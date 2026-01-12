Checco Zalone domina il botteghino, Buen Camino vola verso il sorpasso di Avatar

Record al box office

Buen Camino archivia un altro fine settimana da primato con 2.118.782 euro, spingendo il totale a 65.292.956 euro e superando la soglia degli 8 milioni di spettatori. La distanza dal benchmark di Quo Vado? si assottiglia a soli 72.780 euro, trasformando il testa a testa in una formalità aritmetica nelle prossime 24 ore.

Il ritmo d’incasso, sostenuto e costante, consolida la traiettoria di crescita del film, con un trend che non mostra segnali di affaticamento sul fronte delle presenze. La performance conferma l’appeal trasversale del titolo, capace di intercettare pubblico generalista e fidelizzare su più finestre di programmazione.

Con l’attuale progressione, l’approdo al nuovo primato personale nella carriera di Checco Zalone è imminente: l’aggancio e il sorpasso su Quo Vado? appaiono ormai tecnicamente maturi. Resta aperta la proiezione verso la vetta storica del box office nazionale, sostenuta da una media per sala competitiva e da una tenitura che beneficia di passaparola e posizionamento strategico nel calendario.

Confronto con i campioni d’incasso

Buen Camino è a una manciata di euro dal sorpasso su Quo Vado?, fermo a 65.365.736 euro, con uno scarto residuo di 72.780 euro. Il passaggio di consegne al secondo posto all-time appare acquisito, con il titolo di Checco Zalone proiettato a riscrivere la graduatoria storica.

L’asticella successiva è il primato assoluto di Avatar (68,6 milioni), ancora distante ma entro un perimetro realisticamente aggredibile se la tenitura continuerà su medie sala in linea col weekend più recente.

Nel confronto diretto, la curva di Buen Camino beneficia di un volume di presenze superiore agli 8 milioni e di una resa economica sostenuta, mentre Quo Vado? arretra al terzo gradino con un ruolo ormai statistico nella classifica storica.

Effetto traino sul mercato cinematografico

Il successo di Buen Camino ha rimesso in moto l’intero box office: il weekend chiude a 11.633.930 euro con 1.473.140 presenze, segnale di domanda ampia e sostenuta lungo tutta la filiera. La leadership del titolo di Checco Zalone consolida le medie sala e sostiene la programmazione generalista, creando spazio anche per i competitor lungo la coda settimanale.

La seconda posizione resta a Avatar: Fuoco e cenere con 1.422.283 euro (media 4.006 in 355 sale) e un totale che tocca 23.667.007 euro, di cui 11.188.217 euro provenienti da 3D e IMAX, componente premium decisiva per il mix ricavi.

Completa il podio Norimberga, che aggiunge 878.893 euro e sale a 7.055.950 euro, miglior risultato internazionale per il period drama con Russell Crowe, confermando la tenuta del titolo come controprogrammazione di fascia alta.

La spinta post-festiva premia le uscite del 1° gennaio: Una di famiglia è quarta con 794.416 euro (totale 2.213.031), mentre No Other Choice – Non c’è altra scelta di Park Chan-wook sorprende al quinto posto con 673.204 euro e un cumulato di 1.956.627.

Nel segmento family, Spongebob – Un’avventura da pirati incassa 566.957 euro (totale 3.086.981) ma subisce la lunga corsa di Zootropolis 2, settimo con 396.535 euro e un totale di 18.547.023.

Cresce con +35 copie Primavera, ottavo con 356.756 euro e 1.890.642 cumulati; limita il calo Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, decimo con 141.723 euro e 1.399.855. Unica new entry, Sirat: 150.718 euro, media 1.358 in 111 sale.

