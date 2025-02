Celo e Chainlink lanciano USDT crosschain su OP Superchain per nuove opportunità finanziare

L’interoperabilità delle stablecoin

L’interoperabilità delle stablecoin sta diventando un elemento cruciale per gli sviluppatori che cercano di semplificare i costi e i processi di regolamento delle transazioni. Recentemente, Celo, Chainlink, Hyperlane e Velodrome hanno collaborato per lanciare una versione crosschain di Tether’s USDt (USDT) sul OP Superchain. Questo sviluppo mira a migliorare l’interoperabilità e la liquidità della stablecoin più utilizzata al mondo. In base all’annuncio del 18 febbraio, il nuovo stablecoin Super USDT sarà interamente supportato da riserve di USDT equivalenti bloccate su Celo, una soluzione di scalabilità per Ethereum. I protocolli Chainlink e Hyperlane forniscono le funzionalità crosschain necessarie, rendendo l’accesso a USDT quasi gratuito e riducendo la necessità per le blockchain di implementare versioni bridged del token ancorato al dollaro americano.

Disponibilità di Super USDT e sue caratteristiche

Il Super USDT è ora accessibile su diverse piattaforme della rete Superchain, inclusi Base, Fractal, Lisk, Metal, Mode, Optimism, Soneium, Superseded, Unichain e World Chain. Questa stablecoin crosschain è progettata per combattere la frammentazione della liquidità che si verifica con le versioni bridged di USDT. Secondo Rene Reinsberg, co-fondatore di Celo, questa frammentazione è contraria alla visione di una collettività interoperabile, benefica per la liquidità condivisa. Le attuali versioni bridged di USDT non solo limitano l’adozione futura, ma non sono compatibili con i futuri standard di interoperabilità nativi di Superchain, il che ne compromette ulteriormente la diffusione.

Implicazioni future per l’adozione e la scalabilità delle stablecoin

Il mercato delle stablecoin è già in rapida espansione, con USDT che detiene oltre il 61% dell’intero mercato da 231 miliardi di dollari. Il CEO di Offchain Labs, Steven Goldfeder, ha evidenziato che la crescente interoperabilità di USDt potrebbe amplificare ulteriormente la sua adozione. Le transazioni annualizzate delle stablecoin hanno raggiunto un record di 15,6 trilioni di dollari nel 2024, superando le transazioni di Visa e Mastercard. Con il rilascio di Super USDT, il potenziale per una maggiore scalabilità e integrazione nelle reti è significativo. I concorrenti di Tether, come USD Coin (USDC) e Dai (DAI), stanno anch’essi aumentando la loro presenza nel mercato, rendendo l’ambiente competitivo e dinamico.

