Bruna Olivieri chiarisce il futuro del marchio Unieuro in Fnac Darty Italia

Situazione attuale di Unieuro

Bruna Olivieri, recente nominata country manager di Fnac Darty Italia, ha chiarito che il marchio Unieuro continuerà a essere presente nel mercato italiano, contrariamente a possibili aspettative di un’integrazione del brand Fnac Darty. In un’intervista a Il Sole 24 Ore, ha affermato: “Non c’è alcuna intenzione da parte del nostro azionista di portare il brand Fnac Darty in Italia”. Questo approccio sottolinea l’importanza di Unieuro come asset strategico per il futuro dell’azienda. Il mantenimento del brand locale serve non solo a preservare l’identità aziendale, ma anche a capitalizzare sulle radicate relazioni con i consumatori e i partner regionali. La leadership di Fnac Darty mira ad approfondire il legame con il mercato italiano, continuando a valorizzare le peculiarità di Unieuro e garantendo così continuità e stabilità per clienti e dipendenti.

Strategia di integrazione con Fnac Darty

La strategia di integrazione tra Fnac Darty e Unieuro si fonda su un modello operativo che rispetta e preserva le specificità del mercato italiano. Bruna Olivieri ha evidenziato l’importanza di mantenere una governance locale forte, garantendo così che la leadership di Unieuro continui a operare con un alto grado di autonomia. “Il perimetro dei poteri del mio ruolo come country manager è sostanzialmente identico a quello del precedente amministratore delegato”, ha dichiarato, riferendosi a Giancarlo Nicosanti Monterastelli. Tale strategia non solo sostiene la continuità, ma favorisce anche un ambiente di lavoro in cui le decisioni possono essere adattate rapidamente alle dinamiche locali.

La direzione è chiara: Fnac Darty non intende imporre il proprio brand, ma piuttosto valorizzare il marchio Unieuro e la sua storia. Olivieri ha aggiunto che lavorerà per creare sinergie fra le diverse entità del gruppo, sfruttando le economie di scala che derivano dall’operare in un contesto paneuropeo. Questa integrazione mira a armonizzare le risorse e le strategie tra i vari paesi, al fine di ottimizzare l’efficienza e migliorare l’offerta al cliente, mantenendo al contempo la forte identità storica di Unieuro nel mercato italiano.

In pratica, la sinergia prevede anche il coinvolgimento di Unieuro in un ‘Leadership team’ europeo, funzione che consentirà di apprendere e applicare best practices provenienti da altri mercati senza compromettere l’autonomia decisionale a livello locale. Tale modello evidenzia l’importanza di un approccio strategico che valori la diversità del panorama commerciale italiano, mentre si beneficia della forza complessiva di un’azienda di respiro internazionale.

Focus sulla continuità e autonomia operativa

Bruna Olivieri, nel suo nuovo ruolo di country manager di Fnac Darty Italia, ribadisce l’importanza della continuità e dell’autonomia operativa nel contesto della nuova gestione del brand Unieuro. Questa continuità non si limita solo al mantenimento del marchio, ma si estende alla certezza di una governance che preservi le competenze locali. Olivieri ha chiarito che il suo incarico equivale per poteri a quello del suo predecessore, Giancarlo Nicosanti Monterastelli, simboleggiando una stabilità gestionale fondamentale per il mercato italiano. La presenza di una leadership radicata localmente consente di rispondere in modo tempestivo e adeguato alle dinamiche specifiche del mercato.

Il messaggio chiave è quindi quello di una piena autonomia operativa per Unieuro, nonostante l’appartenenza a un gruppo paneuropeo. “Farò parte del ‘Leadership team’ europeo, mantenendo la libertà di gestione”, ha spiegato Olivieri, chiarendo che, sebbene parteciperà a strategie comuni, la sua influenza sulle decisioni aziendali italiane rimane intatta. Con questo framework, Unieuro può continuare a coltivare la propria identità e a costruire su relazioni consolidate con clienti e partner nella regione.

La leadership di Fnac Darty si impegna quindi a sostenere l’autonomia del management locale, sottolineando che il successo di Unieuro è legato anche alla sua capacità di innovare e adattarsi alle esigenze dei consumatori italiani. Tale approccio, integrato da una visione strategica ampia, promuove una serie di sinergie che potrebbero rivelarsi vantaggiose sia per l’azienda che per i suoi stakeholder. Questo focus sulla continuità permetterà a Unieuro di affrontare le future sfide di mercato con una solida base, affinando la sua competitività e l’agilità operativa, senza perdita di identità.

Piani di sviluppo e investimenti futuri

In un contesto di crescente integrazione tra Fnac Darty e Unieuro, Bruna Olivieri ha delineato i progetti di sviluppo e quelli relativi agli investimenti futuri. Tra le priorità strategiche, viene confermata l’attuazione dei piani di crescita già predisposti dalla precedente gestione, concentrandosi su aree cruciali come la logistica e l’apertura di nuovi punti vendita. Olivieri ha informato che, entro la prima parte del 2025, sono previsti cinque nuovi negozi, ciascuno con una superficie di almeno 1.500 metri quadri, un chiaro segnale dell’intenzione di espandere la rete commerciale di Unieuro in Italia.

La country manager ha inoltre menzionato l’avvio di una nuova partnership con una catena della grande distribuzione, un passo strategico che segue le intese già stipulate con Finiper e Conad. Questa direzione mira non solo a rafforzare la presenza di Unieuro sul territorio, ma anche a diversificare le opportunità di vendita e ad accrescere il bacino di clientela. Tali partnership permetteranno una migliore penetrazione nel mercato, facilitando una maggiore interazione con i consumatori e rendendo l’offerta più competitiva.

In aggiunta, Olivieri ha evidenziato l’importanza della “roadmap cloud” come supporto per un’architettura omnicanale robusta, necessaria nel panorama retail attuale. La nuova piattaforma di e-commerce sarà un elemento chiave per migliorare l’esperienza del cliente, consentendo un accesso semplificato ai prodotti e ai servizi offerti da Unieuro. L’investimento nelle tecnologie digitali è ritenuto fondamentale per la trasformazione in corso, con l’obiettivo di integrare il mondo fisico e quello online in una strategia coesa e funzionale.

L’impegno della nuova governance non si limita solo all’espansione fisica, ma è rivolto anche alla promozione di valori di inclusione e diversità, riconducendo l’attenzione all’importanza delle persone nella realizzazione degli obiettivi aziendali. Questi piani formano un mosaico di iniziative che, raccogliendo le sfide e le opportunità del mercato, modellano una visione ambiziosa e pragmatico per l’avvenire di Unieuro.

Obiettivi previsti per il 2025

Bruna Olivieri ha delineato le principali aspettative per Unieuro nel 2025, evidenziando un sentiment positivo in merito alla crescita aziendale. In preparazione per il nuovo anno, il management sta attivamente interagendo con la nuova proprietà per definire un budget che possa sostenere le ambizioni di sviluppo. Olivieri ha indicato che si prevede un aumento dei volumi di vendita, favorito da diversi fattori, incluso un bonus che incentiva la sostituzione dei grandi elettrodomestici. Inoltre, si evidenzia un trend già in atto relativo alla sostituzione dei prodotti hi-tech, effetto diretto degli acquisti effettuati durante il periodo pandemico.

Il focus per il 2025 è quindi orientato verso una crescita sostenuta e continua, con l’obiettivo di mantenere il ritmo del mercato in ripresa. La country manager di Fnac Darty Italia prevede che Unieuro possa superare la media delle vendite, grazie a un mix di strategie innovative e all’espansione della rete commerciale. La sfida è quella di rimanere competitivi in un contesto di mercato in evoluzione, rispondendo rapidamente alle esigenze dei consumatori e integrando efficacemente le risorse del gruppo paneuropeo.

Le proiezioni positive ed i piani di sviluppo sono sostenuti dalla forte identità di Unieuro e dalla continua innovazione, elementi che saranno fondamentali per affrontare un mercato in via di cambiamento. L’impegno verso una community inclusiva e diversificata gioca un ruolo cruciale nella strategia messa in atto, cementando la posizione di Unieuro non solo come leader di mercato, ma anche come attore responsabile e reattivo alle istanze sociali e alle aspettative del consumatore moderno. Queste aspirazioni pongono Unieuro in una posizione privilegiata per cogliere opportunità significative nel prossimo futuro.

