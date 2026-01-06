Capotreno ucciso a Bologna, sospettato rilasciato: perché la caccia all’assassino è partita in ritardo

Fermato e rilasciato prima dell’allarme

Marin Jelenik, croato di 36 anni, dopo l’omicidio del capotreno è salito su un regionale da Bologna verso Milano. A bordo avrebbe tenuto condotte moleste e aggressive, anche contro il personale ferroviario, costringendo il capotreno a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

▷ Lo sai che da oggi puoi MONETIZZARE FACILMENTE I TUOI ASSET TOKENIZZANDOLI SUBITO? Contatto per approfondire: CLICCA QUI

Il sospettato è stato fatto scendere a Fiorenzuola (Piacenza) poco prima delle 20 e consegnato ai carabinieri per gli accertamenti connessi al comportamento sul treno. Identificato in caserma, è stato successivamente rimesso in libertà.

GUADAGNA & RISPARMIA con i nostri Coupon & Referral Code: CLICCA QUI ORA!

In quel frangente le note di rintraccio non erano ancora state diramate: la procedura di ricerca formale non era partita, come riferito da fonti informate, e non risultava un collegamento operativo tra l’episodio sul convoglio e il delitto avvenuto alla stazione di Bologna.

Identificazione tramite telecamere e caccia nelle stazioni

L’identificazione è maturata ore dopo il ritrovamento del corpo, segnalato tra le 18:30 e le 19 da un dipendente di Italo. Le immagini interne della stazione hanno ripreso Marin Jelenik alle 18:03 nell’atrio e successivamente nello spostamento dal binario uno verso l’area esterna del delitto.

SUPER SCONTI OUTLET SU AMAZON: CLICCA SUBITO QUI!

Dai filmati l’uomo appare seguire la vittima per un arco di tempo significativo, senza una ragione apparente, elemento ritenuto rilevante dagli investigatori. Una volta definita l’identità, è scattata una ricerca a tutto campo, con focus sugli scali ferroviari lungo l’asse verso Milano.

Un primo controllo è stato effettuato alla stazione di Piacenza, a bordo del regionale 3930, dopo segnalazioni compatibili con una rotta di fuga con possibile sosta a Fiorenzuola. Tale traiettoria è stata successivamente confermata dagli approfondimenti investigativi.

Nel pomeriggio del 6 gennaio, ulteriori avvistamenti a Milano hanno indicato un arrivo in tarda serata alla Stazione Centrale. Non è stato chiarito se il 36enne, senza fissa dimora e già noto alla Polizia Ferroviaria per precedenti relativi ad armi da taglio, si trovi ancora nel capoluogo lombardo o se abbia proseguito la fuga.

La vittima e le indagini in corso

Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia residente ad Anzola dell’Emilia, è stato ucciso a coltellate mentre raggiungeva la propria auto nel parcheggio riservato ai dipendenti vicino alla stazione di Bologna. Il corpo è stato trovato nell’area esterna del piazzale Ovest, lungo viale Pietramellara.

L’aggressione sarebbe avvenuta alle spalle, secondo una prima ricostruzione, mentre la vittima terminava il turno come addetto al controllo dei convogli Intercity. Gli investigatori stanno analizzando la dinamica per chiarire modalità e movente.

Sul posto sono intervenuti la Polizia scientifica e la Squadra mobile sotto il coordinamento del pm Michele Martorelli, con rilievi tecnici e acquisizione sistematica delle immagini di videosorveglianza.

Le attività comprendono tracciatura dei percorsi interni allo scalo, repertamento di eventuali tracce biologiche e mappatura dei contatti della vittima. Prosegue il raccordo operativo con la Polizia Ferroviaria per incrociare avvistamenti, orari dei regionali e celle telefoniche, mentre restano attivi i riscontri su precedenti segnalazioni nelle stazioni dell’asse Bologna–Milano.

FAQ

  • Chi è la vittima?

    Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia residente ad Anzola dell’Emilia.

  • Dove è avvenuto l’omicidio?

    Nell’area esterna della stazione di Bologna, nei pressi del piazzale Ovest su viale Pietramellara.

  • Chi è il principale sospettato?

    Marin Jelenik, 36enne croato, senza fissa dimora e noto alla Polizia Ferroviaria per precedenti su armi da taglio.

  • Perché il sospettato venne rilasciato a Fiorenzuola?

    Al momento del controllo non erano ancora state diffuse le note di ricerca collegate all’omicidio.

  • Come è avvenuta l’identificazione del sospettato?

    Attraverso le telecamere della stazione, che lo riprendono mentre segue la vittima e si sposta verso il luogo del delitto.

  • Quali indagini sono in corso?

    Rilievi della Polizia scientifica, acquisizione video, incrocio di segnalazioni ferroviarie e verifiche sugli spostamenti lungo l’asse Bologna–Milano.

Articolo editoriale realizzato dalla Redazione di Assodigitale. Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

DIRETTORE EDITORIALE

PUBBLICITA’ – COMUNICATI STAMPA – PROVE PRODOTTI

Per acquistare pubblicità CLICCA QUI

Per inviarci comunicati stampa e per proporci prodotti da testare prodotti CLICCA QUI

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla redazione.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la redazione.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

Powered by atecplugins.com