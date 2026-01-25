Carlomagno sconvolge ancora: genitori trovati impiccati, biglietto misterioso svela retroscena inediti sul dramma Torzullo

Trovati impiccati i genitori di Carlomagno, omicida di Federica Torzullo. I motivi in un biglietto

La scoperta nella villetta di Anguillara Sabazia

I corpi di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno sono stati trovati senza vita, impiccati, nel giardino della loro villetta ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, insospettiti dall’assenza della coppia e dalle luci spente da ore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e del comando provinciale, insieme al personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La scena è apparsa da subito compatibile con un gesto volontario compiuto all’unisono.

L’abitazione era in ordine, senza segni di effrazione o colluttazione, e gli accessi risultavano chiusi dall’interno. Gli investigatori hanno rinvenuto nella casa documenti personali ordinatamente riposti e alcuni effetti già selezionati, come se i coniugi avessero pianificato ogni dettaglio prima di uscire in giardino.

Il legame con il femminicidio di Federica Torzullo

La coppia era composta dai genitori di Claudio Carlomagno, in carcere da domenica scorsa con l’accusa di femminicidio e occultamento di cadavere della moglie, Federica Torzullo. L’arresto del figlio aveva gettato la famiglia in una condizione di esposizione mediatica e di forte pressione psicologica.

Secondo quanto trapela da ambienti investigativi, i due anziani erano profondamente provati dall’orrore del delitto contestato al figlio e dal peso della responsabilità percepita, pur non avendo alcun ruolo nelle condotte contestate all’indagato. Avrebbero vissuto come insostenibile il clima di vergogna pubblica e di isolamento nel piccolo centro romano.

Gli inquirenti stanno verificando eventuali messaggi, telefonate e contatti avuti dalla coppia nei giorni successivi all’arresto di Claudio, per comprendere se vi siano stati segnali premonitori del gesto o richieste di aiuto rimaste inascoltate dalle reti sociali e istituzionali.

Il biglietto d’addio e le indagini in corso

All’interno della villetta è stato rinvenuto un biglietto manoscritto attribuito a Maria Messenio e Pasquale Carlomagno, nel quale i coniugi avrebbero spiegato di non riuscire più a sopportare il dolore, la vergogna e il peso morale derivanti dalla vicenda giudiziaria del figlio Claudio. Nel testo, secondo quanto emerge, la coppia chiede di non giudicare ulteriormente la famiglia e di lasciare che la giustizia faccia il suo corso.

La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per accertare con rigore le cause del decesso, pur propendendo per il doppio suicidio. È stata disposta l’autopsia su entrambi i corpi per escludere qualsiasi ipotesi alternativa, compresa quella di un eventuale istigazione o concorso esterno.

Gli investigatori stanno passando al setaccio il contenuto del biglietto, i dispositivi elettronici e le telecamere della zona, per ricostruire con precisione le ultime ore di vita della coppia e stabilire l’eventuale presenza di terze persone prima del tragico epilogo.

FAQ

D: Dove sono stati trovati i corpi dei coniugi?
R: Nel giardino della loro villetta ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma.

D: Chi erano Maria Messenio e Pasquale Carlomagno?
R: Erano i genitori di Claudio Carlomagno, in carcere per il femminicidio di Federica Torzullo.

D: Gli inquirenti parlano di omicidio o suicidio?
R: Al momento l’ipotesi prevalente è quella di un doppio suicidio.

D: È stato trovato un biglietto d’addio?
R: Sì, in casa è stato rinvenuto un biglietto che motiva il gesto con dolore, vergogna e peso morale per la vicenda del figlio.

D: Chi coordina le indagini sulla morte dei coniugi?
R: L’inchiesta è seguita dalla Procura di Civitavecchia con il supporto dei carabinieri.

D: È stata disposta l’autopsia?
R: Sì, l’esame autoptico servirà a chiarire con precisione le cause del decesso.

D: Esistono dubbi sul coinvolgimento di terze persone?
R: Al momento non emergono evidenze concrete, ma gli inquirenti stanno verificando ogni elemento utile, compresi filmati e tabulati.

D: Qual è la fonte giornalistica principale della notizia?
R: Le informazioni derivano dalla cronaca giudiziaria riportata da testate nazionali e locali, tra cui l’articolo originario citato dalla stampa su Anguillara Sabazia e il caso Federica Torzullo.

