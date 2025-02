Cardinale Ravasi sulla possibilità di dimissioni di Papa Francesco e correnti anti-Bergoglio

Stato di salute di Papa Francesco

Il ricovero di Papa Francesco presso il Policlinico Gemelli continua a tenere alta l’attenzione dei fedeli e dei media. Dopo una settimana afflitta da polmonite bilaterale, le notizie riguardanti le sue condizioni sono incoraggianti: la sala stampa vaticana ha comunicato che la notte è trascorsa serenamente e che il Papa si è alzato dal letto e ha consumato la colazione. Nonostante il miglioramento, si paventano possibili permanenze più lunghe in ospedale, con stime che permettono di ipotizzare un’ulteriore settimana di ricovero. La preoccupazione per la salute del Santo Padre si fa sentire, ricordando che le sfide mediche affrontate possono influenzare non solo la sua vita personale, ma anche il suo ruolo spirituale e la guida della Chiesa cattolica.

Non buttare via soldi per comprare contenuti effimeri sui social media. ==> LEGGI QUI perchè.

Possibili dimissioni e le dichiarazioni di Ravasi

Il cardinale Gianfranco Ravasi, noto per il suo approccio diretto e la sua lunga carriera all’interno della Santa Sede, ha affrontato il delicato argomento delle potenziali dimissioni di Papa Francesco in un’intervista al Corriere della Sera. Ravasi ha chiarito che, qualora il Papa dovesse trovarsi dinanzi a difficoltà significative nel mantenere il suo incarico, potrebbe prendere in considerazione la decisione di dimettersi. “Sarà lui a decidere, in coscienza, e magari chiederà consiglio”, ha dichiarato il cardinale, sottolineando però che la responsabilità ultima spetterà sempre al Papa. Ravasi ha inoltre evidenziato il forte desiderio di Francesco di festeggiare il Giubileo, considerato un momento fondamentale del suo pontificato, contribuendo così a delineare il contesto in cui si muovono queste importanti riflessioni.

La corrente anti-Bergoglio

Negli ultimi anni, la figura di Papa Francesco si è trovata al centro di una serie di polemiche e tensioni interne alla Chiesa cattolica. Diversi gruppi all’interno della comunità religiosa manifestano un atteggiamento critico verso il suo pontificato, formando una vera e propria “corrente anti-Bergoglio”. Questo dissenso non proviene solo da frange tradizionalistiche, ma coinvolge anche alcuni esponenti dell’episcopato e del clero, i quali esprimono preoccupazioni su questioni di dottrina e su scelte pastorali considerate troppo innovative. Tali divergenze si sono intensificate, in parte, a causa della crescente considerazione in merito a cambiamenti liturgici e approcci pastorali, che alcuni giudicano come eccessivamente permissivi, allontanandosi dalla tradizione. La propagazione di notizie e voci, amplificate anche dai social media, ha contribuito a creare un clima di sfiducia e divisione che, per alcuni, mina l’autorità del Papa stesso.