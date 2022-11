SOLD-OUT L’EVENTO: Mondo Crypto + Metaverso: come evitare le strumentalizzazioni delle Fake News

EVENTO UFFICIALE INSERITO NEL CARTELLONE DELLA MILANO DIGITAL WEEK PROMOSSA DAL COMUNE DI MILANO

DATA & LOCATION: 10/11/2022 ORE 17:30 – 19:30 PALAZZO CUSANI MILANO

Nell’era della comunicazione digitale immediata e pervasiva, dei social media in tempo reale che bruciano ogni parvenza di credibilita’ sull’altare dei clickbait, della polarizzazione dell’opinione pubblica ormai definitivamente refrattaria ad un sano fact checking, le FAKE NEWS sono il veicolo piu’ subdolo ed efficace per indurre milioni di risparmiatori ad investire i loro averi in schemi ponzi devastanti che spesso lasciano le persone sul lastrico con rischi sociali incredibili.

Grazie ai relatori presenti in sala analizzeremo il problema dal lato giornalistico, legale e finanziario per una disamina completa e puntuale delle tecniche e delle tattiche piu’ usate sul mercato.

Verra’ anche analizzato a fondo il caso ‘NFT NEW FINANCIAL TECHNOLOGY’ che rappresenta la piu’ grave truffa italiana e tra le prime a livello mondiale coinvolgendo oltre seimila risparmiatori e piu’ di 500 milioni di Euro di denaro rubato.

Gen. Antonio Pennino – Gen. div. (aus) Esercito Italiano – Presidente Associazione Amici di Palazzo Cusani

Michele Ficara Manganelli – Executive Director The Swiss Blockchain Consortium

Pietro Furlan – Fondatore di Criptourbanesimo

Ruben Razzante – Docente Diritto dell’informazione Università Cattolica di Milano

Marcello Bussi – Giornalista Milano Finanza

Francesco Dagnino – Fondatore Studio Lexia Avvocati Milano

Luciano Quarta – Fondatore e managing partner Studio legale tributario QRM&P, Contributore Panorama.it – The Cryptonomist, quotidiano Verita’ ed Affari.