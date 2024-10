Coinbase lancia Based Agent per creare agenti IA in soli 3 minuti

Funzionalità di Based Agent

Coinbase ha presentato un innovativo strumento chiamato “Based Agent”, concepito per consentire agli utenti del mondo cripto di creare un proprio agente di intelligenza artificiale in meno di tre minuti. Questo strumento rappresenta un punto di svolta significativo, poiché mira a semplificare l’interazione tra utenti e tecnologia blockchain, permettendo di sfruttare al massimo le potenzialità degli smart contract.

Secondo il developer di Coinbase, Lincoln Murr, il Based Agent è essenzialmente un modello predefinito che consente di costruire bot personalizzati, capaci di svolgere compiti specifici. Una volta creato, l’agente consente l’esecuzione di un’ampia gamma di operazioni on-chain, come scambi, transazioni e staking di criptovalute. Questa tecnologia fornisce agli utenti un accesso diretto a funzioni avanzate tramite smart contract, rendendo l’interazione con la blockchain più fluida e intuitiva.

Il sistema è stato progettato per facilitare l’integrazione con i vari servizi e funzionalità offerte da Coinbase. Gli utenti possono, per esempio, utilizzare il proprio agente per effettuare trade direttamente dal proprio wallet, semplificando notevolmente il processo rispetto alla manipolazione manuale delle transazioni.

È importante sottolineare che il “Based Agent” non è solo un semplice strumento, ma rappresenta un passo significativo verso un’ecosistema di criptovalute più automatizzato e accessibile. Coinbase, sfruttando il proprio kit di sviluppo software (SDK) in collaborazione con OpenAI e Replit, ha creato una base robusta per lo sviluppo di questi agenti, rendendo l’AI un alleato nel mondo delle criptovalute.

Con l’introduzione di questo strumento, Coinbase non solo semplifica la creazione di agenti AI, ma promuove anche una maggiore autonomia agli utenti, consentendo loro di gestire le proprie operazioni in modo più efficiente e veloce. L’approccio pragmatico di Coinbase si riflette nella volontà di rendere l’intelligenza artificiale accessibile a tutti gli utenti del settore, da quelli più esperti a principianti, favorendo così una maggiore partecipazione al mercato cripto.

Procedura per la creazione dell’agente

La creazione di un agente di intelligenza artificiale tramite il “Based Agent” di Coinbase è un processo progettato per essere accessibile e rapido, consentendo agli utenti di iniziare a sfruttare le potenzialità degli AI agents in meno di tre minuti. La prima fase di questo processo è l’ottenimento di un’API key dal programma per sviluppatori di Coinbase, fondamentale per consentire all’agente di comunicare con l’infrastruttura di Coinbase.

Successivamente, è richiesto un accesso alle funzionalità di OpenAI: ciò implica ottenere una chiave specifica che abiliti la comunicazione tra l’agente AI e il sistema di intelligenza artificiale di OpenAI. Infine, è necessario forkare il template fornito su Replit, una piattaforma che offre un ambiente di sviluppo intuitivo per programmatori di vari livelli di competenza. Questo step è cruciale perché permette agli utenti di personalizzare il loro agent secondo le specifiche esigenze e desideri.

Grazie all’interfaccia semplificata, gli utenti hanno la possibilità di configurare vari parametri del loro agente. Questo include la registrazione di un nome di base personalizzato per l’agente, dettaglio che contribuisce a differenziare il proprio bot nelle interazioni sulla blockchain. Inoltre, la configurazione comprende la selezione delle funzioni che l’agente avrà a disposizione, come la possibilità di effettuare swap, trade e staking.

Murr ha enfatizzato l’importanza di questo sistema, affermando che l’obiettivo di Coinbase è di rendere l’intelligenza artificiale facilmente accessibile. Gli utenti non devono necessariamente avere competenze avanzate in programmazione per avviare il loro agente. Questa democratizzazione della tecnologia consentirà a una vasta gamma di utenti di entrare nel mondo delle criptovalute con strumenti all’avanguardia e semplici da utilizzare.

La combinazione della semplicità d’uso e della potenza di un agente AI consente agli utenti di attuare strategie diversificate nel trading e nella gestione delle proprie criptovalute, rendendo ogni operazione più rapida ed efficiente. Grazie a questa iniziativa di Coinbase, la creazione di strumenti personalizzati per l’interazione con le blockchain non è mai stata così alla portata di tutti, inaugurando così una nuova era nel panorama delle criptovalute.

Integrazione con Smart Contracts

La capacità di integrare agenti di intelligenza artificiale con smart contracts rappresenta uno dei punti di forza del “Based Agent” di Coinbase. Questa funzione non solo espande le potenzialità degli AI agents ma offre anche una serie di vantaggi strategici per gli utenti nel panorama delle criptovalute. Gli agenti AI creati attraverso questo strumento non agiscono in isolamento, ma sono progettati per interagire direttamente con i contratti intelligenti, permettendo operazioni automatiche e ottimizzate.

Una volta configurato, un agente può sfruttare vari smart contracts per effettuare operazioni on-chain come trading, swap e staking. Ad esempio, un utente può programmare il proprio agente per eseguire scambi di token sulla base di specifiche condizioni di mercato, senza la necessità di un intervento manuale. Questo approccio automatizzato riduce il rischio di errore umano e consente di massimizzare i profitti, consentendo operazioni rapide e tempestive.

Secondo Lincoln Murr, sviluppatore di Coinbase, l’integrazione con smart contracts è stata facilitata dal kit di sviluppo software (SDK) di Coinbase, in collaborazione con partner tecnologici come OpenAI e Replit. Questa sinergia ha permesso la creazione di un ambiente di sviluppo in cui gli utenti possono personalizzare ulteriormente le operazioni del proprio agente, adattandolo ai propri obiettivi di trading e investimento. Ad esempio, gli utenti possono definire condizioni specifiche che l’agente deve monitorare prima di attivare determinate operazioni scambiali.

Inoltre, l’agente può essere progettato per registrare automaticamente le transazioni rilevanti, creando una traccia on-chain visibile e verificabile. Ciò non solo garantisce un’accuratezza maggiore nella gestione delle operazioni, ma offre anche una trasparenza che è fondamentale nel campo delle criptovalute. Del resto, la fiducia degli utenti si basa sulla possibilità di monitorare e verificare le interazioni con la blockchain.

Questa integrazione avviene in un contesto dove l’adozione delle tecnologie di intelligenza artificiale sta crescendo rapidamente. Gli esperti del settore prevedono che il ruolo degli agenti AI nelle transazioni blockchain diventerà sempre più centrale. Ad esempio, James Ross, fondatore di Mode Network, ha recentemente anticipato che entro il 2025, una porzione significativa delle transazioni blockchain sarà eseguita da agenti intelligenti. Gli sviluppatori, quindi, stanno abbracciando questa trasformazione, rendendo gli AI agents una parte integrante dell’evoluzione di servizi crittografici sempre più efficienti.

Il potenziale di questa tecnologia va oltre il semplice e-commerce di criptovalute. Gli agenti AI potrebbero anche facilitare nuovi modelli di business, consentendo risposte rapide a opportunità emergenti nel mercato, o addirittura la creazione automatica di contratti intelligenti in risposta a determinate condizioni di mercato. Con questo, Coinbase non solo migliora l’usus della blockchain ma getta le basi per un ecosistema di criptovalute più dinamico e automatizzato.

Impatto futuro degli agenti AI nel settore crypto

L’emergere degli agenti di intelligenza artificiale nel settore delle criptovalute rappresenta un cambiamento di paradigma in grado di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con la blockchain. Con strumenti come il “Based Agent” di Coinbase che permettono la creazione rapida e intuitiva di agenti AI, una crescente percentuale di operazioni on-chain potrebbe presto essere automatizzata. Secondo esperti del settore, si stima che entro il 2025, un numero significativo di transazioni blockchain sarà eseguito tramite agenti intelligenti, trasformando le dinamiche attuali del trading e della gestione degli asset digitali.

La potenza degli agenti AI non risiede soltanto nella loro capacità di operare in modo autonomo, ma anche nella loro abilità di analizzare dati in tempo reale e prendere decisioni informate sulla base di algoritmi avanzati. Questa capacità consente agli agenti di adattarsi rapidamente agli sviluppi di mercato, performando scelte più strategiche rispetto a un operatore umano, che può risultare limitato da fattori emotivi o da tempo di reazione più lungo.

Coinbase, attraverso il suo impegno nella democratizzazione dell’accesso all’intelligenza artificiale, favorisce un ecosistema dove gli utenti, a vari livelli di competenza, possono sfruttare questi strumenti senza la necessità di una profonda conoscenza tecnica. Ciò potrebbe portare a una maggiore partecipazione e un’accelerazione dell’adozione delle criptovalute, rendendole più accessibili a un pubblico più vasto.

Progetti futuri nel settore indicano anche un’integrazione potenziale tra AI agents e piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi). Tali sinergie potrebbero ottimizzare i processi di prestito, staking e yield farming, permettendo agli utenti di massimizzare i rendimenti senza un impegno costante e gestito manualmente. Ad esempio, un agente AI potrebbe monitorare le tendenze del mercato e suggerire ulteriori investimenti o spostamenti di asset strategici in base alle performance del portafoglio.

Inoltre, l’efficienza e la trasparenza offerte da questi agenti AI sono destinate a conquistare la fiducia degli utenti. La capacità di fornire registrazioni dettagliate di ogni transazione e l’assenza di errori umani aumenta la sicurezza nelle operazioni, un aspetto cruciale nel campo crittografico. Le implicazioni di questa tecnologia si estendono anche alla creazione e gestione di nuove forme di contratti intelligenti, che potrebbero rispondere automaticamente a eventi esterni, creando opportunità commerciali e di investimento innovative.

Con un trend di adozione crescente, il ruolo degli agenti AI è impostato a diventare un elemento centrale nelle future evoluzioni del settore crypto, non solo come strumenti operativi ma anche come facilitatori di un’interazione più armoniosa e intelligente con la blockchain. La continua sinergia tra le tecnologie emergenti e l’ecosistema delle criptovalute potrebbe portare alla creazione di un futuro dove gli agenti AI diventano parte integrante di ogni più piccola operazione commerciale, ampliando orizzonti e possibilità per gli utenti e investitori.