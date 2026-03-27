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Bruno Vespa interviene sul caso Rai, replica netta di Milo Infante

Bruno Vespa interviene sul caso Rai, replica netta di Milo Infante

Rai, frizione interna tra Bruno Vespa e Milo Infante sulle “regole” di palinsesto

La tensione esplode in Rai tra due volti storici dell’informazione, Bruno Vespa e Milo Infante.

Il 25 marzo, durante Porta a Porta su Rai 1, Vespa ha rivolto un appello pubblico ai vertici aziendali contro una “trasmissione di Rai 2” che sforerebbe l’orario, sovrapponendosi al suo talk di seconda serata.

Il 26 marzo, nella chiusura di Ore 14 Sera su Rai 2, Infante ha replicato rivendicando il pieno rispetto delle regole e dell’azienda.

La polemica nasce sullo sfondo di una serata celebrativa per il trentennale di Porta a Porta giudicata deludente in termini di ascolti e riaccende il tema, delicatissimo per il servizio pubblico, della concorrenza interna tra programmi di approfondimento e della gestione dei palinsesti in fascia notturna.

In sintesi:

  • Bruno Vespa accusa una trasmissione Rai di sforare e sovrapporsi a Porta a Porta.
  • Il riferimento implicito porta molti osservatori a indicare Milo Infante e Ore 14 Sera.
  • Infante replica in onda, rivendicando rispetto delle regole e della Rai.
  • La frizione riflette tensioni su ascolti, palinsesto e concorrenza interna fra talk.

Le parole di Vespa e la replica di Infante nel contesto Rai

Il passaggio che ha acceso la miccia arriva da Bruno Vespa, in diretta su Porta a Porta:

*“Una cortese, sottomessa preghiera ai responsabili di quest’azienda perché facciano rispettare le regole… C’è una trasmissione su Rai 2… che se ne buggera totalmente del limite orario e sfora, sovrapponendosi a noi. Non è buona educazione.”*

Un appello che molti leggono come pressione sui vertici di Viale Mazzini per arginare la concorrenza interna, soprattutto dopo la serata del trentennale del programma, al di sotto delle aspettative di share.

L’enigma sul destinatario – Vespa non fa nomi – restringe il campo. Il mercoledì, Stasera Tutto è Possibile di Stefano De Martino su Rai 2 è puro intrattenimento; Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli è su Rai 3. Per esclusione, l’attenzione cade sul giovedì e su Ore 14 Sera di Milo Infante, collocato in seconda serata.

Il giorno successivo, Infante chiude il suo programma con una puntualizzazione che suona come risposta diretta:

*“Questa è una trasmissione che è estremamente puntuale nel dare la linea ai programmi che seguono… Noi le regole le conosciamo, le rispettiamo ma soprattutto rispettiamo l’azienda… che comunque non si lamenta mai.”*

Poi lancia la pubblicità invitando i telespettatori “a restare su Rai 2”, sottolineando la propria lealtà di rete e il ruolo nel traino degli ascolti.

Quali scenari apre lo scontro tra due volti simbolo Rai

Lo scontro tra Bruno Vespa e Milo Infante va oltre il personalismo: mette a fuoco il nodo strategico del palinsesto notturno Rai, dove pochi minuti possono spostare share e pubblicità.

Per l’azienda, la gestione della concorrenza interna tra talk e approfondimenti è cruciale in un mercato dominato dalle piattaforme on demand e dall’informazione digitale in tempo reale. Un eventuale intervento dei vertici per “ripristinare le regole”, come chiede Vespa, dovrà bilanciare l’autorevolezza storica di Porta a Porta con la crescita di format più recenti come Ore 14 Sera.

La vicenda potrebbe accelerare una revisione delle seconde serate e dei flussi tra Rai 1, Rai 2 e Rai 3, alla ricerca di una strategia più integrata che eviti sovrapposizioni penalizzanti e valorizzi, invece di contrapporli, i diversi marchi giornalistici della tv pubblica.

FAQ

Cosa ha contestato esattamente Bruno Vespa ai vertici Rai?

Vespa ha contestato pubblicamente una trasmissione di Rai 2 che, a suo dire, sforerebbe l’orario previsto, sovrapponendosi a Porta a Porta in seconda serata.

A quale programma sembrano riferirsi le parole di Vespa?

Per esclusione, molti osservatori indicano Ore 14 Sera di Milo Infante, in onda il giovedì sera in seconda serata su Rai 2.

Cosa ha risposto Milo Infante alle critiche implicite?

Infante ha rivendicato in diretta che Ore 14 Sera rispetta puntualmente la chiusura, le regole aziendali e la Rai, sottolineando che la sua squadra “non si lamenta mai”.

Che ruolo hanno avuto gli ascolti del trentennale di Porta a Porta?

Gli ascolti sotto le attese della serata per i trent’anni di Porta a Porta sono indicati come possibile scintilla che avrebbe acuito la sensibilità di Vespa verso la concorrenza interna.

Qual è la fonte originaria della notizia sulla polemica Rai?

La notizia deriva da una elaborazione giornalistica basata congiuntamente su fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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