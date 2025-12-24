Chatbot AI contro le nuove regole di WhatsApp: perché è necessaria una sospensione immediata

Decisione dell’autorità

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha disposto la sospensione dell’applicazione delle nuove condizioni imposte da Meta che vietano l’integrazione di chatbot AI di terze parti su WhatsApp Business, ritenendo tali misure potenzialmente lesive della concorrenza e dannose per i consumatori. La decisione cautelare interviene nel corso di un’istruttoria avviata il 22 luglio 2025 e amplia il quadro d’indagine già in corso, imponendo a Meta di consentire l’accesso alle API ai fornitori esterni fino al termine del procedimento principale, a tutela della contendibilità del mercato e della continuità dei servizi per imprese e utenti.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

L’Autorità ha valutato l’urgenza di adottare misure provvisorie dopo l’istruttoria preliminare e l’acquisizione di memorie e audizioni, inclusi contributi di parti terze come OpenAI. Considerata la persistenza del rischio di un danno grave e irreparabile alle dinamiche competitive — derivante dall’imposizione di integrazioni esclusive e dall’impossibilità di disattivare il chatbot proprietario integrato da Meta — è stata emessa un’ordinanza che sospende l’efficacia delle nuove clausole contrattuali fino alla conclusione del procedimento.

La misura cautelare si basa su una valutazione di probabile violazione dell’art. 102 del TFUE, concernente l’abuso di posizione dominante. Secondo l’Autorità, l’esclusione dei provider terzi potrebbe limitare la produzione e l’innovazione nel mercato dei servizi di chatbot AI, riducendo le opzioni disponibili per le imprese che utilizzano WhatsApp Business e incidendo negativamente sulla qualità e sui prezzi dei servizi offerti ai consumatori.

Nel disporre la sospensione, l’AGCM ha imposto a Meta di sospendere immediatamente l’applicazione delle nuove regole che avrebbero bloccato l’accesso ai chatbot esterni a partire dal 15 gennaio 2026, e di ripristinare le condizioni di interoperability necessarie per l’operatività dei fornitori terzi sulle Business API. La decisione tiene conto anche della necessità di preservare la contendibilità del mercato durante l’istruttoria e di evitare effetti potenzialmente irreversibili sulla concorrenza.

L’Autorità lavorerà in coordinamento con la Commissione europea, che ha avviato un’indagine parallela, per approfondire gli aspetti di mercato e tecnici rilevanti ai fini del procedimento principale. Nel frattempo, la sospensione cautelare funge da strumento preventivo per tutelare imprese e consumatori dall’imposizione di pratiche che potrebbero consolidare una posizione dominante e limitare l’accesso agli ecosistemi digitali.

FAQ

Che cosa ha ordinato l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato? — Ha disposto la sospensione dell’applicazione delle nuove regole di Meta che vietano l’integrazione di chatbot AI di terze parti su WhatsApp Business , fino al termine del procedimento principale.

— Ha disposto la sospensione dell’applicazione delle nuove regole di che vietano l’integrazione di chatbot AI di terze parti su , fino al termine del procedimento principale. Per quale motivo è stata adottata la misura cautelare? — Per il rischio di danno grave e irreparabile alla concorrenza e ai consumatori derivante dall’esclusione dei provider terzi e dall’eventuale abuso di posizione dominante.

— Per il rischio di danno grave e irreparabile alla concorrenza e ai consumatori derivante dall’esclusione dei provider terzi e dall’eventuale abuso di posizione dominante. Su quale normativa si basa la decisione? — Sulla presunta violazione dell’art. 102 del TFUE, che vieta gli abusi di posizione dominante nel mercato interno.

— Sulla presunta violazione dell’art. 102 del TFUE, che vieta gli abusi di posizione dominante nel mercato interno. Qual è la portata temporale della sospensione? — Le nuove regole sono sospese fino alla conclusione del procedimento principale dell’AGCM.

— Le nuove regole sono sospese fino alla conclusione del procedimento principale dell’AGCM. La decisione coinvolge altre autorità? — Sì, l’istruttoria è coordinata con la Commissione europea , che ha avviato un’indagine correlata.

— Sì, l’istruttoria è coordinata con la , che ha avviato un’indagine correlata. Cosa deve fare Meta ora? — Deve consentire l’accesso alle Business API ai chatbot AI di terze parti e sospendere l’applicazione delle clausole contrattuali che ne impediscono l’integrazione.

Impatto sulle aziende e sui consumatori

Impatto sulle aziende e sui consumatori

La sospensione delle nuove regole imposte da Meta ha effetti immediati e concreti sul funzionamento operativo delle imprese che utilizzano WhatsApp Business. Per le aziende che hanno già investito in integrazioni con chatbot di terze parti, l’ordinanza garantisce la continuità dei flussi conversazionali, evitando interruzioni nei processi di assistenza clienti, vendita e automazione. La possibilità di mantenere l’accesso alle Business API preserva gli investimenti in sviluppo software, integrazione CRM e formazione del personale, riducendo il rischio di costi imprevisti e di dover riconfigurare rapidamente sistemi produttivi in vista di una chiusura degli accessi.

Dal punto di vista dei consumatori, l’effetto più rilevante è la tutela della pluralità di offerta. L’apertura alle soluzioni esterne assicura che imprese e utenti finali continuino a beneficiare di una gamma più ampia di funzionalità, prezzi competitivi e innovazioni funzionali, evitando la dipendenza esclusiva da un’unica intelligenza proprietaria. In assenza di concorrenza, infatti, la qualità dei servizi potrebbe peggiorare e i costi aumentare, con conseguenze negative su tempi di risposta, assistenza personalizzata e trasparenza delle informazioni fornite dai chatbot.

Per i fornitori di chatbot AI, la decisione dell’AGCM rappresenta una salvaguardia della possibilità di accesso al mercato e della capacità di competere. Impedire l’esclusione forzata dalle Business API evita un’immediata riduzione della base utenti potenzialmente servita attraverso WhatsApp, che avrebbe tradotto in perdita di ricavi e minor incentivo all’innovazione. L’ordinanza offre inoltre tempo utile per adeguare tecnologie e scalabilità senza subire effetti irreversibili sul business.

Le piccole e medie imprese, spesso meno dotate di risorse tecniche, traggono vantaggio dalla continuità operativa: mantenere i provider terzi significa poter sfruttare soluzioni chiavi in mano e servizi specializzati senza dover migrare forzatamente verso l’assistente proprietario di Meta. Ciò contribuisce a preservare l’accessibilità economica e funzionale degli strumenti digitali per le PMI e la loro capacità di competere sul mercato digitale.

Resta però il rischio che, se le criticità tecniche sollevate da Meta dovessero risultare fondate, la semplice riapertura temporanea non sia sufficiente a garantire prestazioni stabili: un afflusso massiccio di interazioni dai chatbot di terze parti potrebbe mettere sotto stress l’infrastruttura, con possibili degradi di servizio che ricadrebbero su aziende e consumatori. Per questo motivo la questione tecnica e l’adeguamento delle risorse infrastrutturali rimangono elementi chiave per la sostenibilità delle integrazioni nel medio periodo.

FAQ

Quali benefici apporta la sospensione alle imprese? — Permette alle aziende di mantenere le integrazioni esistenti con chatbot terzi, preservando investimenti tecnologici e la continuità dei servizi clienti senza dover migrare forzatamente a soluzioni proprietarie.

— Permette alle aziende di mantenere le integrazioni esistenti con chatbot terzi, preservando investimenti tecnologici e la continuità dei servizi clienti senza dover migrare forzatamente a soluzioni proprietarie. Come vengono tutelati i consumatori? — La misura garantisce pluralità di offerta, favorisce la concorrenza sui prezzi e sulla qualità dei servizi e riduce il rischio di dipendenza da un singolo fornitore di intelligenza artificiale.

— La misura garantisce pluralità di offerta, favorisce la concorrenza sui prezzi e sulla qualità dei servizi e riduce il rischio di dipendenza da un singolo fornitore di intelligenza artificiale. Cosa rischiano i fornitori di chatbot esterni in caso di esclusione? — Perdere accesso alla base utenti di WhatsApp , subire cali di fatturato e avere minori incentivi all’innovazione e allo sviluppo tecnologico.

— Perdere accesso alla base utenti di , subire cali di fatturato e avere minori incentivi all’innovazione e allo sviluppo tecnologico. Le PMI ne traggono vantaggio? — Sì: la sospensione evita costose migrazioni e consente alle PMI di continuare ad adottare soluzioni esterne accessibili e già integrate nei loro processi.

— Sì: la sospensione evita costose migrazioni e consente alle PMI di continuare ad adottare soluzioni esterne accessibili e già integrate nei loro processi. Ci sono rischi tecnici legati alla riapertura delle API? — Se l’infrastruttura non è adeguata, un aumento delle interazioni potrebbe degradare le prestazioni, incidendo negativamente su aziende e utenti; è quindi cruciale valutare la scalabilità.

— Se l’infrastruttura non è adeguata, un aumento delle interazioni potrebbe degradare le prestazioni, incidendo negativamente su aziende e utenti; è quindi cruciale valutare la scalabilità. La decisione risolve definitivamente il problema? — No: la sospensione tutela temporaneamente la concorrenza e i servizi, mentre il procedimento principale dovrà chiarire gli aspetti concorrenziali e tecnici per una soluzione strutturale.

Argomentazioni di Meta e difese tecniche

Meta ha articolato una difesa fondata su ragioni tecniche e sulla gestione operativa dell’infrastruttura di WhatsApp, sostenendo che le Business API non erano state concepite per sostenere il carico generato da interazioni automatizzate ad alta frequenza tipiche dei chatbot AI. L’azienda afferma che l’ingresso massiccio di soluzioni terze avrebbe determinato un significativo aumento del traffico, con conseguente rischio di degrado del servizio per gli utenti finali e per le imprese che già si affidano alla piattaforma per operazioni critiche. In questa prospettiva, le restrizioni contrattuali sarebbero misure necessarie per preservare l’affidabilità e la sicurezza operativa dell’ecosistema.

Meta ha inoltre sottolineato che i canali di accesso al mercato per i fornitori di intelligenza artificiale si realizzano tramite app store, accordi commerciali e integrazioni dirette con partner tecnologici, non attraverso una piattaforma di messaggistica privata pensata principalmente per comunicazioni tra utenti e imprese. L’azienda sostiene che considerare WhatsApp come un “app store de facto” equivale a una lettura distorta della natura del servizio e che le prescrizioni contenute nelle nuove condizioni miravano a gestire rischi tecnici e di sicurezza, non a escludere concorrenti dal mercato.

Nel delineare la propria strategia difensiva, Meta ha portato evidenze tecniche relative a capacità di throughput, limiti di scalabilità delle API e a scenari di stress test. Tali elementi sono stati presentati come prova che un’immediata apertura incontrollata alle integrazioni avrebbe reso necessarie modifiche infrastrutturali significative, con investimenti e tempi di adeguamento non compatibili con un roll-out immediato. Di conseguenza, l’azienda argomenta che le restrizioni temporanee fossero giustificate dalla necessità di pianificare un incremento graduale e sicuro dell’accesso esterno.

Infine, Meta ha annunciato l’intenzione di impugnare la decisione dell’AGCM, sostenendo che le misure cautelari non tengono pienamente conto della complessità tecnica e delle responsabilità di tutela dell’integrità della piattaforma. La strategia legale e comunicativa punta a dimostrare che le clausole introdotte non perseguivano fini anticoncorrenziali ma rispondevano a esigenze tecniche di continuità del servizio e di protezione della privacy e sicurezza dei dati scambiati su WhatsApp.

FAQ

Perché Meta sostiene che le restrizioni fossero necessarie? — Per ragioni tecniche: le Business API non sarebbero state progettate per gestire il carico elevato prodotto dai chatbot AI, con rischio di degrado del servizio.

— Per ragioni tecniche: le Business API non sarebbero state progettate per gestire il carico elevato prodotto dai chatbot AI, con rischio di degrado del servizio. Meta ha proposto soluzioni alternative? — Ha indicato l’intenzione di un’apertura graduale e pianificata, previa implementazione di adeguamenti infrastrutturali e controlli di sicurezza.

ha proposto soluzioni alternative? — Ha indicato l’intenzione di un’apertura graduale e pianificata, previa implementazione di adeguamenti infrastrutturali e controlli di sicurezza. Le argomentazioni tecniche escludono la possibilità di abuso di mercato? — Meta sostiene che no, ma l’AGCM valuta se le misure, pur tecniche, abbiano effetti anticoncorrenziali.

— Meta sostiene che no, ma l’AGCM valuta se le misure, pur tecniche, abbiano effetti anticoncorrenziali. Quali elementi tecnici ha presentato Meta ? — Report su throughput, stress test delle API e analisi dei rischi operativi legati a un aumento improvviso di interazioni automatizzate.

— Report su throughput, stress test delle API e analisi dei rischi operativi legati a un aumento improvviso di interazioni automatizzate. La difesa di Meta riguarda anche la privacy? — Sì: l’azienda invoca la necessità di proteggere l’integrità della piattaforma e i dati degli utenti come motivo delle restrizioni.

— Sì: l’azienda invoca la necessità di proteggere l’integrità della piattaforma e i dati degli utenti come motivo delle restrizioni. Cosa comporterà il ricorso annunciato da Meta? — L’azienda chiederà la revoca o la revisione delle misure cautelari, sostenendo la fondatezza tecnica delle proprie scelte e contestando la lettura antitrust dell’AGCM.

Prospettive regolamentari e prossimi passi

Prospettive regolamentari e prossimi passi — L’evoluzione della vicenda tra Meta e l’Autorità evidenzia un terreno normativo in rapida trasformazione, dove l’interazione tra regolazione nazionale e supervisione comunitaria definirà regole chiave per l’accesso alle piattaforme digitali e per la contendibilità dei mercati dell’intelligenza artificiale. La collaborazione tra l’AGCM e la Commissione europea indicherà se la questione debba essere affrontata mediante rimedi settoriali specifici o tramite un rafforzamento delle norme antitrust esistenti. Il caso mette altresì in luce la necessità di chiarire standard tecnici minimi per l’interoperabilità e di delineare criteri oggettivi per valutare rischi infrastrutturali invocati dagli operatori di piattaforme.

In termini procedurali, il procedimento principale dell’Autorità determinerà se sussiste un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 102 TFUE. Le decisioni cautelari costituiscono solo un primo grado di tutela: la fase istruttoria dovrà approfondire dati di mercato, effetti sulla produzione e sulle possibilità di ingresso dei concorrenti, nonché la fondatezza delle tesi tecniche addotte da Meta. È prevedibile che l’istruttoria includerà perizie tecniche indipendenti volte a verificare la capacità reale delle Business API di sostenere carichi aggiuntivi, valutazioni economiche sull’impatto concorrenziale delle clausole contrattuali e analisi comparate delle pratiche delle grandi piattaforme a livello UE.

Sul piano regolatorio, il caso contribuirà a tracciare precedenti operativi per la governance delle API e per l’accesso alle piattaforme chiave. Le autorità potrebbero indicare obblighi di trasparenza sulle regole d’accesso, limiti alla imposizione di integrazioni proprietarie obbligatorie e strumenti per tutelare la continuità dei servizi business-critical. Potranno emergere prescrizioni tecniche volte a garantire modalità di integrazione che non compromettano sicurezza e performance, accompagnate da obblighi di investimento da parte delle piattaforme per potenziare infrastrutture qualora l’apertura sia prescritta per ragioni di concorrenza.

Quanto ai prossimi passi pratici, è atteso il deposito delle memorie difensive da parte di Meta e l’eventuale richiesta di sospensiva nel contesto giurisdizionale. L’Autorità proseguirà nell’acquisizione di elementi probatori, inclusi contributi di fornitori terzi e valutazioni tecniche indipendenti. Parallelamente, la cooperazione con la Commissione europea potrà sfociare in una posizione comune che influenzerà decisioni analoghe in altri Stati membri, rendendo il caso rilevante oltre i confini nazionali. Infine, il risultato del procedimento definirà tempistiche e obblighi di adeguamento tecnico-operativo che Meta dovrà osservare in caso di accertamento di pratiche anticoncorrenziali.

FAQ