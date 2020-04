Bitcoin Trader basta un clic per iniziare a fare trading in modo semplice e sicuro

Le criptovalute stanno diventando sempre più popolari. Le Cryptocurrency dall’inglese sono monete virtuali, che non si possono né toccare né vedere, ma che raggiungono un grande valore. Il mercato delle valute digitali è infatti in continua crescita.

Una delle principali caratteristiche delle criptovalute è la sicurezza in quanto vengono distribuite e scambiate attraverso una tecnologia peer to peer. La moneta virtuale infatti viene protetta da tecniche di cifratura che ne consentono la codifica solo a chi ne ha le chiavi.

Le tecniche sono supportate dalla tecnologia Blockchain che le rende virtualmente inattaccabili, anonime e difficilmente rintracciabili. Inoltre la tecnologia blockchain funge anche da database di transazioni finanziarie pubbliche.

La prima, più celebre ed utilizzata cryptocurrency è il Bitcoin, nato nel 2009. La sua creazione, come per le altre valute digitali, viene fatta attraverso il “mining” ovvero sfruttando la potenza di calcolo del proprio computer.

Negli ultimi dieci anni le valute digitali sono diventate parte integrante del panorama finanziario mondiale.

Oggi il trading di criptovalute non è più solo un ambito riservato a broker esperti ma è diventato molto popolare. Tutti possono investire anche senza avere conoscenze approfondite degli strumenti finanziari e delle dinamiche del mercato.

Come abbiamo detto le criptovalute sono in grado di raggiungere nel tempo un grande valore. E’ importante quindi capire quando è il momento migliore per investire. Si tratta di un lavoro di analisi che non tutti sono in grado di fare ecco perché in soccorso ci sono diversi software che fanno questo lavoro al posto nostro.

Ma quale scegliere? Fondamentale è affidarsi a un software che sia semplici da usare e soprattutto affidabile. Perché è il software che svolge tutto il lavoro e lo fa attraverso un algoritmo che esegue tutte le analisi di mercato.

Bitcoin Trader ha tutte le carte in regola. Si basa su un algoritmo che è stato sviluppato utilizzando la programmazione più recente e più avanzata. E’ in grado di analizzare i mercati prima dei movimenti dei prezzi e questo consente di sapere in anticipo in quale direzione il mercato si muove.

Inoltre ha una precisione del 99%. Il funzionamento è semplice: l’algoritmo analizza i dati storici rilevanti e le condizioni di mercato esistenti e questo consente quindi di individuare le opportunità di trading più redditizie nei mercati.

Un’efficacia e una precisione che le ha permesso di vincere una serie di premi e riconoscimenti, tra cui il primo posto nella categoria software di trading per la US Trading Association.

Il primo passo per iniziare a investire è attivare l’account Bitcoin Trader. E’ semplice, veloce e gratuito. Basta compilare in pochi minuti il modulo di registrazione con nome completo, indirizzo e-mail, paese di residenza e numero di telefono e impostare una password che consentirà l’accesso al sistema. Tutti questi dati saranno sottoposti a una accurata verifica per garantire all’utente la massima sicurezza.

Il secondo passo è avere un capitale per iniziare a fare trading. Non serve una grande somma, bastano 250 dollari e il software Bitcoin Trader inizierà automaticamente ad analizzare i mercati per trovare le migliori opportunità di trading.

Quando verrà effettuato il deposito sarà necessario fornire anche il metodo di pagamento. Se si utilizza una carta di credito sarà necessario fornire il numero della carta, la data di scadenza e il codice di verifica della carta (numero CVV), che si trova sul retro. Una volta effettuato il deposito i fondi saranno accreditati sul conto di trading e sarà quindi possibile iniziare a fare trading.

Una minima cifra iniziale dunque, senza alcuna ulteriore commissione e la possibilità di ritirare i guadagni ottenuti al 100% in qualsiasi momento. Basterà compilare un modulo di richiesta e la domanda verrà processato in 24-48 ore.

I guadagni verranno accreditati attraverso il metodo di pagamento fornito in fase di registrazione. Non verrà addebitato alcun costo e in qualsiasi momento sarà possibile contattare l’assistenza clienti.

Bastano questi due semplici passi per far partire il trading automatico. Non è necessario avere alcuna esperienza di trading né conoscere i mercati perché sarà l’algoritmo a lavorare al posto nostro e ad aprire automaticamente i trade anche se l’utente non è davanti al computer.

Bitcoin Trader può essere utilizzato sia in modalità automatica che in modalità manuale. Grazie a quest’ultima modalità gli utenti esperti o chi vuole può seguire autonomamente il trading.

Per i meno esperti invece basta impostare il trading automatico e ogni volta che l’algortimo troverà un’opportunità di trading, genererà un segnale e se questo corrisponde ai parametri di trading del software, un commercio verrà aperto automaticamente nel tuo account.

E’ tutto automatico, l’utente dovrà solo lavorare 20 minuti al giorno per impostare i parametri di trading ovvero quali attività desidera negoziare, quanto si desidera investire, così come il livello di rischio.

L’automatismo consente anche di evitare il cosiddetto trading emotivo ovvero quello di lasciarsi guidare dalle emozioni: se il prezzo della criptovaluta cala vendo, se sale compro. Questo rischio non c’è in quanto le attività di trading vengono gestite automaticamente, spogliate di qualsiasi impulso o emozione.

Una volta impostati questi parametri al resto ci pensa Bitcoin Trade e i migliori broker del settore che grazie a una partnership forniscono accesso diretto alle piattaforme di trading. Con Bitcoin Trader fare trading non è mai stato così semplice e soprattutto sicuro.