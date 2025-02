Coronavirus Hku5-CoV-2: come si diffonde dai pipistrelli e cosa sapere sul Covid

Nuovo coronavirus Hku5-CoV-2: trasmissibilità dai pipistrelli all’uomo

Recenti ricerche condotte da un team di scienziati cinesi hanno portato alla luce un nuovo coronavirus, denominato Hku5-CoV-2, che ha suscitato l’interesse della comunità scientifica per la sua trasmissibilità dai pipistrelli all’uomo. Questo virus utilizza lo stesso recettore umano dell’ACE2, già noto per il Covid-19, il che suggerisce un meccanismo di infezione simile. La virologa Shi Zhengli, soprannominata «batwoman» per i suoi studi sui coronavirus, è alla guida di questa indagine. L’importanza di questo ritrovamento si amplifica in un contesto dove il legame tra pipistrelli e malattie zoonotiche è già ampiamente documentato.

Non sprecare soldi comprando pubblicità programmatica ma investi su contenuti eterni. ==> LEGGI QUI perchè.

Questa scoperta è stata dettagliatamente descritta in uno studio pubblicato sulla rivista Cell, nel quale gli scienziati hanno evidenziato che il nuovo Hku5-CoV-2 presenta un lignaggio distintivo capace di legarsi sia all’ACE2 dei pipistrelli che a quello umano, assieme a varie forme di ACE2 presenti in altre specie di mammiferi. Ciò evidenzia una potenziale via di trasmissione con implicazioni significative per la salute pubblica. Gli esperti avvertono che è fondamentale mantenere un monitoraggio costante di questo virus, dato il rischio elevato associato alla diffusione di merbecovirus tra gli esseri umani, sia direttamente che tramite ospiti intermedi.

Implicazioni e rischi del nuovo virus

Il recente identificato Hku5-CoV-2 presenta implicazioni significative per la salute pubblica, specialmente in un contesto in cui le interazioni tra esseri umani e fauna selvatica sono in continua espansione. Gli scienziati sottolineano che, nonostante il virus abbia una potenza inferiore rispetto al Covid-19, resta fondamentale non abbassare la guardia. La possibilità che Hku5-CoV-2 possa emergere nella popolazione umana, sebbene considerata remota, richiede un monitoraggio attento. È proprio il rischio associato alla trasmissione diretta dai pipistrelli o tramite ospiti intermedi a destare preoccupazione. Pertanto, è cruciale investire in misure preventive e di sorveglianza epidemiologica per contenere eventuali focolai e proteggere la salute collettiva.

Differenze con il Covid-19 e caratteristiche di Hku5-CoV-2

Il nuovo coronavirus Hku5-CoV-2 presenta distintive differenze rispetto al Covid-19, nonostante condivida la capacità di infettare l’organismo umano mediante il recettore ACE2. Secondo gli scienziati, **l’Hku5-CoV-2** manifesta una potenza di trasmissione significativamente inferiore, rendendo il rischio di una sua diffusione nella popolazione umana meno allarmante. Tuttavia, gli esperti mettono in guardia sulla necessità di un attento monitoraggio del virus, dato il suo potenziale di adattamento. Le caratteristiche specifiche del virus includono la sua abilità di legarsi a vari ortologhi dell’ACE2 di mammiferi, il che suggerisce che potrebbe avere diversi ospiti intermedi nella catena di trasmissione.

In uno studio dettagliato pubblicato sulla rivista Cell, gli scienziati hanno evidenziato l’importanza della sorveglianza nei confronti dei merbecovirus, inclusi quelli dei pipistrelli. Questi virus presentano una spiccata predisposizione a mutare, aumentando così la probabilità di infezione umana. Le dinamiche evolutive e la comparabilità con l’esperienza del Covid-19 richiedono un approccio proattivo da parte dei ricercatori e delle autorità sanitarie, rendendo necessario un investimento continuo in ricerca e prevenzione per affrontare questa nuova minaccia potenziale.