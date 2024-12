Cena di Natale con Morandi e De Martino: Ricette e Magia di Clerici

### Un grande evento di Natale in diretta

Il 23 dicembre, la programmazione di Rai1 si arricchisce di un’importante novità con la prima edizione della “Cena di Natale”. Questo evento, condotto da Antonella Clerici, avrà luogo dal vivo, unendo due studi storici di Milano, quelli di “È sempre mezzogiorno!” e “The Voice Kids”. La scelta di offrire uno spettacolo del genere è stata motivata dalla candidatura della cucina italiana a diventare Patrimonio dell’umanità UNESCO. Secondo Clerici, l’intento è quello di enfatizzare la ritualità della tavola e la convivialità, elementi essenziali della cultura natalizia, piuttosto che celebrare singoli piatti tipici, come avviene in altri Paesi.

Durante la trasmissione, la conduttrice avrà l’onore di accogliere una coppia di ospiti illustri: Gianni Morandi e Stefano De Martino. La loro collaborazione promette momenti di grande intrattenimento, con performance e sorprese che coinvolgeranno anche il pubblico. Clerici afferma di non avere idee precise su cosa accadrà, lasciando spazio alla creatività di Morandi e De Martino, promettendo così uno show ricco di emozioni e interazioni.

A rendere l’evento ancora più speciale sarà la partecipazione dei piccoli protagonisti di “The Voice Kids”, che canteranno i tradizionali brani natalizi, insufflano gioia e spirito festivo. Non mancheranno anche amici e colleghi, come Katia Follesa, il famoso cantautore Nek e Paola Iezzi, i quali contribuiranno con la loro musica per animare l’atmosfera natalizia.

### Gli ospiti d’onore e le sorprese musicali

La “Cena di Natale” promette di essere un evento ricco di sorprese, grazie alla presenza di illustri ospiti dal mondo dello spettacolo e della musica. Antonella Clerici, padrona di casa, ha scelto di affiancarsi a Gianni Morandi e Stefano De Martino, due grandi nomi del panorama musicale italiano. La loro interazione e spontaneità saranno al centro di uno spettacolo che si preannuncia vivace e coinvolgente. Entrambi gli artisti avranno carta bianca per esprimere il loro talento, dando vita a momenti di convivialità e divertimento sul palco, creando un’atmosfera di festa che caratterizza il Natale.

Il programma prevede anche l’esibizione dei bambini di “The Voice Kids”, che interpreteranno canti natalizi tipici, offrendo al pubblico una dolce e incantevole nota di freschezza. Aggiungendo varietà all’aria di festa, Katia Follesa porterà il suo umorismo, Nek incanterà con le sue melodie, e Paola Iezzi promette di far ballare il pubblico con i suoi ritmi coinvolgenti. L’insieme di queste performance darà vita a un’esperienza memorabile, dove musica e qualità artistica si intrecceranno, creando momenti di pura emozione.

Si prefigurano anche improvvisazioni e trovate artistiche, con Clerici che, seppur alla guida dell’evento, potrebbe trovarsi a giocare con i suoi ospiti, partecipando attivamente a sketch e canzoni. Tutto ciò rende questa serata un’occasione unica per rivivere la magia del Natale, non solo attraverso la musica, ma anche grazie al calore umano tipico delle festività.

### Tradizioni culinarie e celebrazioni personali

Il Natale è un momento di forte simbolismo anche in cucina, e la serata di Antonella Clerici non farà eccezione. Il prestigioso chef Massimo Bottura, noto per il suo impegno nella cucina di recupero e antispreco, sarà presente con il suo team per preparare i tipici tortelli di Natale. Durante l’evento, Bottura non si limiterà a cucinare; condividerà anche storie e significati legati ai piatti, rimarcando l’importanza delle mense francescane e il rispetto per il cibo. La dimensione sociale del cibo sarà un tema centrale, permettendo di esplorare come evitare gli sprechi durante le festività.

Accanto a Bottura, ci saranno i cuochi provenienti dal programma “È sempre mezzogiorno!”, che parteciperanno attivamente alla presentazione dei piatti, arricchendo la diretta con le loro intuizioni e preparazioni gastronomiche. La conversazione si concentrerà non solo sulla cucina, ma anche sulle emozioni e i ricordi che i piatti evocano, creando un collegamento profondo tra tradizione e modernità.

I preparativi culinari non fini­sceranno con la trasmissione. Al termine della diretta, si prevede un brindisi con i presenti, celebrando non solo il Natale, ma anche le persone che hanno lavorato per rendere possibile l’evento. Clerici menziona l’intenzione di “uscire dai radar” dal 24 dicembre, permettendosi un momento di relax prima di riprendere le dirette quotidiane il 6 gennaio, seguiti dall’inizio delle registrazioni di “The Voice Senior” dei cui casting è già in corso la pianificazione.

La regina della cucina italiana condivide anche le sue celebrazioni personali. Secondo le sue tradizioni, il pranzo di Natale è un momento sacro, arricchito da un menù che riflette la sua storia familiare: antipasti come salmone e insalata russa, tortellini in brodo, e un suo celebre vitello tonnato. Durante la Vigilia, però, la tradizione è cambiata grazie alla famiglia del suo compagno, Vittorio Garrone, dimostrando come il Natale possa essere un’esperienza collettiva e intergenerazionale, unendo diverse consuetudini e culture intorno a una tavola imbandita.