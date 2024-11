Veterani di Two Sigma lanciano fondo cripto da 25 milioni di dollari

Sviluppo di Metalayer nel settore crypto

Metalayer sta emergendo come un attore significativo nel panorama delle criptovalute grazie alla sua ambiziosa iniziativa di lancio di un fondo d’investimento da 25 milioni di dollari. Il 13 ottobre, la società ha presentato documentazione alla Securities and Exchange Commission (SEC), mentre il 14 ottobre ha registrato il suo primo closing con un notevole impegno di 20 milioni di dollari provenienti da investitori. Questo primo rafforzamento del capitale segna un passo decisivo per la startup, che punta a raccogliere l’intero importo entro la fine dell’anno.

I finanziatori iniziali di Metalayer includono esponenti senior di Two Sigma Ventures, la divisione di capitali di rischio di Two Sigma, anche se vi è da chiarire che non esiste una relazione formale tra le due entità. Two Sigma è riconosciuta nel settore degli hedge fund per gestire circa 60 miliardi di dollari in attivi, e questa progenitura di esperienza nel trading data-driven si riflette nella direzione strategica scelta da Metalayer.

-23% Rowenta Powerline Extreme, Scopa Elettrica con Sacco e con Filo, Capacità 2.2 l, Potenza 750 W, Rumorosità 77 dB, Bianco, RH8037 118,00€ 154,99€ disponibile Compra ora Amazon.it Amazon price updated: 25 Novembre 2024 17:57

Il fondatore Andy Kangpan, ex responsabile degli asset digitali di Two Sigma Ventures, insieme ai cofondatori Mickey Graham e David Winton, ha impostato un focus sull’integrazione tra criptovalute e servizi finanziari tradizionali. Le operazioni di Metalayer si concentrano già su investimenti in startup promettenti, inserendo la nuova società nel rigido controllo delle performance finanziarie e dell’analisi dei dati che contraddistingue il modus operandi di Two Sigma.

La società ha avviato investimenti preliminari in tre aziende: Ethena, Crossover e Clear Token, indicando chiaramente un obiettivo di innovazione e sviluppo nel campo delle tecnologie blockchain e dei servizi finanziari più tradizionali. La crescita di Metalayer rappresenta un significativo rinnovamento nella competizione tra i fondi di venture capital, specialmente in un periodo in cui il mercato delle criptovalute, pur presentando segnali di ripresa, affronta sfide sia interne che esterne.

Raccolta di fondi da investitori

Metalayer ha avviato la sua campagna di raccolta fondi con un’incredibile accelerazione, dimostrando di avere il supporto di alcuni attori chiave nel panorama degli investimenti. Con un primo closing che ha raccolto 20 milioni di dollari su un obiettivo totale di 25 milioni, la startup ha già evidenziato una credibile attrattiva presso gli investitori, i quali includono anche dirigenti senior di Two Sigma Ventures. Sebbene non ci sia una relazione formale tra Metalayer e Two Sigma, il coinvolgimento di figure di spicco di quest’ultima segna una forte connotazione di fiducia e credibilità per il nuovo fondo. Le prospettive di Metalayer si rafforzano ancora di più grazie al continuo interesse di family office e alte cariche di protocolli crypto, che contribuiscono a consolidare ulteriormente il capitale necessario per il pieno inizio delle operazioni.

I primi finanziatori di Metalayer riconoscono il potenziale del fondo, messo in evidenza anche dalle difficoltà e dalle sfide che caratterizzano l’attuale paesaggio delle criptovalute. Il fattore distintivo dell’iniziativa di Metalayer risiede nel suo approccio analitico ed orientato ai dati, un principio che proviene direttamente dalla cultura di investimento di Two Sigma. Tuttavia, la capacità della startup di espandere velocemente la sua base di investitori sarà cruciale per capitalizzare sull’attuale slancio del mercato, nonostante i recenti rallentamenti nella raccolta di capitali da parte di venture capital nel settore crypto.

In questo contesto, è interessante notare come Metalayer si posizioni strategicamente tra innovazione e tradizione, mirando a costruire un portafoglio che unisca startup blockchain emergenti a servizi adattativi nei settori finanziari più consolidati. Con l’intenzione di completare la raccolta parte integrante della sua strategia operativa entro la fine dell’anno, Metalayer si prepara a confrontarsi con un panorama competitivo, promettendo di utilizzare la sua expertise unica per garantire rendimenti significativi per i propri investitori.

Profili dei fondatori e le loro esperienze

I fondatori di Metalayer portano con sé un bagaglio di esperienze significative e una rete di contatti altamente rilevante, fattori che potrebbero rivelarsi determinanti nel posizionamento della società nel mondo delle criptovalute. Andy Kangpan, uno dei cofondatori, ha ricoperto il ruolo di leader nel settore degli asset digitali presso Two Sigma Ventures fino ad agosto 2024. La sua esperienza e il suo know-how consolidato in questo ambito hanno fornito a Metalayer un vantaggio strategico nelle prime fasi di raccolta fondi e approccio al mercato.

Mickey Graham, che ha servito come vicepresidente di Two Sigma Ventures fino al 2021 prima di unirsi al team di Chainlink, ha un background solido nel venture capital e nella blockchain. La sua esperienza nel gestire investimenti in tecnologie emergenti, combinata con la comprensione delle dinamiche del mercato crypto, gli consente di contribuire in modo significativo alla strategia di Metalayer.

David Winton, l’altro cofondatore, ha agito come vicepresidente ingegneria software presso Two Sigma prima di entrare nel team di ricerca di Greenoaks, una rinomata società di venture capital con sede a San Francisco. La sua esperienza nella programmazione e nell’ingegneria del software è fondamentale per la valutazione e l’analisi tecnica delle startup in cui Metalayer intende investire.

Grazie a questo team di fondatori ben assortito, Metalayer è impostata per integrare competenze analitiche, operative e tecniche, proponendosi come un competitore serio nel panorama delle criptovalute. Ognuno di loro ha già dimostrato la propria efficacia nelle rispettive aree, e il loro approccio unificato sarà cruciale nel garantire il successo e la crescita del fondo nei prossimi anni.

Strategie di investimento in criptovalute

Metalayer adotta un approccio strategico mirato e analitico nel suo processo di investimento, che si distingue per la combinazione di competenze derivate dall’esperienza accumulata dai suoi fondatori in Two Sigma Ventures. La società si concentra sull’identificazione di opportunità che rispondano alle esigenze in evoluzione del mercato delle criptovalute e dei servizi finanziari tradizionali. In particolare, Metalayer si orienta verso iniziative che uniscono innovazione tecnologica e pratiche consolidate nel settore, mirando così a creare sinergie vantaggiose.

Un elemento chiave delle strategie di Metalayer include l’investimento in startup che operano nell’intersezione tra criptovalute e finanza tradizionale. La scelta delle società su cui investire è guidata da un’analisi approfondita delle loro capacità di scalabilità e dell’impatto che possono avere nel settore. Progetti come Ethena, Crossover e Clear Token esemplificano questa strategia, focalizzandosi su soluzioni che possano facilitare l’adozione delle criptovalute nel mondo istituzionale e commerciale.

La selezione degli investimenti si basa su rigorosi criteri di valutazione, che possono includere l’analisi dei modelli di business, il team di gestione e l’innovazione tecnologica offerta. Questo approccio data-driven, radicato nella filosofia di Two Sigma, favorisce decisioni informate e tempestive. Gli investitori di Metalayer possono quindi aspettarsi una gestione oculata del portafoglio e un’attenta considerazione delle dinamiche di mercato che influenzano le criptovalute.

Inoltre, Metalayer intende assumere un ruolo attivo nel supportare le startup nella loro crescita. Questo non si limita a fornire capitale, ma include anche assistenza strategica attraverso mentoring e networking, aiutando così le aziende in portafoglio a navigare le sfide del mercato. Con un chiaro orientamento verso l’innovazione e la sostenibilità a lungo termine, Metalayer si prepara a posizionarsi come un leader nel venture capital crypto, puntando a generare risultati significativi per i suoi investitori.

Contesto del mercato e attività di venture capital

Il mercato delle criptovalute, sebbene recentemente gravato da un periodo di turbolenze, mostra segnali di resilienza e ripresa. A dispetto di una diminuzione generale dell’attività di venture capital nel terzo trimestre del 2024 – con un calo del 20% degli investimenti rispetto ai trimestri precedenti, secondo un rapporto di Galaxy – nuovi fondi stanno emergendo con determinazione, attirando l’interesse di investitori per le opportunità che il settore continua a offrire.

In questa cornice evolutiva, il lancio di Metalayer rappresenta un amplificatore di fiducia nel potenziale a lungo termine delle tecnologie blockchain. Anche in un contesto di limitazioni, la startup si sta posizionando strategicamente per cogliere opportunità, puntando su aziende che non solo innovano nel panorama delle criptovalute, ma che mirano anche a fornire servizi sempre più integrati con il sistema finanziario tradizionale.

Il panorama è ulteriormente complesso, in quanto altre entità di venture capital stanno segnalando una continua mobilitazione di capitali. Ad esempio, fondi come Lennertz, che ha chiuso con 165 milioni di dollari, e Accolade, con 202 milioni, suggeriscono che c’è ancora forte appetite da parte degli investitori, nonostante la flessione generale nel settore. Questo contesto ricorda che la strategia di investimenti oculati e informati, come quella proposta da Metalayer, è essenziale per navigare questo mercato volatile.

La ripresa di asset digitali noti come Bitcoin e Solana, che hanno mostrato un significativo incremento di valore negli ultimi mesi, potrebbe fungere da catalizzatore per il rinnovato interesse degli investitori. Tuttavia, la strada resta irta di sfide a causa di un clima normativo in continua evoluzione e delle preoccupazioni riguardo la sicurezza e la sostenibilità delle piattaforme crypto. Metalayer, attraverso un approccio data-driven e una selezione scrupolosa delle opportunità, si posiziona per affrontare queste incertezze, orientando i suoi investimenti verso fondamentali solidi e l’adozione reale, non solo teorica, delle criptovalute.