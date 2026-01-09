Crans Montana, Jessica Moretti rompe il silenzio: lacrime, scuse e il mistero della tragedia che sconvolge

Reazioni e scuse pubbliche

Jessica Moretti, proprietaria del Constellation di Crans Montana, è uscita in lacrime dagli uffici della procura di Sion, pronunciando scuse pubbliche e definendo quanto accaduto “una tragedia inimmaginabile”. Ha affermato che i suoi pensieri sono rivolti alle vittime e a chi lotta tra la vita e la morte, sottolineando di non aver mai creduto possibile un evento del genere nel suo locale.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Ha ribadito la volontà di chiedere scusa, assumendo un tono di responsabilità morale e descrivendo l’impatto umano dell’accaduto. L’emozione mostrata all’uscita dagli uffici giudiziari evidenzia il clima di massima tensione e il dolore della proprietà.

Le sue parole arrivano mentre la comunità chiede chiarezza e rispetto per le famiglie colpite; il messaggio pubblico punta a manifestare vicinanza, evitando giudizi prematuri e concentrandosi sul cordoglio.

Dinamica del rogo di capodanno

Il rogo si è sviluppato durante la notte di Capodanno all’interno del Constellation di Crans Montana, affollato per i festeggiamenti, con un bilancio provvisorio di almeno 40 vittime. Le fiamme si sono propagate rapidamente in ambienti chiusi, sorprendendo clienti e personale e generando una densa coltre di fumo.

Le prime ricostruzioni indicano un incendio esploso in tempi ristretti, con vie di fuga congestionate e condizioni critiche per i soccorsi. La dinamica ha reso difficili le operazioni di evacuazione e di messa in sicurezza dell’area.

La procura di Sion sta acquisendo testimonianze e materiali utili per definire il punto d’innesco e la sequenza degli eventi, mentre la proprietà del locale ha espresso cordoglio e collaborazione con gli inquirenti.

FAQ

Quando è avvenuto l’incendio? Nella notte di Capodanno durante i festeggiamenti.

Nella notte di Capodanno durante i festeggiamenti. Dove si trova il locale interessato? A Crans Montana , presso il Constellation .

A , presso il . Quante sono le vittime confermate? Almeno 40, secondo il bilancio provvisorio.

Almeno 40, secondo il bilancio provvisorio. Chi sta conducendo le indagini? La procura di Sion , con acquisizione di testimonianze e prove.

La procura di , con acquisizione di testimonianze e prove. La proprietà ha rilasciato dichiarazioni? Sì, Jessica Moretti ha chiesto scusa e manifestato cordoglio.

Sì, ha chiesto scusa e manifestato cordoglio. Quali sono gli aspetti chiave della dinamica? Rapida propagazione delle fiamme, fumo intenso, vie di fuga congestionate ed evacuazione complessa.

Indagini e supporto alle vittime

La procura di Sion coordina rilievi tecnici, raccolta di testimonianze e acquisizione di materiali per stabilire origine e sviluppo dell’incendio, con focus su innesco, tempi di propagazione e funzionalità delle vie di fuga.

Gli inquirenti stanno esaminando impianti, dispositivi antincendio e procedure di emergenza adottate dal Constellation, oltre a verificare la capienza effettiva durante i festeggiamenti.

La proprietà ha manifestato disponibilità a collaborare, mentre si mantiene il riserbo sugli esiti preliminari per evitare conclusioni affrettate.

Per le famiglie delle vittime sono in attivazione canali di assistenza psicologica e legale, con supporto informativo su identificazioni e tempi delle verifiche.

Le autorità locali stanno coordinando comunicazioni ufficiali per garantire aggiornamenti verificati e ridurre la diffusione di notizie non confermate.

La comunità di Crans Montana sollecita trasparenza e tempi certi, in parallelo alle operazioni di messa in sicurezza dell’area e alla tutela dei lavoratori coinvolti.