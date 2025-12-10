Cina invade l’Europa con merci a basso costo mentre tensioni politiche con Trump aumentano

l’invasione delle merci cinesi e l’impatto sull’ue

L’invasione delle merci cinesi nel mercato europeo rappresenta una criticità crescente, che sta modificando gli equilibri commerciali a livello globale. Nel 2024, per la prima volta nella storia, le esportazioni nette della Cina hanno superato la soglia record di 1.000 miliardi di dollari, attestandosi a 1.076 miliardi nei primi undici mesi, con un incremento superiore al 21% rispetto all’anno precedente. Questo notevole aumento è trainato principalmente dal dirottamento delle merci cinesi verso l’Europa, a seguito del crollo delle esportazioni verso gli Stati Uniti, causato dalle misure protezionistiche adottate da Washington. Tra aprile e settembre, infatti, l’interscambio con l’UE ha prodotto un surplus di oltre 179 miliardi di euro, mentre quello con gli USA è diminuito da 124 a 74,6 miliardi di dollari.

Questa dinamica ha indotto una vera e propria invasione commerciale delle merci cinesi sul mercato comunitario, alimentata anche dalla dipendenza europea da componenti critici importati da Pechino, come chip essenziali per l’industria automobilistica, i pannelli solari e il settore medicale. L’esempio della ritirata forzata del governo olandese, costretto a retrocedere sull’embargo ai componenti Nexperia, è emblematico: la necessità di garantire materie prime vitali ha paralizzato qualunque azione decisa contro l’espansione cinese.

Il Vecchio Continente si trova così a dover scegliere fra due scenari: adottare politiche protezionistiche simili a quelle statunitensi, rischiando tensioni diplomatiche e economiche, oppure accettare un progressivo declino industriale sotto il peso di merci a basso costo e tecnologicamente competitive in arrivo dalla Cina. Il quadro è aggravato dalla mancanza di un coordinamento europeo efficace, che renda l’Unione un interlocutore credibile e coeso nei confronti di Pechino.

la divergenza tra europa e stati uniti nella gestione della sfida cinese

La divergenza strategica tra Europa e Stati Uniti nella gestione della sfida cinese si manifesta in modo netto e preoccupante. Mentre Washington ha scelto un approccio aggressivo, imponendo dazi e restrizioni mirate alla tecnologia per frenare l’ascesa commerciale di Pechino, Bruxelles mostra segni di esitazione, incapace di adottare misure analoghe con decisione. Il risultato è una ridistribuzione significativa dei flussi commerciali: la Cina, colpita dalle barriere statunitensi, dirotta le sue esportazioni verso l’Europa, incrementando il surplus con l’UE e mettendo sotto pressione le industrie comunitarie.

Gli Stati Uniti utilizzano la leva tecnologica come strumento di negoziazione e controllo geopolitico, difendendo settori strategici con normative stringenti e politiche industriali mirate. L’Unione Europea, priva di un colosso tecnologico comparabile e di una politica di sicurezza economica autonoma, appare vulnerabile e divisa sull’approccio da adottare. Questa debolezza si riflette nelle difficoltà a definire una strategia comune e a gestire le tensioni con Pechino, rischiando di compromettere la competitività industriale e l’autonomia economica.

Le differenze tra Washington e Bruxelles sono tutt’altro che solo economiche: gli Stati Uniti agiscono in un quadro geopolitico più netto, con una visione strategica coerente e strumenti di pressione efficaci, mentre l’Europa, divisa internamente e riluttante a rompere con la logica del libero scambio a ogni costo, resta bloccata in una posizione di difesa passiva.

Questa spaccatura sottolinea la necessità di un ripensamento urgente da parte dell’UE, che deve sviluppare una politica commerciale e industriale più assertiva e unita per contrastare efficacemente la competizione cinese senza soccombere sotto il peso di una dipendenza crescente e di disallineamenti interni.

la paralisi politica europea e le sfide per il futuro industriale

Il contesto politico europeo appare oggi caratterizzato da una paralisi che compromette la capacità di reagire efficacemente alle sfide imposte dall’espansione commerciale cinese. La mancanza di una linea comune tra gli Stati membri, unita a interessi nazionali divergenti, genera incertezza e ritardi nelle decisioni strategiche. Germania e altri paesi industriali continuano a puntare sul mercato cinese come sbocco fondamentale, rallentando l’adozione di misure protezionistiche o di politiche industriali robuste. Questo scenario favorisce Pechino, che sfrutta la divisione per aumentare la propria influenza, minando la competitività delle industrie europee.

Al contempo, la debolezza strutturale dell’Unione emerge dalla mancanza di autonomie critiche: senza materie prime strategiche e con un sistema tecnologico meno sviluppato rispetto a USA e Cina, l’Europa si trova in posizione di dipendenza e vulnerabilità crescente. L’assenza di un coordinamento efficace tra istituzioni e governi impedisce la definizione di un progetto industriale capace di innovare, proteggere e rilanciare la produzione interna.

Il rallentamento economico cui è sottoposta l’UE si concretizza nell’incapacità di sfruttare appieno le opportunità offerte dai nuovi asset tecnologici, come l’intelligenza artificiale, e nel rischio concreto di subire un’erosione irreversibile di settori industriali fondamentali. È urgente, quindi, superare la frammentazione politica interna e costruire un quadro decisionale unitario, volto a difendere i settori strategici e ad incrementare l’autonomia tecnologica e produttiva del continente.