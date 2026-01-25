Alessandro Basciano sorprende i fan sui social con nuova compagna, mistero su Ginevra Milia sosia di Sophie

Alessandro Basciano, la prima foto sui social con la nuova fidanzata. Chi è Ginevra Milia e l’incredibile somiglianza con Sophie

Nuova coppia allo scoperto

Alessandro Basciano torna al centro della cronaca rosa con la prima foto social insieme a Ginevra Milia. Dopo mesi di indiscrezioni e segnalazioni dai profili di gossip, la relazione è stata di fatto confermata da una serie di Stories su Instagram. Il dj, ex volto di Uomini e Donne, ha scelto il proprio account per mostrare la vicinanza con la giovane influencer.

Nel video, girato in auto dal cellulare di lei, si intravede una complicità già rodata, che rimanda a una frequentazione iniziata ben prima dell’uscita pubblica. Subito dopo, lo scatto del bacio con cuore in sovrimpressione ha azzerato ogni dubbio sulla natura del rapporto. Le immagini sono state rapidamente rilanciate da pagine di spettacolo e cronaca rosa, alimentando la curiosità attorno alla nuova coppia.

La relazione arriva mentre il genovese è ancora alle prese con guai giudiziari legati alle accuse di stalking mosse dall’ex compagna Sophie Codegoni. Nonostante il contenzioso legale in corso, l’ex concorrente dei reality sembra aver ritrovato una certa serenità nella vita privata, anche se il dibattito online rimane acceso.

La somiglianza che fa discutere

La foto del bacio ha scatenato una valanga di commenti per l’impressionante somiglianza tra Ginevra Milia e Sophie Codegoni. Sui profili delle riviste di gossip, molti utenti parlano di “fotocopia”, sottolineando tratti fisici quasi sovrapponibili: capelli lunghi, lineamenti marcati, stile glamour da influencer. Il confronto è diventato in poche ore un tema virale di discussione.

Tra i commenti più condivisi spiccano frasi ironiche come “le trova tutte uguali”, a sottolineare una presunta ricorrenza di “tipo” estetico nelle scelte sentimentali del dj. L’effetto è stato quello di trasformare un semplice annuncio sentimentale in un caso social, polarizzando il pubblico tra chi tifa per il nuovo amore e chi resta legato alla precedente coppia.

I fan di Codegoni, in particolare, hanno reagito con irritazione, ricordando che la vicenda giudiziaria relativa alle accuse di stalking è ancora aperta. In molti chiedono chiarezza sulla posizione processuale di Basciano, mentre la nuova relazione viene letta come un tentativo di voltare pagina sul piano mediatico, a prescindere dall’esito in tribunale.

Chi è davvero Ginevra Milia

Intorno alla figura di Ginevra Milia domina il riserbo: poche informazioni ufficiali, nessuna biografia strutturata, ma una presenza social in costante crescita. Nata a Palermo e residente da anni a Milano, la giovane è attiva su Instagram con oltre 16 mila follower, dove condivide soprattutto scatti di viaggi, eventi mondani e serate nei locali più in vista. Il profilo è curato ma non sovraesposto, senza dettagli espliciti su età e professione.

Dalle immagini emergono alcuni tratti distintivi: ama i tatuaggi – se ne contano più di sei solo sulla schiena – ha un bassotto spesso presente nelle Stories e una nipotina a cui appare molto legata. Lo stile è quello tipico delle nuove influencer di area lifestyle, tra look fashion, ristoranti di tendenza e mete turistiche internazionali.

La frequentazione con Alessandro Basciano sarebbe iniziata, secondo le ricostruzioni dei beninformati, durante un’estate a Ibiza. Da lì, una conoscenza cresciuta lontano dai riflettori fino all’ufficializzazione social, che l’ha proiettata in poche ore al centro del circuito gossip nazionale, accendendo l’interesse di pubblico e addetti ai lavori.

FAQ

D: Chi è la nuova fidanzata di Alessandro Basciano?

R: Si chiama Ginevra Milia, influencer originaria di Palermo e residente a Milano.

D: Come è stata resa pubblica la storia tra Basciano e Ginevra?

R: La relazione è stata di fatto ufficializzata tramite Stories su Instagram, con un video in auto e una foto di un bacio.

D: Perché si parla di somiglianza con Sophie Codegoni?

R: Molti utenti dei social hanno notato tratti fisici e stile molto simili tra Ginevra Milia e Sophie Codegoni, scatenando il confronto.

D: Da quando si frequenterebbero Alessandro e Ginevra?

R: Secondo le ricostruzioni di gossip, la frequentazione sarebbe iniziata mesi fa, durante una vacanza estiva a Ibiza.

D: Cosa si sa del passato giudiziario di Basciano?

R: Il dj è coinvolto da circa due anni in una vicenda legata ad accuse di stalking mosse dall’ex compagna Sophie Codegoni, con iter giudiziario ancora in corso.

D: Quanti follower ha Ginevra Milia su Instagram?

R: Ha un seguito superiore ai 16 mila follower, in crescita dopo l’ufficializzazione della relazione.

D: Quali sono le passioni che emergono dal profilo di Ginevra?

R: Dai contenuti si intuiscono interesse per viaggi, eventi mondani, tatuaggi, oltre all’affetto per il suo bassotto e per una nipotina.

D: Qual è la fonte giornalistica originale della notizia?

R: La ricostruzione della relazione tra Alessandro Basciano e Ginevra Milia proviene da articoli di cronaca rosa pubblicati dalla stampa italiana online, in particolare da una testata nazionale di spettacolo che ha diffuso la notizia e la prima foto di coppia.