Crescita economica svizzera 2026 previsioni aggiornate e prospettive di sviluppo sostenibile

Previsioni di crescita economica per la Svizzera nel 2026

Le previsioni economiche per la Svizzera nel 2026 indicano una crescita moderata, stimata intorno allo 0,9% del PIL. Questo dato riflette un rallentamento significativo rispetto all’incremento dell’1,4% registrato nel 2025, confermando un trend di espansione contenuta per l’anno a venire. Le condizioni attuali sono influenzate da una persistente incertezza a livello globale e da un ciclo di investimenti internazionale debole, fattori che minano in particolare i settori dell’export e dei beni capitali, tradizionalmente trainanti per l’economia svizzera.

La recente dichiarazione d’intenti tra i governi di Svizzera e Stati Uniti sul tema dei dazi rappresenta una misura positiva, attenuando alcune svantaggi competitive per le aziende esportatrici elvetiche. Tale accordo, già anticipato nelle previsioni estive, ha evitato una possibile revisione al ribasso della crescita che avrebbe potuto toccare fino allo 0,3% in meno. Tuttavia, i dazi rimangono ancora elevati rispetto ai livelli di inizio 2025 e la politica commerciale statunitense continua a mostrare un alto grado di imprevedibilità.

Nonostante queste criticità, non mancano elementi di resilienza nel tessuto economico elvetico, ma la crescita rimane comunque contenuta e soggetta a influenze esterne, rendendo indispensabile una gestione prudente e attenta delle prossime dinamiche economiche.

Fattori di rischio e incertezze internazionali

Le tensioni commerciali internazionali e le politiche economiche protezionistiche rappresentano i principali fattori di rischio per la crescita svizzera nel 2026. L’accordo sugli scambi tra Svizzera e Stati Uniti, seppur positivo, non elimina del tutto le barriere tariffarie che rimangono su livelli significativamente più alti rispetto all’inizio del 2025. Questa situazione genera ancora un clima di incertezza che penalizza la competitività delle esportazioni svizzere, soprattutto nei settori ad alto valore aggiunto.

Un ulteriore elemento di instabilità deriva dall’evoluzione delle politiche commerciali statunitensi, caratterizzate da imprevedibilità e possibili modifiche a breve termine. Le intenzioni d’investimento di circa 200 miliardi di dollari da parte di aziende svizzere negli USA comportano rischi doppi: un mancato rispetto degli impegni potrebbe portare al ritorno di tariffe punitive, mentre l’effettiva realizzazione degli investimenti potrebbe tradursi in una migrazione produttiva verso gli Stati Uniti, con un conseguente calo degli investimenti in Svizzera.

Questi fattori, uniti alla debolezza del ciclo globale degli investimenti e a una dinamica ancora incerta dei mercati finanziari, contribuiscono a mantenere un orizzonte economico caratterizzato da fragilità e volatilità, richiedendo strategie di mitigazione e monitoraggio costante delle evoluzioni internazionali.

Ruolo dei consumi privati e dinamiche del mercato del lavoro

Il ruolo dei consumi privati si conferma fondamentale nel mantenere un equilibrato sostegno all’economia svizzera, nonostante le evidenti difficoltà del contesto globale. Il mix di inflazione contenuta, tassi d’interesse ancora bassi e un saldo migratorio positivo, seppur meno energico, alimenta una domanda interna stabile. Questa resilienza dei consumi contribuisce a ridurre l’impatto negativo della debolezza del settore export, fungendo da ammortizzatore in una fase di rallentamento economico.

Tuttavia, il mercato del lavoro mostra segnali di cedimento. L’indice di disoccupazione, attualmente al 2,9%, è previsto in aumento fino al 3,3% entro la fine del 2026, riflettendo una diffusione graduale delle difficoltà industriali verso altri comparti. Il progresso della transizione tecnologica, in particolare l’introduzione dell’intelligenza artificiale (IA), induce prudenza nell’assunzione di nuovi lavoratori nei servizi, limitando così la creazione di nuovi posti di lavoro.

Nonostante ciò, la crescita dei consumi privati dovrebbe mantenersi positiva ma moderata, con una stima di incremento attorno all’1,2% nel 2026, in leggero calo rispetto all’1,4% dell’anno precedente. Tale dinamica evidenzia un rallentamento della spesa delle famiglie, che però non si traduce in un rischio sistemico per l’economia, ma invita a un’attenta vigilanza sugli sviluppi occupazionali nei prossimi mesi.