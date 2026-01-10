Charlie Hebdo sciocca la Svizzera: il disegno su Crans-Montana accende una bufera inattesa

Reazioni al disegno

Charlie Hebdo ha pubblicato una vignetta firmata Salch sul dramma di Crans-Montana, scatenando un’ondata di reazioni sui social. L’illustrazione mostra due sciatori in fiamme con il titolo: «Les brûlés font du ski, la comédie de l’année», rilanciata da 20 Minutes. In poche ore il post su X è diventato virale, con centinaia di commenti tra indignazione e difesa della satira.

Molti utenti denunciano un oltraggio alla memoria delle vittime e definiscono il tempismo “insensibile” perché pubblicato in pieno lutto. Alcuni sottolineano che il bersaglio doveva essere la gestione del dramma e non chi ha perso la vita, giudicando l’immagine “fuori luogo”.

Tra le reazioni più condivise: «La satira serve a denunciare, non a ridicolizzare adolescenti morti tra sofferenze atroci». C’è chi parla di provocazione gratuita e chi evoca il boicottaggio del settimanale, mentre altri esprimono disagio per l’impatto emotivo dell’immagine.

Critiche e richieste di rispetto

Le obiezioni più forti accusano Charlie Hebdo di mancato rispetto verso le vittime del rogo di Crans-Montana, ritenendo la vignetta un «scherno ai morti» e inopportuna nel pieno del lutto collettivo, come riportato da 20 Minutes. Numerosi commenti su X invocano maggiore sensibilità, sostenendo che la satira avrebbe dovuto indirizzarsi a eventuali responsabilità e non alla sofferenza dei ragazzi coinvolti.

Tra le richieste emergono inviti al ritiro dell’immagine, scuse pubbliche e un cambio di linea editoriale sul trattamento delle tragedie. Alcuni utenti parlano di «provocazione gratuita» e menzionano il boicottaggio come forma di pressione, evidenziando il rischio di riaprire ferite in una comunità ancora scossa.

Difesa della satira e libertà d’espressione

Una parte degli utenti ha difeso Charlie Hebdo, richiamando la tradizione di humour noir del settimanale e la sua impostazione editoriale radicale. Secondo questi commenti, la vignetta di Salch rientra nella cifra provocatoria storica della testata e non va letta come dileggio gratuito, ma come esercizio di satira che spinge al dibattito.

I sostenitori ricordano che il giornale ha sempre rivendicato una libertà espressiva senza sconti, anche su temi dolorosi, e che il confine tra urto e denuncia è parte integrante del suo linguaggio. Alcuni interpretano il disegno come una provocazione consapevole, coerente con la linea del settimanale, talvolta intesa come forma di omaggio nella deformazione satirica.

Questa posizione sottolinea che la satira, per sua natura, non deve essere consolatoria e che il suo ruolo è interrogare la sensibilità pubblica, anche a costo di risultare sgradevole. Le argomentazioni pro-satira si collegano a precedenti controversie che hanno accompagnato il giornale nel tempo.

