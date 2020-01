Jack Dorsey di Twitter è (ancora) convinto che il Bitcoin è il futuro

L’adozione dei bitcoin si è arrestata e il volume degli scambi di criptovalute si è arrestato, ma ciò non impedisce all’amministratore delegato di Twitter, Jack Dorsey, che è convinto che il bitcoin sia il futuro .

Il prezzo del bitcoin, ancora la metà del suo massimo storico, ha lottato per riguadagnare i livelli raggiunti alla fine del 2017 , sebbene sia salito lo scorso anno dopo un disastroso 2018 .

Nel mezzo del controllo regolatorio innescato dai piani di Facebook dei giganti dei social media per lanciare la propria risposta al bitcoin , Dorsey ha promesso di aiutare lo sviluppo di bitcoin attraverso la sua società di pagamenti, Square – che ha detto che “è solo una questione di tempo fino a quando i pagamenti bitcoin istantanei e a basso costo sono comune come lo era il denaro “.

“Affinché il bitcoin diventi una valuta globale ampiamente utilizzata – una che non può essere fermata, manomessa o truccata a favore di nessuno – sono necessari miglioramenti di [user experience], sicurezza, privacy e ridimensionamento dei bitcoin”, ha scritto la divisione di criptovaluta di Square in un post sul blog questa settimana.

“Square Crypto si sta concentrando su Lightning”, ha aggiunto Dorsey via Twitter .

Square Crypto is focusing on Lightning! ⚡️ https://t.co/boOiAAlLwc — jack 🌍🌏🌎 (@jack) January 22, 2020

Square Crypto, creato lo scorso anno da Dorsey per guidare lo sviluppo di bitcoin e criptovaluta presso l’azienda, ha affermato che sta costruendo un kit di sviluppo per la rete Lightning di bitcoin, un modo per inviare pagamenti bitcoin più piccoli in modo più rapido ed economico senza intasare il bitcoin blockchain.

“Poiché siamo un team consolidato di sviluppatori open source, siamo in una posizione forte per coordinare su grandi progetti che gli individui potrebbero non avere il tempo o le risorse per affrontare”, ha aggiunto Square Crypto.

La rete Lightning di Bitcoin è stata elogiata da alcuni come il potenziale salvatore di transazioni bitcoin, qualcosa che consentirà alla criptovaluta originale goffa e ingombrante basata sulla blockchain di competere con artisti del calibro più agili, litecoin e XRP di Ripple.

Tuttavia, non è chiaro esattamente cosa significherebbe l’adozione della rete Lightning di bitcoin per il prezzo del bitcoin .

Le ricerche condotte da bitcoin e dallo scambio di criptovalute Bitmex questo mese hanno scoperto che lo sviluppo della rete Lightning di bitcoin “è ancora per hobbisti e tecnologi”, ma ha rivelato che l’utilizzo era in anticipo sulle aspettative.

Nel frattempo, Dorsey’s Square la scorsa settimana ha ottenuto un brevetto statunitense per una rete che consente transazioni cripto-fiat in tempo reale.