Ascolti TV: Diaco e Fazio dominano, Venier incassa una sorprendente batosta

Ascolti tv del 22 dicembre 2024: risultati della serata

La serata del 22 dicembre 2024 ha visto una netta predominanza della serie Tradimento su Canale 5, che ha conquistato ben 2.157.000 spettatori , corrispondenti a un share del 13,85%. Al contrario, l’evento speciale BellaFesta, condotto da Pierluigi Diaco su Rai 1, ha deluso molte aspettative, chiudendo con un totale di 1.811.000 spettatori e il 12,57% di share.

Un buon risultato segnalato è quello di Report su Rai 3, che ha registrato 1.453.000 telespettatori per una quota di 8,14%. Il programma di successo Che Tempo Che Fa su Nove ha chiuso la sua prima parte con 1.971.000 spettatori e un 10,62% di share, mentre nel segmento Il Tavolo si è mantenuto a 1.041.000 (9,05%).

Su Rai 2, il film La carica dei 102 – Un nuovo colpo di coda ha intrattenuto 907.000 spettatori , ottenendo un share del 4,93%. La serie Sono Lillo su Italia 1 ha raggiunto 546.000 utenti (4,26%), mentre Zona Bianca su Rete 4 ha attratto 690.000 telespettatori con un 4,66%. Qualcosa è cambiato su La 7 ha totalizzato 460.000 spettatori (2,85%), e infine il film Il natale della porta accanto su Tv8 ha concluso la serata con 421.000 spettatori e un share del 2,43%.

Dati auditel della prima serata

Performance nel preserale e access prime time

Nella fascia preserale e di access prime time del 22 dicembre 2024, si è assistito a una netta affermazione di Affari Tuoi su Rai Uno, il quale ha raggiunto un totale di 5.240.000 utenti , corrispondente a uno share del 27,62%. Questa performance testimonia la solidità del programma, che continua ad attrarre un pubblico considerevole in un periodo tradizionalmente ricco di ascolti. In contrasto, Paperissima Sprint su Canale Cinque ha visto una riduzione significativa della sua audience, totalizzando 2.560.000 telespettatori e un 13,51% di share, evidenziando le difficoltà del programma in un contesto di forte competizione.

Dei risultati notevoli provengono anche da NCIS su Italia 1, che ha registrato 1.235.000 utenti e un 6,56% di share, consolidando la sua rilevanza in una rete conosciuta per i suoi successi in ambito crime. Anche il talk di approfondimento In onda su La7 ha realizzato un buon risultato, raggiungendo 731.000 telespettatori con un 3,86% di share, nonostante il suo target più di nicchia.

In termini di varietà di offerta, l’appuntamento con Alessandro Borghese 4 Ristoranti su Tv8 ha ottenuto 497.000 utenti (2,64%), mentre Che tempo che farà sul Nove ha chiuso con 540.000 spettatori (3,09%), aggiungendo un valore interessante al mix di intrattenimento della serata. La competizione tra queste trasmissioni rimane intensa, con programmi consolidati e formati innovativi che cercano costantemente di catturare l’attenzione del pubblico italiano.

Ascolti nel pomeriggio e nella mattina

Nel pomeriggio del 22 dicembre 2024, il programma Domenica In su Rai 1 ha mostrato una performance positiva, raggiungendo 2.425.000 spettatori con uno share del 18,34% nella prima parte, leggermente in calo nella seconda parte con 2.395.000 utenti e un 20,86% di share. Tuttavia, il trionfo della giornata spetta a Amici su Canale 5, che ha collezionato un’impressionante audience di 2.977.000 telespettatori e un notevole 22,48% di share, consolidando il successo del format tra il pubblico giovanile.

Verissimo, sempre su Canale 5, non è stato da meno, raccogliendo 2.377.000 sicuramente spettatori e un share del 20,61%, dimostrando la sua forte attrattiva tra le trasmissioni pomeridiane. In un contesto più sobrio, il programma Telethon su Rai 1 ha ottenuto 1.659.000 spettatori e un 13,16% di share, pur restando nella media per eventi speciali di tale portata.