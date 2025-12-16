Cast della seconda stagione su PrimeVideo protagonisti del Red Carpet Vip esclusivo

Il cast della seconda stagione di Red Carpet Vip Al Tappeto

Red Carpet Vip Al Tappeto torna su PrimeVideo a partire dal 23 gennaio con un cast rinnovato che promette divertimento e intrattenimento di qualità. La seconda stagione presenta quattro protagoniste d’eccellenza: Alba Parietti, Flavia Vento, Giulia Salemi e Federica Nargi, ciascuna supportata da una squadra di bodyguard incaricati di evitare che escano dal tappeto rosso durante un percorso a ostacoli. L’edizione precedente ha visto celebrità come Cristiano Malgioglio e Elettra Lamborghini affrontare divertenti sfide, e questa nuova formazione alza ulteriormente il livello grazie a personalità dalla forte presenza mediatica e a una produzione curata che assicura un mix di leggerezza e spettacolo tipico del programma.

La varietà e la dinamicità del cast, unita alla conduzione di Alessia Marcuzzi e al commento della celebre Gialappa’s Band, rappresentano una formula consolidata che garantisce al pubblico serate spensierate e ricche di sorrisi, confermando Red Carpet Vip Al Tappeto come una delle proposte comedy più apprezzate del palinsesto digitale. La scelta delle nuove protagoniste riflette una volontà di rinnovamento pur mantenendo l’essenza ironica e accattivante che ha caratterizzato la prima stagione.

Le novità del format e le prove a ostacoli

La seconda stagione di Red Carpet Vip Al Tappeto conferma la struttura di base del gioco: una serie di prove a ostacoli che le protagoniste devono superare restando rigorosamente sopra il tappeto rosso. Le sfide, però, si arricchiscono di nuovi elementi scenografici e di difficoltà inedite, pensate per aumentare il livello di suspense e comicità. L’ambientazione, un parco giochi acquatico, fornisce uno scenario dinamico e imprevedibile, ideale per testare l’agilità delle dive e l’efficacia della loro squadra di bodyguard.

Ciascuna concorrente è affiancata da quattro guardie del corpo il cui compito è evitare che escano dal percorso, malgrado gli ostacoli sempre più ingegnosi e spesso divertenti, che mettono in difficoltà anche le personalità più note del piccolo schermo. Le prove comprendono coni d’acqua, superfici scivolose e altri imprevisti calibrati per stimolare reazioni spontanee e momenti comici. Questa evoluzione del format valorizza l’interazione tra concorrenti e bodyguard, caratteristica che conferisce allo show un ritmo serrato e uno spettacolo coinvolgente.

Alessia Marcuzzi: il ritorno su PrimeVideo e i progetti futuri

Alessia Marcuzzi riprende il suo ruolo di conduttrice in Red Carpet Vip Al Tappeto, consolidando il suo legame con PrimeVideo e segnando una nuova fase nella sua carriera televisiva. Dopo aver deciso di lasciare Mediaset per esplorare nuovi orizzonti professionali, Marcuzzi ha manifestato la volontà di abbracciare progetti più in linea con la sua evoluzione personale e professionale. La scelta di intraprendere percorsi diversificati, compresa la creazione del programma Boomerissima, ha confermato il suo interesse per format innovativi e contenuti originali.

La conduttrice ha inoltre evidenziato come la serenità acquisita nel tempo, dovuta anche al successo delle sue attività imprenditoriali nel settore della cosmetica e della moda, abbia alleggerito la pressione legata ai dati d’ascolto, consentendole una maggiore libertà creativa. Questo ritorno su PrimeVideo non rappresenta un semplice rilancio, ma una conferma di un percorso professionale che guarda al futuro con proposte inedite e una forte attenzione alla qualità e alla versatilità dei contenuti televisivi. L’attesa per la nuova stagione di Red Carpet Vip Al Tappeto è dunque alta, anche per l’autorevolezza con cui Marcuzzi guida il programma.

