Il 2020 diventerà veramente l’anno dell’adozione di criptovaluta e Blockchain?

Non c’è dubbio che il 2019 sia stato l’anno dell’adozione della blockchain aziendale. La parola d’ordine di blockchain e criptovaluta ronzava quando giganti della tecnologia giganti come Microsoft , IBM, AWS, Oracle e molti, molti altri iniziarono a testare le tecnologie.

Anche nello spazio delle criptovalute, i giganti del settore bancario e le società di pagamento come JPMorgan, Wells Fargo , Square , Circle e Skrill hanno visto tutti una crescita nel decidere di offrire servizi di criptovaluta.

Tuttavia, negli ultimi tre anni in cui la blockchain e la criptovaluta sono riuscite a emergere alla luce del mainstream, non ci deve essere ancora una soluzione completamente risolta da questa tecnologia emergente. Come dice il proverbio : “Blockchain è una soluzione alla ricerca di un problema”.

Il problema è che, quando questa caccia per diventare operativa e utilizzabile entra nel suo quarto anno sul serio, la lucentezza della tecnologia e i suoi derivati finanziari, la criptovaluta, iniziano a svanire.

Come ha spiegato un articolo di Adrienne Jeffries al Verge intitolato ‘Blockchain non ha senso’ : “L’idea di una blockchain, il libro mastro digitale crittograficamente migliorato che è alla base di Bitcoin e la maggior parte delle criptovalute, viene ora utilizzata per descrivere tutto da un sistema per interbancario transazioni verso un nuovo database della catena di approvvigionamento per Walmart. Il termine è diventato così diffuso che sta rapidamente perdendo significato. ”

Parte del problema è che la blockchain è ancora una tecnologia molto giovane, nonostante abbia più di 10 anni. È riuscito a ribaltarsi e soddisfare le esigenze di una frazione della popolazione globale prima di essere spinto in avanti e ha chiesto di gestire i problemi del mondo.

I problemi operativi persistono ancora con la blockchain; dalla scalabilità, velocità e costi, interoperabilità e la battaglia decentralizzata / centralizzata tra le catene pubbliche e private.

Tuttavia, il 2020 potrebbe essere – o deve essere – un punto di svolta per l’industria e ci sono segnali che le aziende stanno cercando di far funzionare la tecnologia per loro.

Piolo quadrato per un foro rotondo?

Square, la società di pagamento fintech guidata dall’affabile Jack Dorsey ha da tempo un interesse per la criptovaluta. Lo hanno incluso nella loro piattaforma e hanno visto l’uso di nicchia, bloccandolo come qualcosa per il futuro.

Tuttavia, l’ironia di sostenere Bitcoin da un servizio di pagamento è la stessa di un negozio che proclama che accetta solo oro massiccio per i suoi beni.

Bitcoin ha impostato la sua designazione come un negozio di valore per alcuni motivi. In primo luogo, per la maggior parte, ha avuto una tendenza al rialzo in termini di valore e quindi non è qualcosa con cui le persone vogliono separarsi.

In secondo luogo, non è semplicemente un buon strumento di pagamento in quanto non è istantaneo e ha commissioni di transazione variabili.

Ma, è stato annunciato da Dorsey che la società dei suoi pagamenti stava facendo un salto per rendere Bitcoin più utilizzabile per i pagamenti cercando di costruire sulla rete Lightning .

Square Crypto is focusing on Lightning! ⚡️ https://t.co/boOiAAlLwc — jack 🌍🌏🌎 (@jack) January 22, 2020

La rete Lightning è un protocollo di pagamento “Layer 2” che funziona su una criptovaluta basata su blockchain (come Bitcoin). Consente transazioni veloci tra i nodi partecipanti ed è stato pubblicizzato come soluzione al problema della scalabilità di Bitcoin.

Ciò aiuterebbe davvero la criptovaluta a diventare più operativa e per un’azienda come Square, potrebbe aprire alcune grandi porte ai suoi utenti che possono trarre vantaggio dalla rete globale decentralizzata di Bitcoin.

Più scheletri nell’armadio

Il problema è che la rete Lightning è probabilmente più ruvida ed embrionale del Bitcoin, è ancora in fase di raffinamento e sviluppo ed è tutt’altro che un prodotto raffinato. Quindi, in termini di creazione di una soluzione per l’uso della criptovaluta in senso operativo, ci devono essere altre soluzioni di correzione rapida.

L’utilizzo di Bitcoin in un punto vendita non è così raro, infatti, può essere speso in luoghi come Starbucks , Wholefoods, Nordstroms e altri importanti rivenditori al dettaglio grazie a un’altra società che fornisce un punto vendita di criptovaluta: Flexa.

Ma ancora una volta, questa soluzione si basa molto di più sul semplice rendere Bitcoin spendibile, è necessario acquistare dai commercianti di massa critica – e questo è un problema come sottolineato da Forbes. Ma non si tratta solo di Bitcoin come risorsa spendibile, ma anche di normalizzarlo e legittimarlo al punto in cui le aziende non se ne vergognano.

“Il problema è, Starbucks, insieme a ognuno di un enorme gruppo di giganti le aziende che ora accettano la criptovaluta come pagamento, sembrano avere difficoltà ad ammettere quello che stanno facendo.

Quando è stata scattata una fotografia della ricevuta della transazione, un membro dell’entourage di Winklevoss ha raccomandato a Cameron [Winklevoss] di coprire il logo di Starbucks con il pollice. “Non stanno partecipando al primo annuncio”, ha ricordato a Cameron. ”

Un po ‘più a sud, in Venezuela, c’è un altro grande nome che è felice di accettare Bitcoin – ma, di nuovo, non è così semplice come fare affidamento esclusivamente sulla tecnologia. I ristoranti Burger King in Venezuela ora accettano criptovalute grazie alla società di criptovalute Cryptobuyer.

Burger King metterà alla prova il sistema nella sua sede nel centro commerciale Sambil Caracas con piani per implementare il sistema in tutti i quaranta ristoranti del paese nel 2020. Mentre questo sembra promettente, è ancora un caso di “isola digitale”, come coniato dall’Organizzazione mondiale del commercio .

Essere un’isola digitale è un grande fattore da considerare nello spazio blockchain e porta a un altro grosso problema con la tecnologia che si sta diffondendo in molte piccole isole in tutto il mondo: l’interoperabilità.

Collegamento di catene

Si potrebbe sostenere che uno dei maggiori problemi che impediscono alla blockchain di essere operativa a livello globale è l’interoperabilità. Man mano che le soluzioni vengono costruite, pilotate e lavorate, rimangono isolate e insilate: questo è particolarmente vero con le blockchain private come Hyperledger di IBM che costituisce una grande porzione delle soluzioni blockchain delle principali società.

In effetti, oltre il 50 percento dell’elenco Blockchain 50 di Forbes utilizza Hyperledger, ma per l’altra metà non ci sarebbe modo di collegare queste soluzioni insieme.

Anche l’Organizzazione mondiale del commercio ha sottolineato la necessità di interoperabilità nel progresso della tecnologia blockchain nel loro documento intitolato: “La blockchain può rivoluzionare il commercio internazionale”

“Lo sviluppo di soluzioni di interoperabilità è quindi fondamentale per evitare conflitti tra approcci disparati e garantire che le reti blockchain dialoghino tra loro, permettendo così alla tecnologia di essere sfruttata al massimo delle sue potenzialità. La comunità Blockchain è ben consapevole della posta in gioco e sta attivamente ricercando soluzioni tecniche “, spiega l’OMC.

“Mentre l’idea di diverse blockchain che interagiscono tra loro sembrava ancora una possibilità lontana solo un anno o due fa, ora stanno emergendo soluzioni concrete”.

L’OMC continua a parlare di soluzioni in circolazione dal 2018, come Enterprise Ethereum Alliance, che è un framework open source basato su standard multipiattaforma per blockchain autorizzati basati su Ethereum che consentirebbero l’interoperabilità

tra blockchain autorizzati costruiti sulla blockchain pubblica di Ethereum.

Inoltre, l’OMC menziona anche che per un sistema blockchain veramente globale dovrà essere raggiunta l’interoperabilità – il che sembra improbabile nel prossimo anno – o almeno ponti attraverso le blockchain.

Una delle più recenti soluzioni di bridging menzionate riguarda un protocollo bridge lanciato da Syscoin che collega a Ethereum, una delle più grandi blockchain utilizzabili in circolazione.

Formando un ponte interoperabile con Ethereum, Syscoin dimostra il potenziale di far funzionare insieme solo due catene. Le aziende che cercano di rendere la blockchain più utilizzabile scegliendo piattaforme come la rete Z-DAG (Zero-Confirmation Directed Acyclic Graph) di Syscoin per transazioni più veloci, traggono vantaggio anche dal potere dei contratti intelligenti di Ethereum.

Ad esempio, oggi prevalente nello spazio di criptovaluta, l’USD, uno stablecoin ancorato al dollaro USA e le riserve di attività gestite da una società chiamata Tether vede le sue transazioni che rappresentano il 50% delle transazioni di rete di Ethereum.

Se questo potesse essere “esternalizzato” a una catena diversa pur mantenendo le sue caratteristiche, i vantaggi per entrambe le reti USDT ed Ethereum contribuiranno a rendere entrambi utilizzabili.

Ancora una volta, le preoccupazioni sono che le soluzioni di interoperabilità complete mancano ancora di alcuni anni poiché si è visto che questo problema era stato affrontato già nel 2017 quando le aziende dietro tre piattaforme blockchain – Aion, ICON e Wanchain – hanno annunciato la creazione di un nuovo gruppo di difesa, la Blockchain Interoperability Alliance. Questa alleanza aveva lo scopo di sviluppare standard accettati a livello globale per promuovere una maggiore connettività e interoperabilità tra le diverse reti blockchain.

Fare o morire

Potrebbe essere un po ‘presto colpire i pulsanti di panico sulla blockchain non raggiungendo il suo potenziale e poi cadere dal radar solo per essere un’opportunità sprecata, ma stanno mostrando crepe.

Nel 2018, Cisco ha impiegato solo 18 mesi di ricerche blockchain per rendersi conto che non c’era un futuro immediato per loro nello spazio e ha chiuso l’intera divisione.

“Ci vorrà del tempo prima che i numerosi attori dei mercati complessi si mettano al passo”, ha dichiarato Anoop Nanra, responsabile dell’iniziativa blockchain dell’azienda, a CNBC .

Ciò che deve essere raggiunto potrebbe non essere l’adozione a pieno livello e la rilevanza operativa della blockchain quest’anno, ma senza un grande passo avanti potrebbero esserci domande alla fine dell’anno su quale sarà la prossima tecnologia.