di asset attraente, ma la sua volatilità richiede nervi saldi da parte degli investitori. Resta da vedere come si svilupperà il panorama cripto nel prossimo futuro.