WMF tra Germania e Italia: il 27 aprile due eventi a Berlino e a Matera

Il prossimo 27 aprile il WMF, Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale approda contestualmente nella città di Matera e a Berlino, in Germania, per due eventi rivolti allo sviluppo dell’innovazione e dell’imprenditorialità sui territori locali italiani ed esteri.

I due appuntamenti rappresentano le ultime due tappe del Road to WMF 2023, in programma alla fiera di Rimini dal 15 al 17 giugno.

Giovedì 27 aprile il WMF – We Make Future sarà contestualmentea Berlino e Matera, per due nuovi appuntamenti rispettivamente del suo Roadshow nazionale e di quello internazionale.

I due eventi si inseriscono nell’agenda di appuntamenti del Road to WMF 2023 e rappresentano occasioni di incontro, confronto e business tra attori internazionali che attraverso le connessioni generate dai roadshow ampliano il network globale del Festival, che dal 15 al 17 giugno si riunirà presso la Fiera di Rimini.



L’International Roadshow fa tappa a Berlino, Germania



È a Berlino che si terrà il prossimo appuntamento dell’International Roadshow del WMF- We Make Future dedicato al mondo delle startup e dell’imprenditoria innovativa. L’evento, inserito nel contesto dello Startup & Innovation Venture Day – organizzato dal Berliner Hochschule für Technik (BHT) Startup Hub – vedrà il Team Innovation del WMF prendere parte alla giuria della startup competition in programma, dove 24 startup saranno chiamate a sfidarsi in quattro settori verticali dell’innovazione tecnologica e digitale: Data, Digital Platforms, Health e Planet Earth.

Il WMF premierà le prime 4 classificate offrendo la possibilità di partecipare alla sua prossima edizione e assegnerà inoltre il premio AI FOR FUTURE alla startup che si sarà distinta nell’ambito dell’Artificial Intelligence.

Le 5 vincitrici costituiranno parte della delegazione di startup tedesche, che volerà a Rimini dal 15 al 17 giugno: inoltre, le finaliste si aggiudicheranno la possibilità di accedere con un desk dedicato all’interno dello Startup District del WMF, l’area espositiva dedicata a realtà imprenditoriali innovative, presentare il proprio pitch sullo Startup Stage davanti a player del settore digital-tech e incubatori provenienti da tutto il mondo e organizzare incontri B2B con investitori e VCs internazionali presenti al Festival durante la tre giorni.

La tappa tedesca dell’International Roadshow rappresenta un ulteriore esempio dell’importanza e dell’impatto del percorso globale del WMF inaugurato nel 2021, che ha l’obiettivo di creare un ponte di cooperazione internazionale tra gli ecosistemi di innovazione di tutto il mondo che si riuniranno a Rimini il prossimo giugno.

La rilevanza del WMF- We Make Future come piattaforma di valore per l’internazionalizzazione, attiva nella creazione di un network globale dell’innovazione verrà inoltre presentato all’interno di un panel, in programma durante l’evento tedesco del 27 aprile, dal titolo “Acceleration / Go International / Operational VC or Crowdinvestment?” Infine, durante l’evento del 27 aprile, WMF sarà presente con un desk, per incontrare realtà locali e non.

Italian Roadshow a Matera: spazio alle imprese agroalimentari innovative

Giovedì 27 aprile il WMF giungerà anche a Matera, con un nuovo evento dell’Italian Roadshow, il progetto di diffusione dell’innovazione digitale e tecnologica e della cultura imprenditoriale sul territorio italiano, attivo dal 2020.

Ogni tappa rappresenta un momento in cui il futuro dell’innovazione dialoga con i borghi e le città, aprendole alla prospettiva internazionale grazie al network del WMF, che dallo scorso giugno è ufficialmente Fiera Internazionale certificata.

La tappa lucana è realizzata insieme alla Regione Basilicata, Direzione Generale Politiche Agricole e Forestali, struttura di Agromarketing. L’evento, completamente gratuito, si rivolge a startup e PMI innovative del territorio lucano operanti nel mondo dell’e-commerce, chiamate a sfidarsi in una pitch competition organizzata dal WMF: le 10 realtà selezionatedalla call presenteranno i propri progetti e idee di business alla giuria e al pubblico presente.

Le prime 6 classificate si aggiudicheranno la presenza al WMF 2023 insieme alla delegazione della Regione Basilicata, con uno spazio all’interno dell’Area Fieristica. In palio anche la possibilità di accompagnare il WMF in una tappa del suo International Roadshow, il progetto internazionale di diffusione della cultura dell’innovazione e del digitale.

Durante la giornata sono inoltre in programma momenti di formazione digitale per le PMI sul tema del digital marketing analizzato come strumento per le Piccole e medie imprese del territorio, realizzata dai professionisti di Search On Media Group – azienda organizzatrice del WMF.

Entrambi gli eventi, dell’Italian e dell’International Roadshow, rientrano nel Road to WMF 2023, il percorso di appuntamenti ed eventi che porterà all’undicesima edizione del WMF – We Make Future, dal 15 al 17 giugno a Rimini Fiera, dove il network globale del Festival avrà modo di riunirsi, per tre giorni di formazione, business matching e intrattenimento.

Link Utili

WMF – Fiera Internazionale e Festival sull’Innovazione Tecnologica e Digitale

Il 15, 16 e 17 giugno 2023 torna l’appuntamento con il WMF, l’evento internazionale interamente dedicato al mondo dell’innovazione. L’edizione 2023, in programma presso la Fiera di Rimini, porterà insieme il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player nazionali e internazionali, startup e investitori, istituzioni, università ed enti non-profit di settore.

Con più di 60.000 presenze attese da 85 paesi, più di 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 1.300 tra startup e investitori, e oltre 80 stage, giunto alla sua 11^ edizione il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione. L’evento è ideato e prodotto da Search On Media Group.

Search On Media Group

Dal 2004 l’azienda ha l’obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende.

Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education – che organizza il WMF e altri eventi formativi – e la piattaforma ibrida.io – che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.